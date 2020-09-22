В чем состоит обычная политика Турции? В том, чтобы делать все, что ей заблагорассудится, а затем обвинять жертв в том, что она же сделала (в прошлом — обвинять жертв геноцида и погромов в их же собственной гибели). С 1975 года она держала свою Эгейскую армию напротив греческих островов, в то время как турецкие официальные лица и пресса неоднократно заявляли, что эти острова являются греческими ошибочно, требовали пересмотра Лозаннского договора и осуждали «милитаризацию» островов. Согласовывая с правительством в Триполи турецко-ливийский меморандум, согласно которому значительная часть греческой исключительной экономической зоны отходила к Турции, она была возмущена, когда Греция достигла соглашения с Египтом. Это якобы явилось причиной отправки исследовательского корабля и флотилии в районы Восточного Средиземноморья, с которыми она хочет обращаться как со своими собственными.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Фаиз Сарадж

Несмотря на свою агрессивность и манеру сыпать угрозами, Турция позиционирует себя жертвой чужих интриг. Этим она преследует двойную цель: объединить турецких граждан и политические партии перед лицом предполагаемой угрозы, плюс создать двусмысленность на международной арене, чтобы попытаться извлечь что-то из требуемых «переговоров». Десять дней назад аналитик Николас Данфорт, участник Немецкого фонда Маршалла, прокомментировал в Twitter: «Эрдогану удалось поставить своих (политических) оппонентов в особое положение с целью поддержать его ответ на провокации Запада, которые он спровоцировал своей политикой, которую они, противники, не поддерживали». Турецкий коллега из той же организации прокомментировал это замечание: «Противники критикуют Эрдогана за ослабление турецкой дипломатии, но это не обязательно означает, что они согласны с нарушением того, что они считают турецкими правами и интересами». Подтверждая эти взгляды, главная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции потребовала от правительства «не идти на компромисс в нашей честной борьбе». Эта позиция доказывает, как Эрдогану удалось спровоцировать националистическое безумие, а также то, как сужается пространство для его действий, если он вынужден будет отступить.

В этой обстановке примечательно, что при управлении по коммуникациям при аппарате президента Турции создано подразделение по стратегическим коммуникациям и антикризисному управлению. Это решение, согласно опубликованному в «Официальном вестнике» № 14 указу, было принято с целью борьбы с психологическим воздействием против Турции, пропагандой и всеми видами манипуляций и направлено на определения действий и решений в противостоянии дезинформации. Новое подразделение также будет заниматься задачами, поставленными государством в периоды кризисов, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, угрозы войны, мобилизации и непосредственно войны. По описанию, оно создано для борьбы с «психологической войной, пропагандой и кампаниями дезинформации против Турции». В Греции, зная, насколько Турция уже продвинулась в «психологической войне, пропаганде и дезинформации» на международном уровне, мы должны спросить себя, на что направлены такие новости? На то, чтобы убедить граждан Турции, что несправедливые нападения на них продолжаются и что правительство неусыпно охраняет их? А может, планируется новое оружие против самих граждан Турции? Или ожидаются новые откровения о турецкой дезинформации, как, например, в июне прошлого года, когда Twitter удалил 7400 аккаунтов, связанных с правительством этой страны?

МИД Греции Пресс-конференция Никоса Дендиаса и Самеха Шукри

В любом случае на следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза встретятся и обсудят, оправдывает ли поведение Турции в отношении Греции и Кипра введение санкций. Эрдоган уже превратил собор Святой Софии в мечеть, заявив, что «наша культура — это культура завоевателя»; он и его министры постоянно оскорбляют президента Франции Макрона; Турция подрывает права Греции и Кипра, — и на всём этом фоне Анкара требует от ЕС и США объективности.

Когда угрозы не дают нужного эффекта, турецкое правительство использует все средства и аргументы, чтобы втолковать, будто оно подвергается несправедливым атакам на всех фронтах, включая «психологическую войну» и дезинформацию. Таким образом, оно не несет ответственности за плохой результат. Однако, что бы ни утверждал Эрдоган, его авантюры лишь постоянно ухудшают положение Турции.