



Иван Шилов ИА REGNUM

В конце 2019 года президент Сирии Башар Асад в интервью местным телеканалам заявил, что считает президента США Дональда Трампа «лучшим американским президентом, потому что он самый прозрачный и честный, и говорит то, что хочет, и это суть нынешней американской политики в отношении Сирии».

Действительно, даже такое авторитетное американское издание, как Foreign Policy пытается обставлять политику США в этом регионе мира какими-то доктринальными основами типа «демократической миссии». Раньше, со времен президента Гарри Трумэна и вплоть до президентства Рональда Рейгана, Вашингтон активно разными способами вмешивался во внутренние дела других государств, проводил перевороты, устранял лидеров. Но часто, если не всегда, он объяснял свои действия противостоянием «свободного мира» и коммунизма. То, что произошло сейчас, является как по историческим, так и политическим меркам беспрецедентным случаем. Трамп в эфире Fox News заявил, что хотел «устранить Асада», но ему помешал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Трампа не смутило то, что санкционированное убийство президента независимой страны — это возведенная в ранг государственной политика терроризма. Напомним, ранее он признал, что лично отдал приказ по устранению иранского генерала Касема Селеймани.

sayyed shahab-o-din vojedi Иранский Генерал Касем Селеймани

Почему же США, объясняя свою политику на Ближнем Востоке интересами демократии, сами перешли к тактике государственного терроризма? Трамп в интервью Fox News так объяснил свои действия в отношении Сирии: «Мэттис не знал, как победить. Он и занимался бы всеми военными делами, но он понятия не имел, как победить». В этой ситуации есть своя промежуточная интрига. Поскольку решение по устранению Асада было все же отменено, то Трамп мог бы и промолчать. Но, как утверждают американские эксперты, «развели» президента журналисты, которые, по всем признакам, не случайно спросили Трампа о книге репортера The Washington Post Боба Вудворда «Страх», отрывки из которой были опубликованы в 2018 году. Из нее следует, что президент якобы позвонил Мэттису и сказал, что хочет убить Асада после того, как якобы Асад «провел химическую атаку на мирных жителей в 2017 году». Хотя ранее сам Трамп заявлял, что убийство «даже не обсуждалось».

(сс) James N. Mattis Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис

По его словам, «я где-то слышал, где говорится об убийстве президента Асада Соединенными Штатами. Это полная выдумка. Нет, об этом даже не думали, не думали». Книга «Страх» должна вот-вот появиться в продаже в США. В последнее, особенно предвыборное время, в стране появилось немало такого типа изданий, включая и мемуары бывших соратников Трампа. Президент утверждал, что в них не содержится правдивой информации, но признание истинности информации Вудворда о переходе Белого дома в Сирии к политике государственного террора говорит о том, что «дыма без огня не бывает». Эксперты считают, что это «серьезный прокол» Трампа, который может иметь немалые политические и геополитические последствия на Ближнем Востоке.

В то же время бросается в глаза то, что Вашингтон начинает выводить Сирию на первый план в своей политике на Ближнем Востоке, хотя многим казалось, что его присутствие здесь постепенно начинает снижаться. На днях госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций против чиновников, военных и иных лиц, оказывающих поддержку Асаду. Представленный расширенный санкционный список приурочен к седьмой годовщине химических атак в Гуте, точнее, к моменту принятия Трампа в 2017 году решения по устранению сирийского президента. Такая точность напоминает месть лицам из ближайшего окружения Асада, которые якобы «препятствуют мирному политическому урегулированию сирийского конфликта». Как заявил в этой связи постпред России при ООН Василий Небензя, «США ставят своей целью смену власти в Сирии». По его словам, «мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не желание сменить режим?»

Kremlin.ru Президент Сирии Бараш Асад

Но чего конкретно опасаются в Вашингтоне? Возникают самые разные теории. Согласно одной, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган склоняется к мирному соглашению со своим сирийским коллегой, что могло бы перевернуть всю американскую игру в регионе. Поэтому, угрожая Асаду, Трамп посылает экзистенциальные «сигналы» и Эрдогану, которого пытались устранить в ходе государственного переворота в июле 2016 года. На фоне всех этих геополитических противостояний Вашингтон пытается представить Сирию как «страну, пронизанную интригами, где властные круги вцепились друг другу в глотки и потенциально могут выполнить задание Трампа по устранению Асада». Конечно, за всем происходящим внимательно «под лупой» наблюдают в Москве и в Тегеране. Они обеспокоены тем, что американская политика в регионе становится все боле террористической, попирая все нормы международного права.

Привыкнуть к этому сложно, но приходится. Но и США приходится вертеться. С момента появления в Сирии в сентябре 2015 года российских ВКС ход событий в регионе, где Россия стала одной из ключевых держав, резко изменился. Что касается Вашингтона, то заявление Трампа об устранении Асада — это агония его политики на Ближнем Востоке, чему много признаков. И это будет иметь свои последствия, к чему нужно быть готовыми.