На сайте японской радиотелекорпорации NHK размещен материал под названием «Лидер российской оппозиции Навальный, в отношении которого, как подозревают, была предпринята попытка покушения на убийство, сделал заявление о выздоровлении».

Япония тоже задумалась

Излагая факты столь быстрого выздоровления, авторы материала сообщают: «В том, что касается причины потери Навальным сознания, то страны G7, включая и Японию, считают, что против него было использовано нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», и настоятельно требуют от России тщательного расследования инцидента. Со своей стороны, российское правительство категорически отрицает свою причастность к нему. В этой связи противостояние двух сторон углубляется».

Как известно, тщательного расследования требует и российская сторона, но Германия отказывает в предоставлении информации, необходимой для такого расследования. «Нам в принципе необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. Напомню, что ещё 27 августа Генеральная прокуратура на основе доследственной проверки, которая немедленно началась в Российской Федерации, направила запрос об оказании немецкими соответствующими структурами правовой помощи по делу о подозреваемом в отравлении Алексея Навального», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вряд ли есть необходимость отмечать, что версия об отравлении Навального «российскими спецслужбами», да еще «по приказу Путина», по меньшей мере, абсурдна. Ибо можно не любить Путина, не поддерживать политику президента, но в глупости-то его никак не обвинишь. Отравление оппозиционера, да еще на своей территории с последующей отправкой за рубеж — это просто безумная версия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Абсурдность происходящего не могут не видеть и японские читатели, которые сопроводили материал NHK ироническими комментариями. Познакомим с ними наших читателей:

Комментарии японских пользователей Twitter: