Итак, 17 сентября 2020 г. на пленарном заседании Европарламента депутаты приняли резолюцию «О ситуации в России: отравление Алексея Навального», при этом 532 евродепутата проголосовали за принятие резолюции, 84 голоса были отданы против, 72 депутата воздержались. Внимательно анализируя резолюцию Европарламента и изменения, в частности, в Статье 79 Конституции Российской Федерации, что стало предметом острой критики в резолюции, приходишь к весьма однозначному выводу, а именно: Европарламент сильно негодует в связи с тем, что Россия отстаивает своё неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его ответственность и ценность как первичного субъекта международного права; необходимое для исключительного верховенства государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства (или государств); обусловленное правовым равенством независимых государств и лежащее в основе современного международного права. Именно эти положения и определяют суверенность государства. В силу этого, как догадался уважаемый читатель, Европарламент, по сути, выступает против признания суверенитета Российской Федерации. Весьма парадоксально, что европарламентарии, проголосавшие за принятие резолюции, в которой признаются незаконными поправки в Конституции РФ, фактически свидетельствуют о том, что не знают определение понятия суверените՛т (фр. Souverainete — верховная власть), введенное еще в XVI веке выдающимся французским политическим мыслителем Жаном Боденом (1530−1596 гг.), изложенное в главном его труде «Шесть книг о республике» (1576 г.). Не могу удержаться от соблазна и приведу основополагающие определения суверенитета согласно Жану Бодену, который внёс крупнейший вклад в разработку проблемы суверенитета государства. Итак, согласно Ж. Бодену, абсолютность суверенитета имеет место тогда, когда суверенная власть не знает каких-либо ограничений для проявления своего могущества (на «радость» недругам России). Постоянство суверенитета имеет место тогда, когда суверенная власть существует неизменно в течение неопределенного долгого срока; временная власть не может сохраняться в качестве верховной силы. Ж. Боден выделяет пять отличительных признаков суверенитета. Особо хочу подчеркнуть, что первым признаком суверенитета Жан Боден считает — издание законов, адресуемых всем без исключения подданным и учреждениям государства (подчеркнуто мною — А. Г.). То есть в нашем случае Европарламент не признает за Россией право «издавать (принимать) законы (в том числе и Основной закон — Конституцию — А. Г.), адресуемые всем без исключения подданным (гражданам) и учреждениям государства». А что же такого «крамольного» записано в последней редакции Статьи 79 Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Казалось бы, куда яснее и убедительнее: во-первых, передача полномочий недопустима, если бы это имело своим следствием ограничение прав и свобод гражданина РФ; во-вторых, участие в международном объединении не должно каким-либо образом противоречить основам конституционного строя РФ. А теперь сопоставим это с претензиями Европарламента, предъявляемыми к поправкам в Конституции РФ. «Европарламент призывает ЕС потребовать от России отменить или пересмотреть изменения всех законов, которые противоречат международным стандартам, в том числе отменить или пересмотреть незаконно принятые изменения в Конституции, изменения в законодательстве о выборах, законов об иностранных агентах и нежелательных организаций, чтобы способствовать плюрализму, свободным и честным выборам, а также создания равных условий для кандидатов от оппозиции», — записано в резолюции Европарламента от 17 сентября т. г. «О ситуации в России: отравление Алексея Навального». Не буду далее вдаваться в подробности пояснения Европарламентом положений принятой им резолюции с приводимыми ссылками на обязательства РФ в связи с членством в Совете Европы и ОБСЕ. Причина проста: при их углубленной интерпретации всё более убеждаешься в своевременности принятия конституционных поправок, поставивших правовой заслон разного рода посягательствам на суверенитет и независимость Российской Федерации. Вместе с тем приведу, на мой взгляд, весьма интересную выдержку, как-то:«В комитете Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам сообщили, что законодательный орган ЕС не будет комментировать ни процесс, ни результаты российского голосования по внесению поправок в Конституцию, поскольку российская сторона не пригласила европейских депутатов участвовать в наблюдении за ходом голосования. В связи с этим, уточнили в комитете, они «не будут комментировать ни процесс, ни результаты голосования», которые Центризбирком России обнародует позднее. По словам председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера, члены ЕП, которые самостоятельно решили наблюдать за этим голосованием в России «или незаконно аннексированном Крыму», не должны в своих заявлениях связывать свою деятельность с Европейским парламентом». Таким образом, мы можем констатировать, что буквально на следующий день после голосования к поправкам в Конституции РФ, 2 июля т. г. Комитет Европарламента по иностранным делам не имел никаких претензий к содержательной части поправок, так продолжалось и в последующие дни. Однако, спустя считанные часы после подведения итогов голосования произошло нечто, что в корне изменило позицию Европарламентариев. Так, глава Комитета Сената США по международным делам Джеймс Элрой Риш сделал запись в Twitter, которая спустя два с половиной месяца стала «первоисточником» для его коллег из Европарламента: «В последний день путинского «плебисцита» по одобрению его поправок к конституции нет никаких сомнений в результате. Фальшивое голосование, замаскированное под референдум, которое стёрло остатки легитимности Путина и российской «демократии». Русские люди заслуживают лучшего», — таковы вот оценки сенатора из Айдахо, наблюдавшего аж целую неделю (с 25 июня до 1 июля т. г.) за открытым, прозрачным голосованием по поправкам к Конституции из далёкого Вашингтона Джеймса Элроя Риша и его коллеги депутата Европарламента с берегов Рейна Дэвида Макаллистера. Здесь хотелось бы обратить внимание читателей на одно весьма символическое совпадение в оценках, характеризующее сердобольное отношение американского конгрессмена и европейского парламента к судьбе «русских людей, которые заслуживают лучшего». И в доказательство своего понимания, что есть лучшее будущее для русских людей, в резолюции Европарламента записано: «Настоятельно призываем институты ЕС и все государства-члены остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2», чтобы избежать усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей и позволить России извлекать выгоду и финансировать свою агрессивную внешнюю политику и военные интервенции из доходов от такого экспорта энергоносителей в ЕС». Читая эти, заведомо заготовленные (не без подсказки из-за океана), формулировки приходишь к выводу, что вся эта заранее спланированная и срежиссированная трагикомедия с отравлением Алексея Навального была неизбежна. А цена вопроса — быть стратегическому союзу США-Евросоюз, или не быть. А в зависимости от исхода этого противостояния неизбежно будет актуализирован и другой вопрос — быть Евросоюзу, или не быть. Да, решение Европарламента не имеет императивной силы. Юридически значимые постановления принимает исполнительный орган ЕС — Еврокомиссия, однако, в случае консенсуса членов ЕС по ряду вопросов, оговоренных в резолюции Европарламента, эти механизмы могут заработать. Одновременно заметим, что официально Кремль неоднократно отвергал любые обвинения в использовании спецслужбами боевого отравляющего вещества «Новичок», более того, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров призвал немецкого коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг дела Навального. Российская сторона неоднократно выражала готовность к сотрудничеству, а также обращалась в компетентные органы ФРГ, запрашивая выявленные факты отравления. Вполне ожидаемо, что запросы России не были удовлетворены, ибо их наличие приблизило бы бесславный финал этой совместно выработанной авантюры спецслужб Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM

Diliff Заседание Европарламента

Уважаемый читатель, я специально столь подробно остановился на подробностях резолюции Европарламента «О ситуации в России: отравление Алексея Навального», чтобы показать всю её политическую ангажированность и вместе с тем выразить свое недоумение отсутствием адекватной реакции, да что там адекватной, вообще реакции со стороны парламентов государств-членов ОДКБ. Что за непонятная осторожность, если не сказать боязнь перед самообъявленными интерпретаторами прав человека, ревнительными хранителями демократии, развития гражданского общества и прочих, ставших пустышками, инструментами навязывания своих представлений об этих по праву востребованных понятий, если их суть не выхолащивается и не становится средством экономического и политического доминирования. Пишу эти строки и невольно мысленно возвращаюсь в 2015 год. А конкретнее на пленарную сессию Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, приуроченную к 40-летию Заключительного Хельсинкского акта, подписанного лидерами СССР, США и Европы в 1975 году в разгар холодной войны. Напомню читателям, что российская делегация бойкотировала это мероприятие из-за отказа финских властей выдавать спикеру Госдумы Сергею Евгеньевичу Нарышкину и еще пяти гражданам РФ, которые должны были представлять Россию на ПА ОБСЕ в Хельсинки, разрешение на въезд. Финский МИД объяснил это решение тем, что россияне включены в санкционный список Евросоюза, добавив, что ведомство провело по этому поводу обстоятельные консультации со странами Евросоюза, руководством ЕС и ОБСЕ.

