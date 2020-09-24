Президент Польши Анджей Дуда, если все пройдет по плану, завтра, 25 сентября, прибудет в Ватикан в рамках своего первого после переизбрания зарубежного визита. Дуда должен в 10:15 войти в Двор святого Дамасия, где через пятнадцать минут в папской библиотеке начнется его личная аудиенция у папы Римского Франциска. Затем польский президент встретится с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. В 13:15 он примет участие в мессе у могилы папы Иоанна Павла II в базилике Святого Петра. В 14:45 запланировано его общение с Общиной Святого Эгидия в базилике Святого Варфоломея.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Переговоры будут касаться не только исторических вопросов, связанных с наследием Иоанна Павла II, но и текущих мировых проблем, включая грядущую вторую волну пандемии, — заявил накануне глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. — Что побуждает к более широкому анализу социально-экономических отношений в мире, которые возникнут в результате пандемии. Это может привести к новым различиям, появлению новых очагов бедности и богатства, поэтому необходима более глубокая рефлексия, что и будет сопровождать беседу президента со Святейшим отцом». Итальянский ватиканист Андреа Гальярдуччи в свою очередь подчеркивает: «Польша, как и все великие христианские страны, сталкивается с проблемой идентичности. И это не проблема имиджа, потому что образ того, кто называет себя христианином, и так необратимо скомпрометирован «заплатками», которые наклеивает светский мир. Однако я считаю, что Польша не должна уступать тем, кто считает ее не очень современной и несовместимой с европейскими ценностями. Она должна осознанно идти своим путем. Это тоже наследие святого Иоанна Павла II».

Иоанн Павел II. 1985

Варшава в настоящее время сталкивается со сложной дилеммой. Это одна из немногих стран, где ряд важных тезисов социального католического учения реализованы на уровне национального законодательства. Это вызывает раздражение Брюсселя. Напомним, что 16 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед депутатами Европейского парламента заявила о подготовке к концу этого месяца отчета о верховенстве права в ЕС, чего до сих пор не делалось. «Нарушение законности недопустимо, — подчеркнула фон дер Ляйен. — Я буду защищать верховенство европейского права, независимость судебной власти и свободу прессы. Европейские ценности не продаются». И далее продолжила: «Я хочу прояснить, что зоны, свободные от ЛГБТ, — это зоны, свободные от гуманистических ценностей. Им нет места в нашем ЕС». В рамках продвижения этой концепции Еврокомиссия планирует добиваться взаимного признания семейного статуса странами — членами Евросоюза: если «однополая семья» зарегистрирована в таковом качестве, например, в Германии, то она должна будет признаваться и в других государствах.

В том числе в Польше, где восприняли в свой адрес шпильку о «зонах, свободных от ЛГБТ», от главы Еврокомиссии, которую, кстати, оперативно поддержал и кандидат в президенты США Джо Байден. По данным польских изданий, сегодня в Польше существует 105 населенных пунктов, местные власти которых объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Первым муниципалитетом, что пошел на принятие подобной декларации, стал Свидник (Люблинское воеводство), за ним последовали другие. Некоторые резолюции прямо констатируют пункт «против идеологии ЛГБТ», другие составлены в форме «карты прав семей», где гетеросексуальную семью защищают от «неназванной угрозы». До недавнего времени «зоны, свободные от ЛГБТ», подвергались критике в ЕС, но это были лишь слова. Однако сейчас ситуация стала резко меняться. Помимо четкого предупреждения со стороны фон дер Ляйен, действия стали предприниматься по линии фондов Европейского экономического пространства (EEA Funds). Они формируются на основе поступлений от Норвегии, Лихтенштейна и Исландии, которые в обмен на свое участие в общем пространстве Евросоюза выделяют странам — членам ЕС безвозмездные гранты. Польша является главным бенефициаром EEA Funds.

На днях министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, комментируя польские «зоны, свободные от ЛГБТ», почеркнула: «Красник (город в Люблинском воеводстве — С.С.) и муниципалитеты, принявшие аналогичные декларации, не получили поддержки в текущий период финансирования и не получат такой поддержки, пока эти декларации действительны». Для конкретного Красника это означает потерю от 3 до 10 миллионов евро. Смертельным такой удар назвать трудно, однако если ЕС начнет связывать в единое целое верховенство права (включая гендерную политику и защиту сексуальных меньшинств) с выделением финансовой помощи, польскому правительству, которое в ближайшие два года планирует нарастить долг на 480 млрд злотых, придется туго. Правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) воспринимает происходящее как «идеологическое наступление» на Польшу. По словам экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского, делается все, чтобы ограничить «возможность использования европейских фондов — все под прикрытием верховенства права» — и помешать Варшаве «быть лидером в Центральной и Восточной Европе».

Karolina Siemion-Bielska Витольд Ващиковский

В этой ситуации Польше важно заручиться поддержкой Святого престола, услышать от папы Франциска слова одобрения ее нынешней линии, чтобы позиционировать себя в Евросоюзе «моральным авторитетом» и защитником европейских христианских ценностей. Пойдет ли на это Ватикан? Вполне возможно, что да. Вчера, 23 сентября, понтифик принял на общей аудиенции группу польских верующих, которые привезли с собой колокол «Голос нерожденного». Как отметил Франциск, «пусть его голос пробудит совесть законодателей и всех мужчин и женщин доброй воли в Польше и во всем мире» и сопроводит мероприятия, направленные на подчеркивание ценности человеческой жизни от зачатия до естественной смерти. Но также надо понимать, что, в отличие от поддержки того или иного правительства, благословение паломников не влечет за собой политических отягощений. В случае с Польшей со стороны Святого престола может прозвучать просьба пересмотреть отказ Варшавы принимать мигрантов и беженцев. Как считает газета Rzeczpospolita, папа поднимет этот вопрос. И тогда Дуде придется стать лоббистом открытия гуманитарных коридоров в Польшу, «независимо от того, что думает об этом породившая его формация (PiS — С.С.)».