Как разъясняют японские военные специалисты и комментаторы, воздержавшись от закупки и размещения на японской территории американских наземных ракетных систем ПРО Aegis Ashore, японское правительство продолжает изыскивать методы и средства противостояния ракетному оружию близлежащих стран. При этом для согласия населения с этими планами используется пропаганда якобы реальной опасности нанесения по Японии ракетных, а, возможно, ракетно-ядерных ударов со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Хотя по понятным причинам такое оружие создано в КНДР с единственной целью сдерживать США и Японию, которые еще недавно грозили физическим уничтожением ненавистного режима Пхеньяна.

Иван Шилов ИА REGNUM

О том, что Москва и Пекин рассматривают создание в Японии элементов американской глобальной системы ПРО как угрозу своей безопасности, говорилось не раз. «Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, которая развертывается в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи. В Европе это — под предлогом иранской угрозы. На деле, если вы посмотрите на карту, она чудесным образом, эта система ПРО американская, окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику… Зная американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом этой глобальной системы противоракетной обороны», — без обиняков заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако обоснованные опасения и соответствующие предупреждения со стороны соседних государств на Токио не производят впечатления. Ибо там, похоже, не могут ослушаться сюзерена и вовсе отказаться от участия в американской затее окружить названные американцами врагами Россию и Китай системой ПРО, которая, как опять-таки не раз заявляла Москва, способна наносить удары не только противоракетами, но и «Томагавками», в том числе в ядерном снаряжении.

U.S. Air Force Японские десантники

Напомним, что в Вашингтоне и Пентагоне рассматривают свой «непотопляемый авианосец» — Японию и как плацдарм для размещения ракет средней дальности. Причем представляется подобное размещение как… пожелание самих японцев. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в прошлом месяце в интервью японской газете Нихон кэйдзай симбун заявил, что «это (ракеты средней дальности)» как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть, и в каких будут нуждаться». Готовы американцы «поделиться» с японцами и гиперзвуковым вооружением, которое, по словам Биллингсли, представляет собой «стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу».

Но это на будущее. А пока японцы доложили старшему союзнику, что подумывают о размещении систем ПРО на «морских платформах». Посетивший Вашингтон генеральный секретарь японского Совета безопасности Сигэру Китамура обсудил этот вопрос с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О`Брайеном. В японских СМИ считают, что в данный момент у правящей партии Японии (ЛДП) нет четкого представления о том, как именно следует укреплять систему ПРО. 24 сентября новый министр обороны Нобуо Киси (младший брат ушедшего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ) заявил политикам, что сейчас Токио склоняется к «морскому варианту» размещения комплексов ПРО. Для этого будут использоваться платформы, аналогичные тем, что применяются для добычи нефти. На таких платформах и планируется установить ракетные системы.

Official CTBTO Photostream Нобуо Киси

Понятное дело — создание новых систем потребует дополнительных затрат. И тут кабинет министров нового премьер-министра Ёсихидэ Суга, несмотря на необходимость выделения больших средств для преодоления вызванных пандемией коронавируса экономических и социальных проблем, ущемлять министерство обороны не намерен. Военный бюджет Японии на будущий год станет самым большим в истории страны — 5,4 трлн иен (51,5 млрд долларов). Как отмечается, рекордное финансирование вооруженных сил страны вызвано не только целями противостояния с Северной Кореей, но и обусловлено-де угрозами со стороны «врагов» — России и Китая.

Mod.gov.jp Японские боевые корабли

Военные расходы Японии в 2021 году превысят уровень 2020 года почти на 3 млрд долларов. Они непрерывно растут 7 лет подряд. Военный бюджет страны, конституция которой запрещает обладание вооруженными силами, превысит ассигнования на оборону таких ядерных держав, как Великобритания и Франция, а также Германии. И приблизится к оборонному бюджету второй по мощи военной державы мира — Российской Федерации — 65,1 млрд долларов. Да и по численности населения Япония не на много отстает от огромной России, «напоминают» японцы. А некоторые прямо высказывают предположение, что Москва, если что, не будет из-за Курильских островов развязывать ядерную войну.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Не потому ли в комментариях и откликах на статьи в японских СМИ о японо-российских отношениях в последнее время все чаще звучат сумасбродные призывы решать «проблему Курильских островов» силой, то есть военным путем?