Дарья Антонова Сергей Нарышкин

Так, 5 июля 2015 года президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, уважаемый мною Илкка Канерва, не поставив на голосование проект итоговой Хельсинкской Декларации ПА ОБСЕ (в которую вошла и резолюция «О продолжении очевидных, грубых и неисправленных нарушений Российской Федерацией обязательств в рамках ОБСЕ и международных норм»), заявил, что коль скоро никто из делегатов не высказался против принятия итоговой Декларации, (вобравшей в себя ряд резолюций, против принятия которых я неоднократно выступал), она принимается единогласно, при этом в знак утверждения и завершения обсуждения данного вопроса спикер ПА ОБСЕ ударил молоточком ведущего заседание по столу. Было естественно, что руководитель постоянной делегации Национального Собрания Армении в ПА ОБСЕ, ваш покорный слуга, Арташес Гегамян, поднял табличку с указанием «Armenia» и попросил слово, при этом упрекнув Президента ПА ОБСЕ Илкку Канерву в нарушении Правил процедуры ПА ОБСЕ, предписывавшей обязательное голосование по любой резолюции, а уж тем паче в случае принятия итоговой Декларации, вследствие чего так и не стало известно кто проголосовал «за», кто — «против», кто «воздержался», а кто и вовсе не принял участие в голосовании. Я об этом вновь упоминаю, чтобы подчеркнуть следующее, что по итогам голосования «против» принятия итоговой Декларации был дан лишь один, мой голос, не было и «воздержавшихся», а все принявшие участие в голосовании подали свои голоса «за» принятие этого документа. Об этом пишу вовсе не с целью героизации своей собственной персоны, а с тем, чтобы подчеркнуть, что моё голосование было отражением незыблемой позиции президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна, который, рекомендовав меня, председателя партии «Национальное Единение», представлять в ПА ОБСЕ правящую Республиканскую партию Армении настоятельно рекомендовал мне всегда помнить об одной безусловной истине и действовать в соответствии с ней, а именно: Россия — стратегический союзник Армении и на международной арене любое действие, направленное против России следует воспринимать как действие против Армении. Не скрою, что подобная постановка вопроса была в полной гармонии с моими убеждениями и придавала мне силу и решительность в своих действиях в ПА ОБСЕ. К сожалению, во время данного голосования так и не было видно и слышно о реакции делегатов ПА ОБСЕ, представляющих парламенты государств-членов ОДКБ — Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Увы, история повторяется и в наши дни. Сегодня, когда мы являемся свидетелями гибридной войны, проводимой Европарламентом против нашего стратегического союзника, её, бесспорно, выдающегося лидера Владимира Владимировича Путина, Национальное Собрание Республики Армения, фракции НС РА, время от времени к месту и не к месту разглагольствующие о своей приверженности стратегическому союзу России и Армении, выражаясь политкорректно, набрали в рот воды и молчат в тряпочку. Подобная беззубая позиция создаёт благодатную почву, чтобы бить нас поодиночке. Сейчас на повестке объединенного Запада стоит вполне конкретный вопрос: расшатать устои государственности Республики Беларусь, продолжить изощрённый курс по дальнейшей демонизации России и её лидера. Что касается Армении, то здесь тактика, которой придерживаются технологи цветных революций иная, как-то: проведение курса на последовательное изменение генетического кода армянского народа, подтачиванием цивилизационных устоев нашей государственности, в основе которых христианские, гуманистические качества, особое почитание Армянской Апостольской Святой Церкви, идеи свободы и справедливости, уважение к старшим, женщине, что отражается в полном отсутствии дискриминации в отношениях между мужчиной и женщиной. При этом следует признать, что губительность курса, проводимого западными кукловодами и их местными холуями, будет иметь катастрофические последствия для армянской государственности. В этом смысле «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый, полностью оправдывает надежды приведших его к власти соросовских наймитов и стоящих за ними изощренных сценаристов и режиссёров цветных революций. А шалостям Никола Воваевича с целью их обуздания немедленно противопоставляются не менее опасные для судеб армянской государственности политические проходимцы из числа лидеров террористической организации «Сасна црер» («Сасунские удальцы (храбрецы)»), уже не приходится говорить об известных персонажах оппозиционных или независимых (естественно, зависимость от посольства США в РА не в счёт) депутатов. Уже не приходится говорить о возомнивших себя политическими деятелями, слушая выступления и речи которых приходишь в уныние. Здесь важно другое: а кто же финансирует сей новоявленный политический бомонд. Сколь бы не звучало неожиданно и парадоксально, но источники их финансирования не всегда находятся к Западу от нашей границы, уже не приходится говорить — за океанам. Они куда ближе?! Если мы имеем дело с примитивной двухходовой комбинацией, сводящейся к тому, что выбирайте меньшее из зол между — Николом Воваевичем и вышеобозначенной категорией акторов современной политической жизни РА, то это слишком упрощенное восприятие действительности. Однако, быть может расчёт в том, что на их удручающем фоне совершенно по-другому будут восприниматься силы «отвергнутые». Во всяком случае со стороны направляемой соросовскими кукловодами массой, или же последователями тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» с активистами ЛГБТ — сообществ в придачу? Что же, эта версия также имеет под собой основу, но, увы, в наше тревожное время востребован совершенно другой подход, в основе которого должен быть положен тщательный анализ современного международного положения, главенствующим вопросом, его основой должно быть определение роли и места Армении в проводимой массированной гибридной войне, развязанной коллективным Западом против нашего стратегического союзника, братской Российской Федерации. Все остальное — это от лукаваго. Можно и далее детализировать особенности армянской политической кухни, но вывод один: гарантией безопасности Армении был и остаётся братский, стратегический союз с суверенной Российской Федерацией. Альтернативы для существования суверенной, независимой Республики Армения в природе не существует.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

