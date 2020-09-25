Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Юрков высказался против обязательной экологической экспертизы объектов капитального строительства в Арктике, где расположены многие районы Архангельской области, которую депутат представляет в ГД РФ.

Земля смерти. Художник А.Борисов. 1903 г,

На своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Юрков написал: «Не все принимаемые законопроекты отвечают требованиям реальности, когда речь идет об их исполнении. Пример — проведение экологической экспертизы в обязательном порядке в Москве при строительстве зданий и сооружений. Эта норма значительно затягивает время согласований проектов, что ставит под угрозу любое строительство и как следствие исполнение нацпроектов.

На заседании рабочей группы по рассмотрению пакета законопроектов, касающихся развития Арктического региона, выступил с инициативой поправки о перенесении выполнения экологической экспертизы в регионы. Без данной поправки в арктических районах нашей области не дождутся родители новых детсадов и школ, нуждающиеся новых лечебных учреждений, да и глава семейства не сможет поставить обыкновенный дом для своей семьи.

Кроме того, не понаслышке знаю, как многие люди в районах нашей области нуждаются в улучшении жилищных условий, и эта поправка призвана не допустить увеличения сроков строительства, такого необходимого им, жилья. Ведь проведение экологической экспертизы в Москве прибавит минимум три месяца к срокам согласования проектов. Поправка же позволит проводить экологическую экспертизу проектов строительства жилья и прочих социальных объектов непосредственно в Архангельской области».

Ранее сообщалось, что с предложением частично отменить обязательную для всех застройщиков федеральную экологическую экспертизу на рабочей группе по «арктическому» законодательству комитета по предпринимательству ГД РФ выступила депутат Елена Вторыгина, также представляющая Архангельскую область.

На той же рабочей группе депутат ГД РФ Владимир Пушкарев заявил: «Данная норма останавливает строительство социальных объектов. Поправка будет внесена. Нужна поддержка и коллег, чтобы продолжать строительство социальных объектов, которые сейчас находятся в состоянии долгих согласований. Для социальных объектов данную экологическую экспертизу надо убрать».

По словам Дмитрия Юркова он вносит еще две поправки в изменение только что принятого пакета «арктических законов». Во-первых надо отменить ограничение в условиях деятельности резидента Арктической зоны, ныне привязанного к границам одного муниципалитета. С такой проблемой столкнулась Первая горнорудная компания, собирающаяся разрабатывать с получением арктических льгот месторождение полиметаллов на Новой земле, в Приморском районе Архангельской области, но зарегистрированная в Архангельске. Во-вторых, считает депутат надо расширить условия получения статуса резидента арктической зоны в части инвестирования минимум 1 млн рублей в капитальное строительство. Дмитрий Юрков предлагает включить туда же вложения в проведение ремонта, реконструкции и другие подобные вложения.

В то же время региональные органы исполнительной и представительной власти не торопятся выступить с инициативой привести новое законодательство по Арктике в соответствие с реальной жизнью. Очевидно, ожидается «отмашка сверху», а «наверху» смотрят на реакцию регионов. Круг замкнулся. Председатель комитета по социальной политике ГД РФ и куратор Ненецкого автономного округа от ЛДПР Ярослав Нилов на вопрос надо ли отменять обязательную федеральную экологическую экспертизу по объектам капстроительства не дал определенного ответа, сославшись что «округ молчит».

Один их архангельских строителей ругается: «Все пропиарились на арктических льготах — депутаты, министры, вице-премьеры. А никто не прочитал документ внимательно. Кажется, и невнимательно не читали, иначе обязательная экологическая экспертиза для гаражей и домов на 2−3 квартиры не стали бы вводить — чтобы люди не побежали с Севера. За месяц действия этих законов заявки на арктические льготы удовлетворены по 5 предприятиям, а из-за экспертизы остановились десятки тысяч строек. Кто-то хочет чтобы люди из Арктики уехали, и быстро перейти в Арктике на вахтовый метод?»

По мнению предпринимателей Русского Севера, пакет «арктических законов», подготовленный Минвостокразвития РФ, «сырой» и требует немедленной коррекции.