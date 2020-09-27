Сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года политическая ситуация требует освежить для широкой общественности важный постулат — на чём же основан суверенитет и безопасность Республики Беларусь. Совершенно очевидно, что единственной в современных условиях гарантией суверенитета и обеспечения безопасности Белоруссии является военно-политический союз с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В какой момент стало ясно, что сценарий цветной революции в Белоруссии обречён на провал? Для тех, кто понимает, как устроен мир, обратный отсчёт по ликвидации белорусского майдана пошёл с момента направления президентом России Владимиром Путиным поздравительной телеграммы Александру Лукашенко в связи с победой на выборах президента Республики Беларусь. На сайте Кремля этот документ датирован 11:05 10 августа 2020 года.

Теперь разберём ряд нормативных правовых документов, лежащих в основе военно-политического союза России и Белоруссии, и какие механизмы военной и другой помощи они позволяют использовать.

В первую очередь, следует отметить Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Статья 1 Договора называет одной из его целей обеспечение безопасности Союзного государства и борьбу с преступностью.

Пункт 2 статьи 7 этого документа определяет, что государства-участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства, а пункт 3 статьи 7 говорит о том, что внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников.

Статья 18 Договора гласит, что к совместному ведению Союзного государства и государств-участников относятся совместная оборонная политика, координация деятельности в области военного строительства, развитие вооружённых сил государств — участников, совместное использование военной инфраструктуры и принятие других мер для поддержания обороноспособности Союзного государства.

Kremlin.ru Церемония обмена грамотами о ратификации Договора о создании Союзного государства

Отдельного внимания заслуживает Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о военном сотрудничестве (с изменениями на 17 декабря 2018 года). Этот договор вступил в силу 14 мая 1999 года.

Статья 1 данного документа: военное сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь осуществляется в целях обеспечения безопасности обоих государств и основывается, в том числе, на принципах обеспечения совместных действий сторон по вооружённой защите России и Беларуси, соответствии строительства и развития вооружённых сил обоих государств целям и задачам совместной вооружённой защиты.

Статья 2 Договора перечисляет основные направления военного сотрудничества. В этот список входят создание региональной группировки войск (сил), планирование её применения, оперативное и материальное обеспечение, унификация системы управления региональной группировки войск (сил), а также содержание и использование объектов военной инфраструктуры обоих государств в соответствии с экономическими возможностями сторон и с учетом военно-политической обстановки и др.

Есть важный нюанс: на белорусской территории непосредственно расположены российские военные объекты, поэтому любое военное нападение на Белоруссию автоматически означает и нападение на Россию.

Речь идёт об отдельном радиотехническом узле «Ганцевичи» (48 километров от города Барановичи Брестской области), входящем в систему предупреждения о ракетном нападении, а также о зональном пункте связи ВМФ РФ «Вилейка» (10 километров от города Вилейка Минской области), обеспечивающем связь с российскими атомными подводными лодками, в том числе находящимися в подводном положении.

Mil.by Российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020»

Важнейшим нормативным правовым документом, закладывающим базовую основу суверенитета и безопасности Белоруссии, является Военная доктрина Союзного государства. Она утверждена Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 26 декабря 2001 года № 8.

Следует отметить, что Россия и Белоруссия в 2018 году провели совместную работу по созданию новой Военной доктрины Союзного государства. Однако в открытом доступе нет соответствующего постановления Высшего Государственного Совета об её утверждении.

Самый последний доступный документ на эту тему — это Распоряжение президента России Владимира Путина от 19 декабря 2018 года № 390-рп о Военной доктрине Союзного государства, в котором говорится: «Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства». Поэтому будем основываться на тексте Военной доктрины, утверждённой Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 26 декабря 2001 года № 8.

Согласно пункту 1.4 Военной доктрины, государства-участники рассматривают любые насильственные действия, направленные против любого из государств создаваемого Союзного государства, как посягательство на Союзное государство в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении.

В этом же пункте 1.4 целый абзац посвящён ядерному оружию России. Приведём его полностью: «Ядерное оружие Российской Федерации рассматривается как средство сдерживания крупномасштабной агрессии против государств-участников, обеспечения их военной безопасности, поддержания международной стабильности и мира. При этом государства-участники считают возможным применение ядерного оружия Российской Федерации в ответ на использование против них ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для безопасности любого из государств-участников ситуациях».

Таким образом, в ходе исследования нормативных правовых документов по военно-политическому союзу России и Белоруссии, мы дошли до краеугольного камня. Именно российское ядерное оружие, в конечном итоге, гарантирует безопасность и суверенитет Республики Беларусь.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Следует также упомянуть Указ Президента Российской Федерации «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года № 355. В соответствии с пунктом 9 данного документа, ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников.

Таким образом, нормативная база военно-политического сотрудничества двух стран позволяет использовать любые механизмы для стабилизации обстановки в Белоруссии.

В их числе потенциально могут быть следующие мероприятия: совместная охрана государственной границы, использование резерва из числа сотрудников российских правоохранительных органов для предотвращения и подавления массовых беспорядков, применение совместной региональной группировки войск и даже развёртывание на белорусской территории российского тактического ядерного оружия в качестве средства сдерживания крупномасштабной агрессии.