Вместо послесловия. На днях интернет-портал опубликовал материал под заглавием «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран. Часть четвертая: «Борода» из Еревана и мягкая сила в Баку». Я не стану писать свои доводы об источнике (ах) финансирования этого печально известного Центра «Досье». Ясно одно, что хозяева сего Центра мало квалифицированые политтехнологи, или хотят такими показаться. В числе фигур, упомянутых в этой публикации, оказался и я, Арташес Гегамян, упоминаемый, как-то: «В тесной связке с ведомством генерала разведки Чернова по Армении активно работает «Лазаревский клуб» (ЛК) под патронажем депутата Госдумы от «Единой России» Константина Затулина. Клуб был создан в 2018 году, в него вошли прокремлевски настроенные армянские депутаты, общественные деятели и журналисты, в частности, бывший мэр Еревана Арташес Гегамян, писатель Зорий Балаян, генерал-лейтенант в отставке Гайк Котанджян, директор филиала института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров, эксперт Вазген Манукян и другие «друзья России». Из упомянутых персонажей большой активностью отличается Арташес Гегамян, почти каждую неделю публикующий на сайте ЛК пропагандистские статьи в духе советских страшилок: «Против России ведется массированная гибридная война», «Проект глобалистов «Никол Пашинян» потерпел фиаско! Что дальше?», «Станет ли Пашинян аплодировать Навальному?». Что же, уважаемый читатель, признаюсь, что испытываю чувство удовлетворения от упоминания моей фамилии с уважаемыми в Армении (не николвоваевической) людьми. Только не понимаю, с какого перепугу определение друзья России поставлено в кавычки. Даже непонятливым и недогадливым «политтехнологам» стоит посмотреть Программу партии «Национальное Единение», утвержденную аж в 1997 году, в дальнейшем получившую развитие в других программных документах партии, чтобы убедиться в неизменности и безальтернативности внешнеполитических приоритетов партии «Национальное Единение»: «Во внешней политике в первостепенном порядке следует сделать шаги в направлении восстановления прежних экономических связей, рынков сырья и сбыта, на основе ещё более упрочения дружественных связей и взаимопомощи с Россией, вне зависимости от её государственного устройства». Хотелось также высказать сдержанное удовлетворение в связи с популяризацией моих последних статей, к сведению авторов Центра «Досье» опубликованных ИА REGNUM и уже спустя день-два помещённых на сайте «Лазаревского клуба». А та формулировка, что мои статьи воспринимаются как «пропагандистские статьи в духе советских страшилок», наводит меня на противоречивые мысли, а именно: либо авторы Центра «Досье» ознакомились лишь с заглавиями статей, не дочитав их до конца, либо прочитав, так и не поняли их содержания, или же у них весьма своеобразное представление о советских страшилках. Что же, не буду категоричным, скорее всего все эти факторы одновременно имеют место быть. Однако настораживает другое. Читая все шесть частей публикации под заглавием «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран», их авторы вовсе обходят стороной главный вопрос. Здесь я не стану вдаваться в анализ подробностей степени целевого использования средств соответствующей структурой Кремля на постсоветском пространстве, а замечу лишь, что публикации Центра «Досье» должны нацелить патриотических политиков на скорейшую выработку целостной программы противодействия, а затем и развёртывания системы нивелирования разрушительных поползновений фонда «Открытое общество» имени Дьёрдя Шороша (он же Джордж Сорос) и аффилированных с ним разного рода западных демократических институтов. Именно этой цели должна была послужить общественная организация «Северная перспектива», зарегистрированная в 2011 году. Упомяну, что все программные документы этой организации были готовы и положительно восприняты всеми заинтересованными сторонами, ещё в 2011 г. в том числе и Управлением президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, однако, проекту не суждено было воплотиться в жизнь (не по моей вине). Об этом мне уже приходилось писать, поэтому не стану повторяться. Однако, и сегодня можно смело утверждать, что все программные документы «Северной перспективы» в настоящее время ещё более востребованы, особенно на фоне вопросов, поднимаемых в публикациях Центра «Досье». Вместе с тем вновь хотелось бы утверждать, что гарантией безопасности и процветания двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах — является суверенная, могущественная, братская Российская Федерация.

