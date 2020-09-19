В преддверии 175-летнего юбилея Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова мы беседуем с Аполлоном Кублашвили — одним из ведущих актеров театра, очень хорошо известным в России.

Пресс-служба театра им. А.С.Грибоедова (Тбилиси) Аполлон Кублашвили

Аполлон, сколько лет Вы работаете в Грибоедовском театре и в скольких спектаклях заняты?

Около десяти лет. Началось все с «Мастера и Маргариты», потом была «Карьера Артуро Уи», потом «Старший сын» Александра Вампилова.

Пресс-служба театра им. А.С.Грибоедова (Тбилиси) «Мастер и Маргарита» Мастер

Ваши любимые спектакли в Грибоедовском и вообще, как говорится, «по жизни»?

Мне очень нравился «Ревизор», «История лошади». Я люблю «Ричарда III», в котором играю в Свободном театре в Тбилиси, спектакли «Механический апельсин» и «Хранители нашего очага». Там у меня небольшой, но очень «вкусный» эпизод, который очень хорошо «проживается». Еще спектакль «Люблю, люблю, люблю». И, конечно, «Шинель» в постановке Автандила Варсимашвили. Хотя это совсем новый спектакль, я пока еще не очень освоился в нем.

Пресс-служба театра им. А.С.Грибоедова (Тбилиси) «Шинель» Башмачкин – А. Кублашвили, Шинель – М. Кития

Вам нравится ездить на гастроли в Россию?

Конечно. Это всегда очень хорошие поездки и очень хорошие воспоминания. А кроме гастролей, я еще снимаюсь в России — не очень часто, но все же. Очень люблю Санкт-Петербург, Питер. Легендарный город. У меня там очень много друзей.

Правда, что Вы не любите пересматривать фильмы со своим участием?

Правда. На сцене можно что-то изменить, внести какую-то корректировку, какие-то нюансы, даже через три года, подумав: «Как это я раньше об этом не догадался»? А кино снято раз и навсегда.

Пресс-служба театра им. А.С.Грибоедова (Тбилиси) «Старший сын» Бусыгин

Какие гастроли и города в России запомнились Вам больше всего?

Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово. Я не помню ни одного города, где Грибоедовскому театру был бы оказан прохладный прием. Со многими нашими коллегами мы поддерживаем прекрасные отношения и по сей день. У меня есть прекрасные друзья в Омске, это потрясающие люди. Переписываемся, и, конечно, скучаем. Нам очень жаль, что сгорел театр во Владимире — там нам оказывали очень, очень теплый прием. Нас приветствовали даже на улице, и я понял, что это маленький, но очень гостеприимный, добросердечный город.

Как Вы пережили пандемиюCOVID-19? Что было труднее всего? Что помогало?

Лично меня почти в буквальном смысле спас сын. Ему семь лет, он тоже, как и я, не очень любит сидеть дома. Мы живем возле Парка Ваке, и каждый день отправлялись в парк, в лес, на Черепашье озеро. Это очень помогало «убивать» избыток свободного времени. А так, конечно, этот период изоляции был очень депрессивным. Было такое ощущение, как будто ты в тюрьме. Вроде бы, прогулки разрешены, режим не трудный, но запретов все равно больше, чем свободы. К сожалению, в Грузии активно говорят о второй волне пандемии, уже запрещены массовые мероприятия, отложено начало учебного года. Да и театры не открылись — мы надеялись открыться первого октября, пока отложили открытие на месяц. Автандил Варсимашвили в какой-то момент допустил возможность создания специфического спектакля, может быть, даже на улице. Но вы знаете, что через месяц-полтора в Тбилиси станет совсем холодно — как обычно, мы перейдем из лета в зиму без осени.

Чего бы Вы пожелали Грибоедовскому театру и его труппе в этот юбилейный и такой непростой год? И какие пожелания у Вас припасены для себя?

Театру — аншлагов. Труппе и себе — терпения. Я беспокоюсь за сына, поэтому значительно сократил свои контакты, хотя это очень трудно. В Грибоедовском театре много молодых артистов и у них тоже много детей, и я желаю, чтобы все эти дети были крепкими и здоровыми. Так что терпения, терпения и терпения.