Архангельское областное собрание депутатов приняло закон «О внесении изменений в областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов».Законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским по итогам его предвыборных поездок в районы и встреч с жителями. Население в последние годы обеспокоено ростом числа волков и их наглостью. Жительница поселка Усть-Пинега рассказывала мне пару лет назад, что волк в одной из ближайших деревень зашел на второй этаж в подъезде жилого дома.Встречать волков стали в темное время суток и на окраинах Архангельска. Та же проблема возникла и с медведями. Один из них пару лет назад терроризировал северодвинское городское кладбище, разрыв зимой восемь свежих могил. А в сентябре 2020 года медведь зашел во двор в Маймаксанском округе города Архангельска. Причина явления в климате — зимы стали теплее, снежный покров образуется очень поздно, многие звери не могут приспособиться к изменениям, не могут привыкнуть и хищники — волки. Они тянутся к еде, которую могут «гарантированно» добыть рядом с жильем человека. В первую очередь для детей и женщин это опасно.

Александр Степанов. Волки в зимнем лесу. 1900–1910

В областном законе увеличивается срок принятия и регистрации министерством природных ресурсов Архангельской области заявлений на выдачу разрешений на добычу волков и других «охотничьих ресурсов» с 14 дней до 45 дней до дня открытия очередного сезона. Изменение принято в связи с нынешним незначительным сроком подачи заявлений и большим количеством охотников, из-за чего образуются очереди и иногда нарушаются сроки выдачи разрешений. Для стимулирования охотников на волка в законе прописано, что за двух добытых волков (вместо одного) или за выполнение трех и более (вместо двух и более) утвержденных маршрутных учетов охотникам выдавать на выбор вместо разрешения на добычу одного взрослого лося или одного бурого медведя разрешение на добычу только одного лося (взрослого лося или лося в возрасте до одного года). Медведи, таким образом, выведены из списка на выдачу поощрений-разрешений охотникам на волков. Объяснение — в Архангельской области охота на бурого медведя менее популярна, чем охота на лося. Эта норма закона, наверное, не вызовет большого восторга у охотников, но, с другой стороны, увеличена оплата за убитого волка с 10 до 25 тысяч рублей. Александр Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, председатель комитета по лесопромышленному комплексу и природопользованию: «У нас в области около 60 000 охотников, из них в Архангельске около 15 000. Численность волков по области около 1700 особей, ежегодно из них добывается примерно 350. Хотелось бы сократить волков до 700−800 особей — чем их меньше, тем лучше. Лосей по области около 35 000, наша задача — увеличить их число до 50 000. Закон принят. Перед его внесением на собрание депутатов Министерство природных ресурсов провело видеосовещание с охотниками, желающими принять участие в обсуждении законопроекта. Отозвалось 170 человек, половина из них согласились с предложенными изменениями. Только охотники одного из районов, Пинежского, выступили за сохранение действующих условий. Надеемся, что закон поможет снижению популяции волков и увеличит популяцию лося. Мы надеемся, что наши охотники справятся с этой задачей. Если со временем мы увидим какие-то проблемы с реализацией закона, то подкорректируем его». К сожалению, охота на медведей, вторгающихся уже на улицы северных городов, никак не стимулируется данным законом. Хотя недалеко то время, когда и ее надо будет также поощрять — как сейчас охоту на волков.