Mil.ru Российская артиллерия проводит учебные стрельбы на территории Армении

P. S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте, а посему предлагаю читателям внимательно ознакомиться с нижеприведенными откровениями. Кого именно, пусть догадается читатель. «Независимость в Армении носит формальный характер. Что это за независимая страна, которая не может сама принимать решения? Что это за независимая страна, если ею управляет Сорос? Пашинян — продукт режима Сороса. Сегодня право голоса в Армении принадлежит Соросу. Посмотрите на биографию членов властной команды Пашиняна. Все они — выходцы либо из организаций Сороса, либо Transpаrensy, либо других правозащитных организаций. Они закрывают глаза на произошедшие сегодня в Армении деспотичные действия. Один из журналистов в Армении объявил голодовку и умер в тюрьме, ни одна организация не подняла вопрос. В настоящее время в Армении два президента привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело. Два бывших президента, исключительно из-за их политической деятельности. Это знают все, но закрывают глаза. Лидер основной оппозиционной партии лишён депутатской неприкосновенности, но никто на это не реагирует. Почему Совет Европы молчит? Почему молчат докладчики по Армении? Почему молчат Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International? Из-за Сороса. Сорос — глава Армении, Сорос — спонсор этих «правозащитных организаций». У них один спонсор», — заявил один небезызвестный политик. Прочитав эти строки, первое, о чём подумал бы читатель, что они написаны армянским оппозиционным политиком, который справедливо возмущается тем, что в настоящее время в Армении «два президента привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело» (имеется в виду Роберт Кочарян и Серж Саргсян — А. Г.). Уже не приходится говорить о весьма жёсткой, но справедливой оценке разрушительной деятельности соросовских структур. Нет, уважаемый читатель, автором этих мыслей является не кто-нибудь, а сам муаллим Ильхам Алиев, президент Азербайджана. С другими перлами его интервью азербайджанским телеканалам, данным им 19 сентября т. г. читатель может ознакомится в статье, вышедшей 20 сентября т. г. под заглавием «Ильхам Алиев: Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии». Подобные «откровения» муаллима Ильхама на первый взгляд сколь бы загадочными не казались, преследуют вполне конкретные цели, если рассмотреть их с другими высказываниями из этого же интервью касательно вопросов урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. А цель проста: обвиняя «народного премьера» Н. Пашиняна в неготовности идти на компромиссы, более того, высказываясь о более конструктивном подходе в этом вопросе со стороны второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, Ильхам Алиев создает информационный фон для оправдания вынужденности Азербайджана решать этот вопрос военным путём. С другой стороны, И. Алиев своими подобными высказываниями пытается хоть как-то поднять обвалившийся рейтинг Никола Воваевича, себя любимого. Ведь критика со стороны И. Алиева в адрес Н. Пашиняна при одновременном «снисходительном» отношении к Роберту Седраковичу и Сержу Азатовичу, у почитателей «народного премьера» может вызвать чувство восторга, ведь их кумира критикует президент враждебного государства … Вместе с тем в интервью И. Алиева имеет место и известное разочарование тем, что Никол Воваевич не оправдал надежд, которые связывали с ним силы, приведшие его к власти после государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года. Так, на вопрос корреспондента — Господин Президент, мой вопрос связан с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Как вы расцениваете нынешнее состояние переговоров? — И. Алиев, в частности, сказал: «…если учесть, что новая власть, придя к власти, стала выступать с очень обнадёживающими заявлениями о том, что они хотят разрешить данный вопрос, критиковали прежнюю власть, посылали нам по неофициальным каналам положительные сигналы, просили времени. И мы жили надеждами, что, да, новая власть принесёт новшества в эту и во все другие сферы, исправит прежнюю ошибочную политику. Эта мысль ещё более укрепилась особенно после моей известной встречи с премьер-министром Армении в Душанбе. В то время меня просили дать им время, мол, внутренняя обстановка в Армении тяжелая, сложная, представители прежней власти хотят взять реванш, что негативно отразится на переговорном процессе. Мол, они склонны к переговорам, хотят разрешить вопрос и просили укрепить режим прекращения огня. Я же говорил, что мы должны вести серьёзные переговоры, и в этом случае, конечно, режим прекращения огня станет ещё прочнее. После той встречи обе стороны на основе договоренности выступили с отдельными заявлениями. Основная суть заявлений заключалась в том, что мы встретились, то есть провели неформальную, неофициальную встречу, договорились ускорить переговорный процесс и укрепить режим прекращения огня, так как эти две позиции постоянно должны составлять единство. В противном случае это будет означать укрепление статус-кво, на что мы никогда не можем согласиться. Определённое время сопредседатели Минской группы тоже жили надеждами и, приезжая сюда, в ходе встреч выдвигали версии, полные надежд».

Mod.gov.az Ильхам Алиев

Читая эти откровения Ильхама Алиева, невольно признаешься самому себе о недюжинных способностях нашего политического напёрсточника, лично известного как Никол Ввоваевич Пашинян. Подумайте только, уважаемый читатель, что «народный премьер» своими ласкающими ухо обывателя заведомо нереализуемыми обещаниями оболванил немалую часть населения Армении, в том числе и сознательных граждан, жаждущих перемен в своей жизни, при поддержке многочисленных общественных организаций, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество», а также последователями тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и активистов ЛГБТ — сообщества, осуществив государственный переворот, так и не выполнил ни одно из множества данных им обещаний, не оправдал он и надежд соросовских кукловодов и, выражаясь на ереванском сленге, Никол кинул Сороса, причем с И. Алиевым в придачу. Ай да Никол, ай да молодец наш удалец. Беда в другом, своей полной неадекватностью и авантюристической политикой Никол Пашинян стал серьезной угрозой безопасности Республики Армения. Допустить его дальнейшее пребывание в должности премьер министра РА значит возложить на себя долю ответственности за непресечение сползания Республики Армения в небытие.

Уважаемый читатель, уверен, что через год армяне всего мира 21 сентября 2021 года будут праздновать 30-ую годовщину Дня Независимости Республики Армения в совершенно иной, во истину праздничной обстановке. Но это не значит, что сегодня, 21 сентября 2020 года, мы должны поддаться унынию и не поздравить граждан Республики Армения и Республики Арцах, Армянскую Диаспору с 29-й годовщиной Дня независимости.

С праздником, друзья!