Постоянные проблемы с добычей отмечают по всей стране, пишут журналисты газеты «Аргументы Недели» в обзорном материале. Но наибольшие трудности по добыче природных биоресурсов испытывают коренные народы Севера. Они постоянно попадают под запреты Минсельхоза РФ и подшефного ведомства — Росрыболовства.

Фото передано участником экспедиции Ученые ВНИРО едят рыбу, которой официально нет в таймырских водоемах

В Красноярском крае последовательно запрещалась рыбалка на муксуна, нельму и арктического омуля, а затем дошло до абсурда. Была остановлена вообще вся летняя рыбалка на Енисее на основании орфографической ошибки, вкравшейся в документ. После произошедшей в Норильске аварии, когда в местные речки попали нефтепродукты, руководитель енисейского филиала Росрыболовства Андрей Голонопулос заявил, что норильское озеро Пясино стало «мертвым» после разлива нефтепродуктов. Реакция коренных народов не заставила себя ждать.

«У меня в голове это не укладывается, не готовы мы были к этому. Я пребываю в шоке. Рыба — это основной источник питания для коренных малочисленных народов, даже для оленеводов», — поделился с журналистами председатель местной Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Чуть позже Голонопулос дезавуировал свое сообщение: «Все погибло. Ничего нет. Но заявлений громких делать не буду, ждем цифры. Предварительных данных пока нет, все в работе». Журналисты издания заключают, что народ запугали намеренно. Квоты на вылов рыбы на севере Красноярского края регулярно получают компании из краевого центра. Деловые ребята выигрывают конкурсы, обладают большими финансами и рыболовными судами. В итоге местное население лишено заработка.

Фото передано участником экспедиции Ученые ВНИРО едят рыбу, которой официально нет в таймырских водоемах

Газета отмечает, что во время масштабной экспедиции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ученые проблем с рыбой не испытывали, ловили, ели с удовольствием и в большом количестве. Такое избирательное внимание фиксируется и в других частях России. Недавно представителей коренных народов Камчатки отправили рыбачить за 150 км от стойбища, причем для того, чтобы на эти участки добраться, нужно было преодолеть пять полноводных рек. С началом лососевой путины аборигены полуострова опять вынуждены проводить время в судах, отстаивая своё исконное право на рыбалку, а теперь ещё и на земли у рек, с которых их прогоняют крупные рыбопромышленники.

На этой неделе в Москве проходят торжественные мероприятия по празднованию 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Вопросы об ограничениях на рыбалку будут подняты на рассмотрение среди лидеров общин, приехавших со всех уголков нашей страны.