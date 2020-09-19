Интересную по своему содержанию Концепцию предложил ЦБ РФ в апреле этого года, касающуюся как бы переноса части обязательств ипотечного заемщика на банки. Речь идет о страховании жизни и залога по ипотечному кредиту. Интересна эта инициатива ввиду того, что совсем скоро на финансовом рынке России смогут работать филиалы иностранных страховых компаний.

Илларион Гирс / Illarion Girs Глобальность государственного замысла: ипотека и Колизей

Как известно, Банк России, являясь регулятором финансового рынка страны, контролирует деятельность не только банков, но и страховых компаний. В марте этого года мы писали, что пока что в России могут работать только дочерние организации иностранных компаний, то есть зарегистрированные в российской юрисдикции, что обязывает их работать по правилам, построенным российским регулятором. Филиалы же иностранных компаний будут работать по правилам своего национального регулятора рынка, то есть не подчиняясь правилам российского ЦБ. Напомним, присоединение к ВТО обязывает Россию к выполнению ряда условий, в частности у страны возникло обязательство разрешить страховщикам и перестраховщикам из стран — членов ВТО работать на территории РФ через филиалы с 22 августа 2021 года.

В начале года, как сообщал ТАСС, Минфин РФ разместил на своем портале уведомление, анонсирующее начало разработки законопроекта, который определит особенности работы таких филиалов в России. По сообщению портала Финмаркет, ранее говорилось, что филиалам иностранных страховщиков после допуска на российский рынок якобы запретят работать в обязательных видах страхования, но допустят к ОСАГО. Кроме того, предполагается установить ограничения для них на работу с гостайной, а также на заключение договоров страхования, где используются средства федерального или муниципальных бюджетов, соответственно, и на участие в тендерах по выбору страховщиков, если премии финансируются из бюджетных средств.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство финансов Российской Федерации

И вот «Концепция регулирования страхования, сопутствующего договору об ипотеке в силу закона», предлагаемая ЦБ, как бы предопределила в какой-то части «судьбу» разрабатываемого Минфином РФ законопроекта о правилах работы в России иностранных филиалов страховых компаний. Своим документом ЦБ, по сути, определяет, что страхование жизни в рамках ипотеки, являющееся добровольным видом, становится обязательным. Таким образом, нишу по страхованию жизни в рамках ипотеки, которую могли бы занять иностранные филиалы, ЦБ «забронировал» за страховыми компаниями, зарегистрированными в российской юрисдикции, то есть ЦБ, таким образом, оставляет за собой полный контроль ипотечного рынка. Плохо это или хорошо?

Опустив или не обратив внимания на возможности прихода иностранных филиалов страховых компаний в Россию, некоторые эксперты порадовались за заемщиков, мол, им теперь не нужно заботиться о страховке, которая, по сути, нужна не столько ипотечнику, сколько самому банку, ведь в случае чего страховка покрывает риски именно банку. Кроме того, обязанность банков самим страховать свои риски освобождает заемщиков от соответствующих затрат, перекладывая эти затраты на сами банки. Однако сложно поверить подобным уверениям, которые эксперты подкрепляют пунктом 6 Концепции: «страховая сумма по договорам страхования при ипотеке определяется равной размеру обеспеченного ипотекой обязательства на конец каждого отчетного периода, определенного договором об ипотеке», считая, что ипотека для заемщиков станет дешевле. Сложно поверить, что банки пойдут на заведомые убытки и не станут повышать ставку по ипотеке. Собственно, сегодня, если заемщик отказывается от добровольного страхования жизни, то он лишается, так сказать, скидки в рамках ипотечного кредита. Теперь же если данный вид страхования станет обязательным, можно сказать, что скидка должна быть обеспечена заемщику. Но ведь у банка все равно появляются расходы — то, что страховщику платил заемщик, теперь будет платить банк.

Даже если предположить, что банки, входящие в группы (холдинги), которым также принадлежат и страховые компании, могут позволить себе в рамках этих групп ужаться в собственной агентской комиссии, то есть, сокращая тем самым операционные расходы, то в любом случае страховка им будет что-то стоить. Поэтому вряд ли стоит ожидать снижения ипотечных ставок и, как следствие, снижения расходов заемщиков. Наоборот, предложение ЦБ — это лишний повод для банков не снижать ставку по ипотеке и даже повысить ее. Ряд банкиров же жаловались на невыгодность для них новой льготной ипотечной программы из-за снижения ключевой ставки: мол, ввиду снижения разницы между льготной и рыночной ставками маржа банков снизилась, якобы государственные субсидии, компенсирующие эту разницу, превратились в каплю в море. Вот и может появиться на рынке повод для повышения ипотечной ставки! Разве возможность получить более высокую прибыль может теперь не порадовать банки? Оказалось, может! Напомним, в мае, после появления Концепции ЦБ, Ассоциация банков России (АБР), которая позже и высказывала озабоченность снижением банками своей маржи от льготной ипотеки, заявила, что идея Банка России по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок, переложив расходы по ним на банки, может стать причиной роста ставок по кредитам и грозит клиентам еще большими расходами. За ипотечных заемщиков ли переживает Ассоциация или за банки?

