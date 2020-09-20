Прошло 3 недели с начала действия пакета «арктических» законов. Первыми подавшими заявку на регистрацию резидентом Арктики стали архангельские предприятия. Это компании по организации производства термодревесины, оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Карпогоры, «арктический» Пинежский район Архангельской области — здесь компанией УЛК начато строительство крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия России. Но с получением «арктических» льгот имеются трудности, связанные с ограничениями в законе.

Желающие стать резидентами и получить налоговые и другие льготы должны создать личный кабинет на интернет-площадке www.arctic-russia.ru. Работающими в Архангельской области предприятиями создано уже 16 личных кабинетов. Их проекты — строительство жилых и нежилых зданий; розничная торговля одеждой в специализированных магазинах; деятельность, связанная с перевозками; производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха; торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; добыча и обогащение гранатового песка; строительство завода масляного дистиллята; производство пищевых продуктов; строительство малотоннажного завода по сжижению природного газа на территории муниципального образования «Город Новодвинск» Архангельской области; инновационная разработка — комплекс ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Арктике «Обработка вторичного сырья»; кофейня-кондитерская; строительство завода по производству бетона и стройматериалов; организация и оснащение предприятия в г. Архангельске для оказания услуг по транспортировке грунта в Арктической зоне; строительство малоэтажное; цех по производству продуктов питания.

Sasha Krotov Архангельский ЦБК. Новодвинск

Одна из больших заявок — ООО «Арктик СПГ» на строительство завода СПГ в Новодвинске с инвестициями 1,8 млрд рублей. Планируется привлечь в партнеры Росатомэнергомаш.

Крупное акционерное общество Архангельской области подало заявку на предприятие по строительству жилых и нежилых зданий в Архангельске с инвестициями в несколько миллиардов рублей. Проект пока конфиденциальный.

Но наиболее значительные проекты успешно работающих инвесторов столкнулись с ограничениями, прописанными в законе.

Например, АО «Первая горнорудная компания», желающая стать резидентом арктической зоны и получить налоговые и другие льготы под разработку Павловского месторождения полиметаллов на архипелаге Новая земля с объемом инвестиций 76 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Архангельске, новоземельское месторождение — в Приморском районе, а по закону место регистрации и место деятельности должны быть в пределах одного муниципального образования. Компания пока не может перерегистрироваться в Приморском районе, так как подала документы на федеральную субсидию в 10,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, по условиям которой изменение регистрации исключается. Определенность по субсидии развяжет руки горнорудной компании по регистрации резидентом арктической зоны, но уже идет потеря времени.

Сложнее дело с «резидентством» в арктической зоне у Устьянской лесоперерабатывающей компании. Компания — крупнейшее лесное предприятие Архангельской области и работает не только в «арктическом» Пинежском районе, но и за пределами Арктики. По закону предприятие, претендующее на арктические преференции, может получать не более 10% выручки от деятельности за пределами Арктики. Разделить же предприятие нельзя, так как УЛК — приоритетный инвестпроект по линии Минпромторга РФ и получила под него большой лесофонд. В случае формального выхода предприятия в Карпогорах из УЛК нарушаются условия инвестпроекта. Каким путем пойдет за «арктическими» преференциями руководитель УЛК Владимир Буторин пока неясно.

Sosiscka01 Пинежский район

Получается, что под действие нынешнего закона по Арктике подпадают мелкие и средние инвесторы, а крупные сталкиваются с той или иной его нормой. Умышленно ли отсекаются большие предприятия, имеющие возможность изменить ситуацию в Арктике в лучшую сторону, пока непонятно. Предположение не такое и фантастическое, так как крупный инвестор — большая редкость, и за его присутствие не в Арктике могут бороться разными средствами, в том числе буквой закона. Выводы можно будет сделать по реакции Минвостокразвития и правительства РФ на предложения внести в арктические законы поправки, связанные с местом регистрации, объемом выручки от деятельности, разрешённым ее резидентам за пределами Арктики, и по ещё двум-трём существенным нестыковкам. Часть противоречий, при желании, можно будет снять в двух десятках подзаконных актов, которые правительство РФ должно принять до конца 2020 года.

Пока действенность пакета арктических законов не ясна — в Архангельской области создано 15 личных кабинетов (комиссией одобрены 2 проекта), в Мурманской области — 25 (одобрены 2), в Коми — всего 4. Из них не менее половины заявителей отсеется комиссией из-за несоответствия условиям закона. Вряд ли оставшиеся 10−15 мелких и средних инвесторов смогут изменить жизнь Арктики к лучшему. «Арктические» законы надо менять в сторону снятия части условий, ограничивающих инвесторов в получении статуса резидента арктической зоны.