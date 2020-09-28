Оценивая происходящее сейчас на границе между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, надо, на мой взгляд, учитывать следующее.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

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Первое. Воля народа Нагорного Карабаха к выходу из Азербайджанской ССР была проявлена ещё в конце советского времени. Изначально это было политическое обращение о рассмотрении данного вопроса высшими органами власти СССР. Оно было проигнорировано.

Второе. Власти СССР и Азербайджанской ССР пошли по пути силового подавления воли народа Нагорного Карабаха к самоопределению. Это и послужило отправной точкой для азербайджано-карабахской, а потом и азербайджано-армянской войны.

Третье. Нынешняя линия границы является линией на момент заключения перемирия.

Четвёртое. Перемирие было заключено между тремя сторонами: Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом. Нагорный Карабах остаётся стороной урегулирования, хотя с 1997 года переговоры об урегулировании этого конфликта ведутся не в трехстороннем формате, а только между Азербайджаном и Арменией. Вытеснение Нагорного Карабаха из переговорного процесса, с чем согласились и армянская, и российская сторона, было серьёзной ошибкой. Она должна быть исправлена.

Пятое. До новых переговоров, однако, далеко. Сейчас надо остановить войну. Словесными призывами этого не сделать. В данном случае линию, на которой было заключено перемирие, перешёл Азербайджан. Он должен быть остановлен.

Mil.am Боевые действия в Нагорном Карабахе

Шестое. Самое серьёзное внимание должно быть уделено фактору Турции. Её вмешательство — это новый момент в данном конфликте. Такое вмешательство неприемлемо. Наша страна должна отреагировать на него самым жёстким образом.

Седьмое. Что побуждает Азербайджан рассчитывать, что на каком-то этапе ставка на военное решение может дать результат? Это отсутствие официального признания Нагорного Карабаха. Уверен, что признание Нагорного Карабаха в качестве независимого государства со стороны Армении сыграло бы положительную роль. После этого вопрос о признании Нагорного Карабаха должен быть положительно решён Россией.

В заключение напомню, что в своём недавнем обращении к участникам юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент нашей страны среди основополагающих принципов международной жизни назвал право народов самим определять свою судьбу и отказ от угрозы или применения силы при урегулировании споров. Настал момент подтвердить, что Россия, обращаясь к международному сообществу, не просто произносит слова, а сопровождает их твердой позицией в их защиту.

Кстати говоря, показательно, что Азербайджан попрал эти принципы всего через несколько дней после того, как о них императивно напомнила в ООН Россия.