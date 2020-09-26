По итогам визита в Ватикан в пятницу, 25 сентября, президента Польши Анджея Дуды с супругой Зал печати Святого престола опубликовал краткое сообщение. В нем говорилось, что Дуду принял папа Римский Франциск, после чего президент встретился с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером. И далее: «Сердечные дискуссии проходили в контексте столетия со дня рождения святого Иоанна Павла II и 40-летия основания независимого профсоюза «Солидарность». Были обсуждены некоторые темы, представляющие взаимный интерес, связанные с миссией Церкви, в том числе вопросы укрепления семьи и воспитания молодежи. Наконец, внимание было обращено на некоторые международные проблемы, такие, как нынешняя чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, региональная ситуация и безопасность».

Канцелярия президента Польши

То, что имеется в виду под «региональной ситуацией и безопасностью», позже расшифровал сам Дуда. Отметим, что эти вопросы не являлись предметом его беседы с понтификом, они были подняты в ходе переговоров с кардиналом Паролином, который осуществляет практическое руководство ватиканской дипломатией. По словам польского президента, они говорили о ситуации в Белоруссии. «Кардинал спросил, как мы воспринимаем происходящее, я в свою очередь спросил, какова позиция Святого престола, — заявил Дуда. — По сути, мы пришли к общему мнению, что необходимо поддержать всех тех, кто хочет настоящей демократии, кто хочет свободы, кто хочет жить в честном государстве — эти люди должны иметь нашу поддержку. Но, конечно, Белоруссия должна сама принять решение на свободных и справедливых выборах. Здесь у нас присутствует недвусмысленная позиция, что международное сообщество должно потребовать от белорусских властей того, чтобы политика в Белоруссии проводилась таким образом, чтобы честно провести выборы. И белорусский народ в этом нужно поддержать. Международное сообщество должно поддержать белорусский народ».

Президент Польши при этом не стал уточнять такие ключевые вопросы, как то, когда нужно проводить «честные выборы»: сейчас, после конституционной реформы в Белоруссии или окончания очередного срока полномочий вступившего на днях в должность президента Александра Лукашенко. Не было сказано и о том, кем является Лукашенко для Варшавы. Ведь у международного сообщества отношение к нему неоднозначное. Так, для Вильнюса он является «бывшим президентом Белоруссии как в политическом, так и в юридическом смысле». Германия и дипломатическое ведомство ЕС употребляют в отношении Лукашенко формулу «отсутствующей или недостаточной демократической легитимности, необходимой для его признания в качестве законного президента». Вашингтон при всей обычной свойственной ему демагогии провел обсуждение кандидатуры посла США в Белоруссии Джули Фишер через сенатский комитет по иностранным делам и отправляет ее в Минск, где ей предстоит вручить свои верительные грамоты президенту, а это означает признание Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко на церемонии инаугурация

Все гораздо интереснее в случае с Варшавой. Как отмечает бывший польский дипломат Витольд Юраш, МИД Польши говорит об отсутствии легитимности Лукашенко и незаконности его власти, но, в отличие от премьер-министра Матеуша Моравецкого, не заявляет, что Польша не признает Лукашенко президентом. «Премьер, похоже, в свою очередь предполагает именно последнее», — считает эксперт, называя разницу между позициями дипломатического ведомства и главы правительства «принципиальной». Что касается Дуды, то в этом вопросе он ближе к МИД и Ватикану, чем к премьеру. Пока неизвестно, что именно ответил во время встречи в Ватикане польскому президенту госсекретарь Святого престола, однако его позицию можно реконструировать по косвенным данным. Напомним, что 16 сентября кардинал рукоположил в Хорватии нового апостольского нунция в Белоруссии Анте Йозича в епископы. Это событие не рядового характера, очевидно, что для Паролина было важно лично встретиться с Йозичем и разъяснить ему линию Ватикана в отношении республики, за развитием ситуации в которой внимательно следит Святой престол.

Нунций чуть позже дал развернутое интервью хорватскому католическому порталу IKA-Zagreb. Отвечая на вопрос о своей миссии в Белоруссии, он выделил следующее. Во-первых, сказал Йозич, «одной из основных задач нунция является назначение новых епископов, после выхода на пенсию епископов, достигших 75-летнего возраста, нунциатура инициирует процедуру назначения новых». Это указание на главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который с конца августа находится в Польше и которого по распоряжению белорусских властей не пускают обратно в Минск. В январе 2021 года ему как раз исполняется 75 лет, и, похоже, медлить с удовлетворением его прошения об отставке Святой престол не будет. Во-вторых, подчеркнул нунций, «Католическая церковь не будет вмешиваться в политику», ведь если «Церковь или ее лидеры выбирают того или иного человека, то происходит разделение верующих». Это уже ответ белорусским католикам, которые увлеклись участием в протестах против администрации Лукашенко, и некоторые из них даже недовольны тем, что Ватикан отказывается напрямую поддержать их политические требования.

(сс) Redaktor01 Архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич

Оценивая отношения между Белоруссией и Святым престолом, монсеньор Йозич оценил их как «пока хорошие». Он напомнил, что «белорусские политики посещали Ватикан», и «я недавно прочитал, что они будут рады пригласить папу Римского в Минск — все это говорит о желании местных правителей найти решение, и люди хотят найти решение как можно скорее». Таким образом, Святой престол продолжит контактировать с белорусскими властями в стремлении стабилизировать ситуацию в республике, без выдвижения предварительных условий и создания неких барьеров. Эту позицию Ватикан ретранслирует Варшаве, где его партнером может выступить президент Польши. Вопрос в том, способен ли будет Дуда настоять на своем в ситуации, когда польская внешняя политика разделена между несколькими центрами силы, противостоящими друг другу.