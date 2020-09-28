



Иван Шилов ИА REGNUM

«В любой нормальный год сейчас я был бы в Нью-Йорке на ежегодном открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мероприятие представляет собой наибольшую концентрацию мировых политиков в одном месте и является кульминационным моментом в дипломатическом календаре. Но нынешний год далек от нормального, и «неделя ГА ООН» перешла в виртуальную сферу, а ее мероприятия теперь проводятся в интернете, что уже стало знакомым форматом для всех нас в последние месяцы», — пишет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, вышедшей 22 сентября в Project Syndicate.

Такое развитие событий прискорбно по нескольким причинам. ООН исполняется 75 лет, и хотелось бы отметить это событие более радостным образом. Более того, состояние мира таково, что многосторонняя система, в основе которой лежит ООН, оказывается перед лицом невиданного еще вызова. И именно тогда, когда она больше всего нужна миру.

Действительно, никогда еще предложение многосторонних решений не было таким ограниченным, а спрос на них — таким высоким. Каждый день узкий национализм и стратегическое соперничество, особенно между США и Китаем, парализуют Совет Безопасности ООН и международную систему в целом. По целому ряду вопросов — от изменения климата и контроля над вооружениями до безопасности на море, прав человека и других — глобальное сотрудничество ослаблено, соглашения между странами расторгаются, а международное право либо полностью игнорируется, либо применяется выборочно.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

Для ЕС подобные тенденции носят тревожный характер. Однако разворачивающийся кризис многосторонности — проблема не только для Евросоюза: под угрозой находятся безопасность и права каждого человека. Такие фразы, как «многосторонняя система» и «основанный на правилах международный порядок», кажутся расплывчатыми и не вызывают такого же сильного отклика, как лозунг «Америка прежде всего» или «вернем себе контроль». Тем не менее эти фразы выступают за нечто очень конкретное и реальное: выбор между миром и войной, между свободными обществами и закрытыми обществами, между экономикой, основанной на устойчивом развитии, и экономикой, которая способствует усилению неравенства и безудержному изменению климата.

Мир, управляемый согласованными правилами, является основой общей безопасности, свобод и процветания. Благодаря международному порядку, основанному на правилах, есть возможность обеспечить безопасность государств, свободу людей и инвестиционные возможности для компаний, а также обеспечить защиту окружающей среды. Альтернатива — «право сильного» — опробовалась на протяжении большей части истории человечества, и ее ужасающие результаты являются лучшим аргументом в пользу многосторонней системы. К сожалению, всё чаще пытаются повторить этот подход, результаты чего видны всем.

«Это не подход ЕС. Мы продолжим верить и поддерживать ООН. Мы делаем это не только на словах, но также в политическом и финансовом, а также дипломатическом плане, пытаясь навести мосты в Совете Безопасности», — подчеркнул дипломат.

Когда другие пытались развалить Всемирную организацию здравоохранения в разгар пандемии COVID-19, именно ЕС вел переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение о проведении независимого расследования происхождения коронавируса. ЕС также является крупнейшим донором Глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX), созданного для обеспечения того, чтобы мир получил надежную вакцину как можно скорее и чтобы она рассматривалась как глобальное общественное благо.

James Gathany Работа над вакциной

ЕС платит четверть бюджета ООН. Часто говорят, что Европа проигрывает в геополитическом плане. Но с точки зрения многостороннего взаимодействия, его финансовые возможности намного превышают его вес.

В рамках действий ЕС по урегулированию кризисов Брюссель работает рука об руку с ООН над стабилизацией ситуации и работе по восстановлению разрушенной инфраструктуры во многих конфликтных зонах, от Сахеля до Сомали и от Балкан до Ближнего Востока. В самых тяжелых зонах боевых действий и гуманитарных кризисов можно заметить, что ЕС и ООН работают вместе.

Именно благодаря ЕС было продвинуто международное соглашение по климату, и именно Евросоюз делает всё возможное, чтобы не дать этому соглашению кануть в Лету. Брюссель неустанно пытается обеспечить сохранения биоразнообразия, доступа к чистой воде и к другим природным ресурсам.

«Для нас этот вклад — инвестиции в глобальную безопасность и процветание, а значит, и в нашу собственную безопасность и процветание. Мы знаем, что можем быть в безопасности, быть здоровыми и надежными, только если наши соседи тоже. То, что верно для отдельных лиц, верно и для стран», — указал Боррель.

Даже если ЕС столкнется с сильными потрясениями, блок будет придерживаться своего курса на поиск общих решений. Такой подход часто сложен и утомителен, однако Брюссель всегда готов обсудить, как сделать систему более эффективной, легитимной и более соответствующей целям как с единомышленниками, так и с теми, с кем он несогласен. Многосторонность сегодня должна отличаться от многосторонности XX века: центры силы изменились, и проблемы уже не т. е.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

Многое из того, что будет определять будущее мира — киберпространство, аналитика данных, искусственный интеллект, биогенетика, автономные транспортные средства и многое другое, — появляется в нормативном вакууме. Необходимо заполнить этот вакуум согласованными правилами, нормами и стандартами и обеспечить их применение, в том числе в условиях, когда основными заинтересованными сторонами являются не правительства.

Суть ЕС заключается в следующем: реформы должны проводиться обдуманно, а не путем разрушения. Необходимо оживить систему, а не отказываться от нее. Итак, на этой неделе и в дальнейшем ЕС будет поддерживать дух ГА ООН и защищать многосторонность, в которой так нуждаются все страны. Без ООН весь мир окажется под угрозой.