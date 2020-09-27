



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Все камеры Турции будут контролироваться аппаратом президента

Как передается в сообщении Kronos News, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сделал следующее заявление: «Мы создаем уникальный механизм, который будет заниматься наблюдением за всеми локациями, камерами, общественным порядком и дорожным движением в Турции, а также будет передавать все данные в соответствующее подразделение при аппарате президента Турции». Сойлу сообщил, что изменения коснулись удостоверений личности, теперь будет начат проект по объединению информации из водительских прав с удостоверениями личности с чипами. Также глава МВД Турции заявил, что создан специальный Координационный центр по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям, который начнет свою деятельность в течение нескольких месяцев.

«Яндекс» закрывает свой офис в Турции

Согласно сообщению Habertürk, появившаяся на турецком рынке в 2011 году компания российской поисковой системы «Яндекс» решила закрыть свой офис в Турции. С октября компания планирует продолжить деятельность в этой стране из России. В Турции «Яндекс» осуществлял свою деятельность в сфере электронной коммерции, навигации, мобильного приложения и рекламы. Доля присутствия данной компании на рынке поисковых систем страны составила 12,8% по состоянию на август 2020 года. В официальном блоге «Яндекса» в Twitter опубликовано официальное заявление относительно закрытия офиса в Турции.

Фотобанк Moscow-Live.ru Яндекс

В руки немецкой разведки попали очень серьезные сведения

Как пишет газета Yeni Politika, деятельность Национальной разведывательной организации Турции (MIT) в Германии стала новым яблоком раздора между Берлином и Анкарой. Журналист Фехим Ышык предположил, что MIT «вызвала обеспокоенность» немецкой разведки. Ышык отметил, что руководство Германии было «обеспокоено» случившимся, и добавил: «Попавшая в руки немецкой разведки информация говорит о том, что некоторые турецкие официальные лица со статусом дипломатов, действующие от имени турецкого государства, во время двусторонних встреч угрожают немцам радикальными исламистами. Различные источники из Германии, с которыми я связывался, подтверждают эти сведения и обеспокоенность немецкого государства. Об этом сообщает немецкая пресса, и даже были поданы некоторые иски в пределах, разрешенных немецкой разведкой».

Mit.gov.tr Эмблема Национальной разведывательной организации Турции

Еще одна неутешительная оценка для экономики Турции

Согласно статье в газете Dünyaekonomi, международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции с уровня B1 до В2, а общее положение дел было охарактеризовано как «негативное». Таким образом, состояние турецкой экономики вернулось на уровень 1995 года. Ее статус находится на пять ступеней ниже позволительного инвестиционного уровня. Это худшая ситуация за историю Турции. Конечно же, оценки вызвали споры. В отчете агентства указывается, что турецкие банки и компании могут объявить дефолт, а погашать эти долги придется министерству финансов Турции. Moody’s заявляет, что санкции со стороны США и Евросоюза против Анкары также учитываются в числе возможных рисков.

В Турции создана партия зеленых

Как передает телеканал FOX TV, в Турции была создана партия зеленых, которая будет заниматься вопросами зеленой экономики, прав на воду, чистую и здоровую пищу для всех. Партия учреждена 110 членами-основателями под руководством Эмине Озкан и Корая Догана Урбарлы. Сопредседатель Озкан пояснила причину создания новой политической силы следующим образом: «Сегодня мы столкнулись с тремя серьезными кризисами в глобальном масштабе: во-первых, это климатический кризис, во-вторых, глобальный кризис здравоохранения, в-третьих, кризис в сфере демократии и справедливости по причине социального, экономического, культурного неравенства и беззакония. Эффективная политика по преодолению этих кризисов основана на экологическом, т. е. зеленом мышлении. Развитие зеленой политики в мире, особенно в Европе, является наиболее конкретным воплощение этого. Турция уже давно состоит в зеленом движении, и мы решили основать партию зеленых, видя текущие потребности общества».

Начало переговоров между Анкарой и Афинами

Согласно Samanyolu Haber, в Стамбуле пройдут предварительные переговоры между Анкарой и Афинами. Ранее после призыва лидеров Германии и Евросоюза Турция уже сообщала, что готова начать диалог с Грецией. Следует напомнить, что МИД Греции приостановил переговоры с турецкими коллегами еще в 2016 году, объявив, что они возобновятся в ближайшем будущем. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил в отношениях между Турцией и Грецией «значительный прогресс». Он сообщил, что Афины и Анкара продолжают вести технические переговоры относительно Восточного Средиземноморья.

