



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Завершились стратегические военные учения «Кавказ-2020». Они проходили на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова. В них принимали участие около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. На учения были приглашены в качестве наблюдателей более 100 военных атташе из 70 стран мира. За их заключительной фазой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области наблюдал президент России Владимир Путин.

Отметим ряд особенностей ситуации. Учения носили плановый характер, и, как заявил Герасимов, «мы объявили о них в декабре прошлого года». По его словам, «они не содержали геополитического подтекста», в частности украинского. Более того, сценарий был составлен из «геополитической нарезки» с обозначением условного государства на территории России, а сами боевые действия «не привязываясь к какому-то приграничному государству, соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер». Наконец, российская сторона заявила, что сместили театр учений вглубь России, отдалив от «границ стран — членов НАТО». Хотя это зависит от того, как смотреть на географическую карту и оценивать ситуацию с учетом того, что налицо активизация Североатлантического альянса в бассейне Черного моря.

Mil.am Учения Кавказ-2020 на территории Армении

Проводятся учения в Грузии. Турция как член НАТО участила проведение совместных маневров с азербайджанской армией на материковой части этой республики и в Нахичевани. Недавние приграничные боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией, заявленная готовность Анкары стать на стороне Баку в случае вспышки вооруженного конфликта обострили обстановку в Закавказье, а некоторые даже заговорили о вероятности еще одной войны между Азербайджаном и Арменией. Не случайно в Баку и в Тбилиси стали проявлять повышенную политическую нервозность, особенно после того, когда стало известно, что учебные бои в ходе учений «Кавказ-2020» пройдут на полигонах «Аданак» в Дагестане, «Цабал» и «Нагвалоу» в Абхазии, «Дзарцеми» в Южной Осетии и «Баграмян» в Армении. В этой связи Грузия выступила с осуждением проведения Россией учений в «оккупированных ею грузинских регионах и участие в них российских военных баз, незаконно расположенных на этих территориях».

Многие эксперты оценили это заявление как сделанное для галочки, ввиду его традиционности. Что касается Азербайджана, то он оказался в непростой ситуации, будучи приглашен для участия в учениях «Кавказ-2020» министром обороны России Сергеем Шойгу во время недавнего визита в Баку. Азербайджан решил направить только двух военнослужащих и только в качестве наблюдателей. Причины такого решения публично не озвучиваются, но дело все в том, что до недавнего времени Баку вел себя неоднозначно, пытаясь усидеть сразу на двух стульях. То он присутствует на международных воинских играх, организованных Министерством обороны России, то отказывается от участия в трехсторонних военно-морских учений с Россией и Казахстаном, затем принимает с дружественным визитом российские корабли Каспийской флотилии. При этом проводит многодневные масштабные военные маневры совместно с Турцией в Нахичевани и областях Азербайджана.

Mod.gov.az Азербайджанская и турецкая авиация совершают совместный полёт. Нахичевань

Как утверждают сегодня бакинские эксперты, «на данном этапе военное сотрудничество с Турцией в Баку предпочтительнее, чем с Россией». По их словам, «Армения является членом ОДКБ, она должна участвовать в подобных мероприятиях, в то время как у Азербайджана нет никаких подобных обязательств». Что же, Азербайджан как независимое государство вправе выстраивать особые отношению с любой страной. Но обозначать себя одновременно сильнейшим во всех отношениях в Закавказье и потенциальной «жертвой агрессии» со стороны «слабой» Армении», заявлять, что Еревана готов «начать новую войну за новые территории» (как это сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром) — это вести геополитическую игру краплеными картами, да еще выставляя на первый план Москву.

Не случайно Алиев в беседе с Клааром подчеркивал тот факт, что Армения в ходе недавнего приграничного конфликта с Азербайджаном якобы «обратились за помощью в ОДКБ» (что не соответствует действительности, Ереван всего лишь информировал о конфликте Организацию — С.Т.). Однако такой ход, похоже, служит для Баку оправданием укрепления им военно-политического альянса с Турцией (членом НАТО, кстати). И тут, как говорится, не до совместных военных учений с Россией, тем более вместе с армянскими военнослужащими. Реагирует соответственно и Анкара, что проявилось в комментарии пресс-службы правительства Турции на выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на 75-й сессии Генассамблеи ООН, когда тот заявил, что «нет военного решения нагорно-карабахского конфликта».

President.az Сергей Шойгу и Ильхам Алиев

Этой позиции придерживается практически все мировое сообщество. Но в Анкаре сообщили, что «в этом вопросе решение принимает Азербайджан, а «Турция как основной союзник Азербайджана, независимо от того, какое решение тот примет, всегда будет поддерживать его». Дальнейшие комментарии излишни. Действия Анкары направлены на создание в Закавказье новых геополитических реалий при нейтральной позиции Москвы. Однако не стоит забывать, чем раньше заканчивались в Закавказье устрашающие военные пляски, особенно для Баку.