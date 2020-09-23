Российские СМИ сообщили, что власти США приняли решение разместить на Аляске в непосредственной близости к территории России 150 истребителей F-22 и F-35. В обстановке, когда Вашингтон и Пентагон в прямом смысле слова окружают Российскую Федерацию своими силами передового базирования как в Европе, так и в Азии, да еще направляют к российским границам предназначенные для нанесения ядерных ударов стратегические бомбардировщики В-52H Stratofortress, такое наращивание сил не может не настораживать. «Минобороны России на протяжении нескольких месяцев фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Особенно возросла интенсивность действий военно-морских сил, стратегической авиации, средств воздушной и морской разведки в Черноморском регионе», — сообщает начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Создание дополнительной крупной авиационной группировки и на Аляске, по оценкам специалистов, может поставить под угрозу Тихоокеанский регион, дальневосточные районы России. Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков считает, что таким образом США могут готовиться к ведению локальных войн и оказанию поддержки Японии, если та захочет захватить остров Сахалин и острова Курильской гряды. «США создают там серьезную группировку сил для того, чтобы воздействовать на всю систему базирования Тихоокеанского флота и группировку вооруженных сил в зоне Камчатки, Чукотки и Охотского моря. Это говорит о том, что американцы будто готовятся к войне с Россией, но в том случае, если это станет возможным», — сказал Сивков в беседе с Baltnews.

Капитан 1-го ранга Сивков считает, что такой вариант развития событий возможен, если американцы будут уверены, что ядерного удара от России не последует. «Эти (американские) силы могут оказать поддержку Японии и в случае, если она попытается захватить остров Сахалин и острова Курильской гряды», — отметил военный эксперт.

Разговоры о военном решении «проблемы северных территорий», под которыми в Токио понимают российские южно-курильские острова, а то и все Курилы и Южный Сахалин, в последнее время участились. Призывы «отбить северные территории силой» в виде комментариев читателей сопровождают статьи по «территориальной проблеме» с Россией ведущих газет Страны восходящего солнца. Подчас даже возникает подозрение по поводу того, не исходят ли подборки подобных «комментариев» из одного центра. Ибо еще недавно такого потока призывов «воевать Курилы» не было, хотя, конечно, с руганью и угрозами японских анонимных реваншистов в адрес России доводилось встречаться и раньше. Сейчас же о планах «военного решения» вопроса об островах подчас проговариваются даже официальные лица. Достаточно вспомнить призывы «вернуть острова войной» находившегося на Курилах депутата японского парламента Ходака Маруяма, который, кстати, депутатский мандат не сдал и продолжает «вершить государственные дела» в высшем законодательном органе Японии.

Steve Lynes B-52H Stratofortress

Однако у автора этих строк тоже имеются некоторые представления о геополитике и военной стратегии, особенно в применении к Японии, которые не позволяют полностью полагаться на выкладки и допущения доктора военных наук Сивкова. К тому же этот военный эксперт, на мой взгляд, недостаточно хорошо владеет знаниями специфики политической культуры и видения мира японскими политиками и стратегами, а также юридических аспектов союзнических отношений Японии с США.

Некоторое время назад одна из центральных японских газет «Асахи симбун» опубликовала статью, в которой живущий в США обозреватель по военно-политическим вопросам этнический японец Дзюн Китамура разъяснял, что по японо-американскому «договору безопасности» американцы вовсе не обязаны сражаться на поле боя, защищая японцев в случае их войны с соседями.

Статья написана по случаю 60-летия подписания пересмотренного японо-американского договора безопасности, определившего права и обязанности участников двустороннего военного союза. Автор напоминает, что «по этому договору Япония предоставляет размещенным на ее территории американским войскам военные базы, а также несет различные расходы по их содержанию».

При этом японцы в своей массе уверены, что «самая сильная в мире американская армия» в случае военного нападения на Японию по договору будет ее защищать. «Однако, — отмечает обозреватель, — такое понимание обязательства США по «обороне Японии» является чрезвычайно опасным». И разъясняет, что, согласно 5-й статье договора, обязанность США состоит в предоставлении Японии помощи в противодействии «общей для Японии и США военной угрозе». При этом право Японии принять от Америки такую помощь. Обязанность же Японии формулируется следующим образом: «Предоставить США территорию для строительства различных военных и тренировочных объектов, в первую очередь военных баз и аэродромов, а также необходимые права и привилегии для размещенных в Японии американских вооруженных сил».