Julian Nitzsche Турецко-греческая граница

Газовый форум по Восточному Средиземноморью

Как говорится в статье газеты Dünya Ekonomi, шесть стран Восточном Средиземноморье организовали форум по газовым поставкам, не включив в него Турцию. В состав форума вошли Египет (место размещения центральных органов), Израиль, Греция, Кипр, Италия и Иордания. Цель — продвижение добычи и экспорта энергоресурсов в Восточном Средиземноморье. Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц отметил, что Палестина также является частью этого процесса. Утверждается, что присоединиться к форуму хочет Франция, а США и Евросоюз готовы стать наблюдателями. В совместном заявлении подчеркивается значимость «регионального процветания и стабильности». Странам, граничащим с Восточным Средиземноморьем, предложено стать участниками форума.

Напряжение между Австрией и турецкой разведкой

Aktif Haber со ссылкой на австрийские издания сообщает, что полиции Австрии добровольно сдался некий Фейяз О., который утверждает, что является агентом Национальной разведывательной организации Турции (MIT). По его словам, ему было поручено совершить покушение на депутата австрийской партии зеленых Беривана Аслана. Утверждая, что были спланированы и другие покушения, Фейяз О. рассказал полиции, что редактор портала ZackZack Питер Пилз был одной из целей. Прокуратура начала масштабное расследование. 22 сентября полиция позвонила Пилзу и сообщила ему следующее: «Сдавшийся нам турецкий гражданин сказал, что MIT поручила ему исполнить совершить покушение на одного австрийского политика. Этот человек также назвал имена и других людей, один из них — вы».

Wrecked Австрийская полиция

Компании в долгах

Газета Dünya ekonomi информирует, что турецкие предприниматели обращаются в парламент Турции с заявлениями о растущих долгах и требует отсрочку их выплат. Представители бизнес-сообщества переживают трудные времена из-за растущего обменного курса и экономических проблем. Общая сумма займов, срок выплаты которых был перенесен на шесть месяцев в связи с пандемией коронавируса, превысила 350 миллиардов турецких лир (50 миллиардов долларов), сумма накопленной задолженности достигла 500 миллиардов турецких лир (около 70 миллиардов долларов). Заявлено, что вопрос будет передан в парламент в ближайшие дни. Депутаты правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) поддерживают внесение этого вопроса в «пакет реструктуризации», который, вероятно, буден обнародован в октябре.

Масштабная операция против Демократической партия народов

Как передает телеканал NTV, прокуратура Анкары начала масштабную операцию против Демократической партии народов (ДПН). Ведомство выдало постановления о задержании 82 человек в семи провинциях. Среди задержанных — бывшие депутаты от ДПН, мэры и члены Центрального исполнительного совета. Сопредседатель муниципалитета от провинции Карс Айхан Билген, журналист Хакан Гюльсевен, член Верховного совета по радио и телевидению от ДПН Али Уркют, член комиссии ДПН по международным отношениям Назми Гюр, бывший член ЦИК ДПН Джан Мемиш взяты полицией в своих домах в ходе рейда. Сопредседатель ДПН Митхат Санджар заявил, что правительство проводит «операцию мести», чтобы воспрепятствовать призывам ДПН к миру.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рост случаев инфицирования коронавирусом вызывает новые социальные меры. В дополнение к наложенным штрафам предложено, чтобы нарушители правил карантина приговаривались к тюремному заключению на срок до одного года по статье «Действия в отношении мер по борьбе с инфекционными заболеваниями» Уголовного кодекса Турции.

Журналист и гражданин США Андре Влтчек был найден мертвым в своей машине в районе Каракакей в Стамбуле. 11 ноября 2019 года бывший офицер британской разведки Джеймс Густав Эдвард был найден мертвым возле своего дома в районе Бейоглу в Стамбул.

Заместитель председателя Республиканской народной партии и депутат от округа Стамбул Гамзе Аккуш Ильгезди сообщает о росте инфицирования коронавирусом: «Число случаев заражения постоянно растет. Эксперты констатируют, что в октябре — ноябре ситуация будет хуже, чем сейчас. Уровень смертности и инфицирования среди медицинских работников продолжает неуклонно повышаться. Больницы превращаются в пандемические госпитали. Необходимо принять серьезные дополнительные меры».

Последние две недели курс доллара в Турции бьет рекорды. Снижение курса турецкой лиры, которое началось в результате экономического кризиса, становится всё более гнетущим. Курс доллара достигнул отметки в 7,70 турецких лир. Курс евро составил 8,99 турецких лир.

Более 20 человек, в том числе писатель Темель Демирер, были задержаны за публикации в социальных сетях в рамках «Анонимного движения».

В ходе официального визита госсекретарь США Майк Помпео с 27 сентября по 2 октября посетит Грецию, Италию, Ватикан и Хорватию. Замечено, что Помпео обходит стороной Турцию, что воспринимается как некий сигнал официальной Анкаре.