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Предположим, что рыночные ставки по ипотеке ввиду действия Концепции ЦБ выросли. Тогда государству придется больше тратить денег на субсидирование разницы между ставками, направляемых банкам — участникам льготной ипотечной программы. Так что именно эти банки окажутся в более выигрышной позиции. Кто же тогда проиграет? Государство — ввиду роста расходов и банки, реализующие ипотеку на коммерческих условиях. Получается, что ЦБ своей Концепцией разыграл «многоходовочку», способную убить сразу нескольких зайцев. В результате действия Концепции ЦБ, помимо ограничения возможностей работы иностранных филиалов страховых компаний на ипотечном рынке России, стимулирует рыночную ипотечную ставку к росту и одновременно со всем этим снижает возможности работы коммерческих банков. Так что будем ждать свежих новостей по сокращению числа банков на финансовом рынке страны — выживут сильнейшие.

Можно было бы предположить, что иностранные филиалы страховых компаний и так бы не имели доступа к ипотеке, реализуемой банками с помощью механизма государственного субсидирования ввиду законопроекта Минфина, который, если верить сообщению портала Финмаркет, ограничит им доступ к обязательным видам страхования или на заключение договоров страхования, где используются средства федерального или муниципальных бюджетов. Правда, исходя из этой информации, непонятно, обозначит ли Минфин в качестве обязательного вида в принципе страхование жизни по ипотечным договорам в целом или только в рамках льготной ипотеки от государства. А ЦБ как раз и вносит ясности. Исходя из Концепции регулятора, следует, что страхование жизни при ипотеке в целом — будь то коммерческая или льготная — является, по сути, обязательным видом.

Между тем в Концепции существуют крайне спорные моменты. Так, пункт 5 Концепции гласит, что «банк-кредитор вправе застраховать любые другие риски, но не имеет права требовать с заемщика уплаты или возмещения страховой премии или иных комиссий, связанных с договорами». То есть банки могут не ограничивать себя страхованием своих рисков от ухудшения здоровья или ухода из жизни ипотечного заемщика, порчи или уничтожения залогового имущества, что относится к обязательным видам страхования, прибегнув к необязательным видам страховок, как и не ограничиваться заключением договора с российскими страховыми компаниями? При этом стоимость всех этих страховых продуктов заложат в ставку ипотеки? А как иначе, ведь это будут расходы банков. Как расценивать данный пункт, сказать сложно.

Такое же непонимание вызывает трактовка пунктов 9 и 10 Концепции. Пункт 9 гласит, что «в случае банкротства страховой организации, с которой банк-кредитор заключил договоры обязательного страхования, банк-кредитор имеет право (!) заключить новые договоры страхования, сопутствующие договору об ипотеке, в другой страховой организации». Возникает вопрос: что значит — «имеет право», а не обязан? А в пункте 10 при этом говорится, что «отсутствие у банка-кредитора действующего договора страхования при ипотеке, покрывающего минимальный перечень рисков (в том числе по причине банкротства страховой организации) при реализации страхового риска из минимального перечня ведет к списанию банком-кредитором полной суммы долга с заемщика по указанному договору об ипотеке». То есть банк-кредитор наделяется правом, а не обязанностью заключить договор с другой страховой организацией, в случае банкротства первой, а не заключив его, он обрекает себя на заведомый убыток, списывая заемщику долг по ипотеке, при этом регулятор может закрыть на эти действия глаза в рамках своего же разрешения, обозначенного в Концепции? Можно предположить, что банки, чтобы избежать убытков, будут более тщательно подходить к оценке устойчивости страховых компаний. Но ведь в этом же есть и лазейка для банков. Что, если вполне финансово устойчивый крупный банк заключил договор, заведомо понимая, что страховая компания на грани «дефолта», для того, чтобы списать долг по ипотеке для своего любимого клиента, ведь ЦБ не предусматривает на этот случай жесткого регулирования и наказания для банка?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В общем, если бы не эти спорные моменты, то основной замысел Концепции, который способен убить нескольких зайцев, вызывает желание сказать: «Браво, ЦБ! Браво, Эльвира Набиуллина!» Другое дело — цена этого вопроса для государства при реализации задачи по обеспечению россиян доступным жильем. Ну, может, стоит надеяться, что с расчисткой банковского сектора, благодаря упрощению регулирования рынка, за счет оставшихся сильных игроков ипотека когда-нибудь станет дешевле?! Но всё-таки остается открытым также еще один вопрос. Понятно, что необходимо создавать условия для своих российских игроков, что как бы ЦБ и проделывает в своей Концепции, также как и понятно, что страхование жизни и залога при ипотечном договоре — это долгоиграющая история, приносящая на протяжении 15−20−25−30 лет действия ипотечного кредита, постоянный доход страховым компаниям. Но ведь при наступлении страхового случая выплаты будут делать эти самые российские страховщики. Тогда многоходовка ЦБ стоит свеч?