Но, по мнению обозревателя, записанные в договоре обязательства США не означают, что «оказание Японии помощи в противодействии общей для Японии и США военной угрозе» непременно предусматривает участие вооруженных сил США в боевых действиях по защите Японии. В связи с этим автор статьи отмечает, что в понимании японской и американской сторонами смысла предусмотренных договором обязательств, особенно с военной точки зрения, имеются большие разночтения. И предлагает проводить четкое различие между понимаемым в Японии «обязательством по защите» и понимаемыми в США «обязательствами по безопасности».

Pacaf.af.mil F-35

В общественном сознании японцев действительно глубоко укоренилось представление о том, что в случае военного противостояния Японии с другим государством «США направят в очаг конфликта мощные вооруженные силы и, вступив в военное противостояние с противником, защитят Японию».

Признавая, что в «меры по противодействию нападению внешнего противника» вполне могут входить и военные действия против него, вместе с тем автор статьи предупреждает японцев, что помимо прямых военных действий эти меры подразумевают и другие формы военной поддержки: «То есть американская сторона скорее имеет в виду не прямое военное столкновение с напавшим противником, а, например, предоставление Японии разведывательной информации со спутников, обеспечение ее вооруженных сил дополнительными вооружениями и боезапасом, топливом, медикаментами и т. п. Это может быть помощь военными советниками и другие формы военной поддержки за пределами прямого участия в боестолкновениях с противником».

Дабы не быть голословным, автор статьи приводит часто выдвигаемый в Японии сценарий «захвата Китаем» островов Сэнкаку, именуемых в Китае Дяоюйдао. И, полагаю, шокирует рассчитывающих на «самую сильную в мире армию США» японцев сообщением о том, что реальность «направления Америкой на разгром китайской армии мощных боевых подразделений» близка к нулю. Другими словами, даже не представляющие, где находятся микроскопические скалистые острова Сэнкаку-Дяоюйдао, американцы не позволят направлять на их защиту своих парней с риском вернуться в цинковом гробу, покрытом звездно-полосатым флагом.

Обозреватель Китамура пишет: «Необходимо еще исходить и из того, что если противником США в таком конфликте станет Китай, то он может вылиться в полномасштабное китайско-американское военное столкновение и даже перерасти в Третью мировую войну. С учетом такой опасности общественное мнение в США вряд ли поддержит отправку в Японию из-за китайско-японского конфликта вокруг скал и микроскопических островов существенного американского военного контингента для отражения китайского вторжения. Как представляется, американский Конгресс и администрация не дадут на это «зеленого света».

А вот если речь пойдет о предоставлении США японским «силам самообороны» ракет, бомб, снарядов, патронов и другого военного снаряжения, то это может получить одобрение Конгресса. Поскольку в таком случае американский ВПК еще и получит доходы, то вряд ли такая перспектива встретит в американском обществе какое-то сопротивление, прогнозирует автор статьи в «Асахи симбун». При этом он сообщает о настроениях американцев фактически в пользу самостоятельной обороны Японии, указывая, что многие американцы считают вполне естественным, что гордящаяся статусом третьей экономики в мире и наводнившая Америку своими автомашинами и другими экспортными товарами страна должна обладать достаточным собственным оборонным потенциалом.

AF.mil F-22 Raptor

За возрождение Японии в качестве военной державы выступает и президент США Дональд Трамп, считающий, что эта страна достаточно богата, чтобы создать мощный оборонительный, а затем и наступательный арсенал, включающий и ракетно-ядерное вооружение. Да еще обвиняет Токио в стремлении чуть ли не бесплатно пользоваться военной защитой США. Причем делает это открыто, заявляя, что союзное соглашение с Японией 1960 года якобы невыгодно для США, поскольку ставит их в неравноправное положение с Японией. «Договор предусматривает помощь Соединенных Штатов Японии в случае, если на нее будет совершено вооруженное нападение, но не предъявляет аналогичных требований к Японии в случае нападения на США», — негодует Трамп.

Так что «отбивать войной» русские Курилы потомкам самураев придется одним, рискуя вновь испытать все ужасы современной войны. Убежден, что на сей раз японский народ не позволит повторить авантюристическую политику националистов и реваншистов, мечтающих переписать итоги Второй мировой войны. Ну, а что касается сумасбродных призывов и лозунгов «воевать Курилы», то их распространение, считаю, даже полезно для осознания японцами, чем могут обернуться нагнетаемые реваншистами идеи мобилизации «нации Ямато» на борьбу с якобы захватившими «исконные японские территории русскими оккупантами».