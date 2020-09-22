Россия возобновила авиасообщение ещё с тремя странами — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сделав ещё один шаг к открытию границ. Уже открыто сообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Мальдивами и ОАЭ, а с 27 сентября начнутся полёты в Южную Корею. Между тем ситуация с пандемией коронавируса в мире остаётся неспокойной. Из ряда зарубежных стран приходят данные о начавшейся второй волне. Растут цифры и в российских медицинских сводках, в частности, из Москвы и Подмосковья.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Тем временем, по мере испытаний вакцины от коронавируса, усиливаются слухи о её обязательном применении. Среди тех, кого может ждать «обязаловка», называют и российских туристов, отправляющихся за рубеж. Это предложение даже прокомментировали в Минздраве РФ. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов отметил эффективность профилактики заражения коронавирусом с помощью иммунизации и не стал исключать сценарий обязательной вакцинации для осуществления международных поездок.

«Если у нас такая вакцина будет (и вот вакцина уже появляется, и много вакцин уже в разработке), то вполне возможно, что такая мера будет введена», — цитирует инфекциониста ТАСС.

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Адвокат Александр Карабанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что власти при реализации такой инициативы могут столкнуться с препятствиями правового характера.

«Скорее всего, для реализации данного замысла могут быть приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Тогда россиянин просто не сможет выехать из страны, не предъявив справку о том, что он был вакцинирован от коронавируса. Данная мера, как утверждают, является вынужденной и необходимой, учитывая непростую ситуацию с распространением этого опасного заболевания в других странах. Кроме того, не исключено, что обязательная вакцинация отправляющихся за рубеж россиян сыграет экспериментальную роль перед введением такой же процедуры в отношении более широких категорий граждан. Среди первоочередных кандидатов на обязательную вакцинацию — работники сферы образования, торговли и услуг, государственные служащие, военнослужащие, в общем — все те категории граждан, чья профессиональная деятельность предполагает контакты с большим количеством лиц», — сказал он.

По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать, что вакцинация охватит всех граждан России, поскольку организовать её будет в данном случае очень непросто. Но и вакцинирование отдельных категорий россиян должно дать очень существенные результаты в плане профилактики распространения коронавируса.

«Стоит также отметить, что принудительная вакцинация для всех граждан РФ противоречит Конституции Российской Федерации. Любое медицинское вмешательство может осуществляться лишь с разрешения гражданина, и если человек не собирается вакцинироваться, заставить его делать это нельзя. Иначе о каких правах и свободах человека мы можем говорить? Поэтому я надеюсь, государство все же не будет переступать данную грань, принимая решение о тотальной вакцинации всех граждан страны», — заявил Карабанов.

dfuhlert Вакцинация

Адвокат Илья Рейзер в комментарии ИА REGNUM напомнил, что российское законодательство предусматривает добровольный характер любых медицинских манипуляций.

«Однако в действительности широко распространена практика «добровольно-принудительной» вакцинации, что мы видим на примере поступления детей в детские сады и школы: отказаться от вакцинации можно, но это будет весьма проблематично. Равным образом, сейчас практически в обязательном порядке вакцинируют медицинских работников. Так что никаких особых препятствий для обязательной вакцинации граждан, выезжающих за границу, не будет. Более того, если понадобится, могут быть приняты и соответствующие нормативные документы, внесены изменения в законодательные акты», — рассказал он.

Юрист не исключил, что туристам просто не разрешат выезд без наличия справки о вакцинации, как, к примеру, не выпускают без наличия прививок от ряда болезней в определенные страны.