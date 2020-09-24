Еще недавно внимание к намеченным на 31 октября парламентским выборам в Грузии было приковано только потому, что оппозиционные силы выступали с требованием к правящей партии «Грузинская мечта» изменить избирательное законодательство по части введения пропорциональной избирательной системы. В течение года эта тема стала для Грузии главным стержнем, вокруг которого вертелась почти вся политическая жизнь страны. В процесс были активно вовлечены даже представители Конгресса США, послы многих европейских стран, требовавшие проведения выборов «согласно европейским стандартам и передовой практики». В результате 120 депутатов будут избираться в грузинский парламент по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Также установлен 1-процентный проходной барьер и 40-процентный барьер для формирования той или иной партией парламентского большинства, на что делала особый упор оппозиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

Однако последний социологический замер, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), американской неправительственной организации, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов, показывает, что правящая «Грузинская мечта» может получить на выборах 36% голосов, оппозиционная партия «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили — 15%, «Европейская Грузия» — 4%, «За Новую Грузию» — 4%, пророссийский «Альянс Патриотов» — 3%. То есть и после парламентских выборов раскладе политических сил в Грузии вряд изменится принципиальным образом, в силу чего интерес к ходу событий в республике стал заметно ослабевать. Но тут последовал интригующий ход, после которого сообщения из Тбилиси вышли в топ мировых новостей: Саакашвили выступил с многозначительным видеообращением.

Parliament.ge В парламенте Грузии

В нем он утверждал, что «за семь лет, которые прошли после того, как он покинул Грузию», у него было «достаточно времени, чтобы подумать и переоценить многие проблемы», и теперь он знает «как лучше служить стране» и «как избежать ошибок». В этой связи «Единое национальное движение» стало проводить в Грузии избирательную кампанию под лозунгом «Поручи Мише», заявляя о выдвижении его премьером в случае победы на выборах, а иначе «Грузия погибнет». При этом кампания раскручивается несмотря на то, что Саакашвили лишен гражданства Грузии, власти обвиняют его в совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, в том числе и по уголовным статьям. Он заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Согласно закону, после приезда в Грузию он должен быть задержан, правда, если его к этому времени не помилует президент Саломе Зурабишвили.

Однако интрига не только в этом. Как считает грузинский политический эксперт Гия Хухашвили, «вдруг получилось так, что в ходе предвыборного процесса стала доминировать концепция, согласно которой в политике этой страны есть только две реальные силы — Саакашвили и глава «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили, и только между ними можно или нужно делать выбор». Более того, официальный Тбилиси стал остро реагировать на политическую реинкарнацию Саакашвили, явно повышая интерес к его личности. Хухашвили не считает это случайным явлением и утверждает, что «властям будет сложно запугать народ Саакашвили». Почему?

Иванишвили в Грузии в зависимости от причин и обстоятельств называют то пророссийским, то прозападным политиком. С одной стороны, он выступает за развитие отношений с Россией, прежде всего в торгово-экономической сфере, с другой, активно ведет страну в евроатлантическом направлении. Такая позиция, по мнению Иванишвили, «является серьезным препятствием для Саакашвили и его соратников в борьбе за возвращение во власть». Но Саакашвили заговорил о своих ошибках, главной из которых является кавказская война в августе 2008 года, после которой Тбилиси утратил контроль над Абхазией и Южной Осетией. Исправить такую ошибку (что очень сомнительно с точки зрения реальной политики) Саакашвили сможет, если только вступит в альянс с Москвой.

Яна Амелина Повреждённый автомобиль у здания миссии ОБСЕ в Цхинвале. 2008

Саакашвили на Украине все больше и больше стал говорить о необходимости мира с Россией и этим начал противопоставлять себя Иванишвили. К такому решению его стало подталкивать геополитическое чутье, когда он увидел заметные перемены в ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке. Поэтому не исключено, что Саакашвили в спекулятивных целях будет разыгрывать «российскую карту», ничем особенно не рискуя на данном этапе, а также в случае своего поражения. В его задачу сейчас входит обозначение себя в качестве зарубежного грузинского оппозиционного центра силы, смыкающегося с фракцией «Единого национального движения» в будущем парламенте. Сейчас у него главная задача такая: заставить грузин на предстоящих выборах делать выбор между собой и Иванишвили и не дать возможность сориентироваться другим оппозиционным силам, выводя себя на передовую борьбы на предстоящих выборах.

Надо признаться: кое-что у него получается. Многие грузинские оппозиционеры заявляют, что, подключившись к предвыборной кампании, Саакашвили играет на руку правящей партии «Грузинская мечта», которая мобилизует электорат в свою пользу за счет антагонизма в отношение Саакашвили. Но что дальше? Представители грузинской власти заявляют, что в случае возврата экс-президента в Грузию его арестуют. Как заявила глава министерства юстиции Теа Цулукиани, «процедура задержания произойдет непосредственно на государственной границе Грузии». Но может быть, это то, что ему и надо. Ведь в случае ареста Саакашвили его сторонники выйдут на улицы, и начнется процесс внутренней дестабилизации в стране. Тогда понятно, почему так нервничают власти. Так что предстоящие парламентские выборы в Грузии будут непростыми. Назревают какие-то события, которые пока воспринимаются на уровне политических ощущений.