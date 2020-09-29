Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий вместе с некоторыми министрами посетил 17 сентября Вильнюс, где встретился со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом и президентом Гитанасом Науседой. И польские, и литовские издания назвали этот визит «историческим». Комментируя его, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил в отношении Литвы следующее: «Анализируя внешнюю политику Польши и наши отношения с европейскими партнерами, трудно найти страну, с которой Польша развивала бы такое интенсивное и многоплановое сотрудничество».

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако это «интенсивное и многоплановое сотрудничество» развиваться начало только год назад. До того Вильнюс очень настороженно относился к Варшаве. Так, литовский президент Даля Грибаускайте (2009—2019), как говорят эксперты, считала, что Литва должна вырваться из числа «отсталых стран Восточной Европы», к которым причисляли в том числе и Польшу, и наладить отношения с «Западом» — Швецией, Германией, Великобританией. Эту парадигму сломал Науседа, одержавший победу на выборах в мае 2019 года. После избрания он заявил, что первый визит нанесет в Варшаву. По мнению посла Литвы в Польше Эдуардаса Борисоваса, президент тем самым «создавал новую динамику». В свою очередь польские издания отмечали, что в своем позитивном подходе к Польше глава литовского государства не одинок, поскольку «у Сквернялиса, лидера консервативного Союза крестьян и зеленых Литвы (LVZS), такой же подход к нашей стране, его партия разделяет многие элементы программы «Права и Справедливости» (PiS), включая более твердую защиту национальных интересов в Европейском союзе».

Gottstat.com Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте

Отношения между Вильнюсом и Варшавой стали быстро размораживаться. Акцент ставился на совместные проекты в сфере экономики, обороны и гуманитарного сотрудничества. Эти пункты содержатся и в Декларации о стратегическом партнерстве Литвы и Польши и о ситуации в Белоруссии. Но контекст заявлений Моравецкого и его министров, оценки и анализ ситуации со стороны польских аналитиков говорят о том, что речь идет о гораздо большем, чем просто сотрудничество двух соседних стран. В XX веке они откровенно враждовали друг с другом, что было перенесено в начало XXI века. Проблемой являлась принадлежность Вильнюса и Вильнюсского района, который в 1920-х годах у Литвы отняла восстановившая свою независимость Польша. Осенью 1939 года после падения польского государства в рамках «Договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», подписанного Сталиным и Сметоной, этот полумиллионный край во главе со столицей Великого княжества Литовского (ВКЛ) заполучили литовцы.

Во время распада СССР в Польше были идеи снова переиграть ситуацию и вернуть Вильнюс и Вильнюсский район, но против этого выступили сами литовские поляки. Они остались в Литве, где их права на реституцию, образование на национальном языке, использование его и символики нарушались сменяющимися правительствами. Проблема литовских поляков являлась разыгрывающим элементом для Варшавы, которая постоянно ставила Вильнюсу на вид. Но сейчас во время визита Моравецкого произошел прорыв, министерства образования обеих стран подписали график мероприятий в отношении национальных меньшинств. Если в Литве еще и решат вопрос с собственностью литовских поляков, о спорах можно будет забыть. Загадкой остается то, почему Варшава и Вильнюс вдруг решили перейти от состояния конфронтации к стратегическому партнерству. Год назад польская газета Rzeczpospolita, считала, что это Москва подталкивает Литву к Польше. Однако, на наш взгляд, дело в другом.

Польша неуютно чувствует себя в ЕС и, вероятно, не очень верит в перспективы его сохранения в нынешнем виде или своего пребывания в нем. Правящая польская партия «Право и Справедливость» подвергается постоянной критике со стороны Брюсселя и стран-локомотивов Евросоюза. Помимо того, Варшава, как и Вильнюс, не уверена, что европейцы могут «защитить» ее от России, и поэтому делает ставку на американское военное присутствие, настаивая на увеличении контингента из США и размещении постоянных баз в стране. Празднование в июне прошлого года 450-летия Люблинской унии, союза между Короной Королевства Польского и ВКЛ, учредившего новое государство, конфедеративную Речь Посполитую, показало, что Варшава видит перспективы реанимации этого проекта. Такие тенденции получили развитие в июле сего года, когда министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины объявили о создании нового трехстороннего формата, получившего название «Люблинский треугольник», и проявились в ходе развития белорусского кризиса после переизбрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко.

Lrp.lt Президент Литвы Гитанас Науседас и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече 17.09.2020

Варшава стала предпринимать необычные ходы. Вначале она пыталась использовать ЕС против Минска, но Брюссель не стал принимать с ходу все польские инициативы. Не удалось выработать общую линию и в рамках «Люблинского треугольника» — завибрировал Киев. Поэтому после визита Моравецкого и телефонного разговора Науседы с президентом Польши Анджеем Дудой появились сообщения о том, что Варшава рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии. В свою очередь Сквернялис пообещал поддержать поляков в их споре с Брюсселем о верховенстве права, добавив, что Вильнюс может последовать примеру Варшавы и «десоветизировать нашу систему правосудия». Всё говорит о том, что Польша готовится не просто к выходу из ЕС, но и идет на интеграционный проект с Литвой, который завершится объединением двух стран в новую Речь Посполитую. Складывается впечатление, что такое развитие событий будет с облегчением воспринято в Евросоюзе, который избавится от смутьянов. Правда, в этом случае новая Речь Посполитая останется без тылового прикрытия в виде ЕС. Но Варшава и Вильнюс явно рассчитывают на Вашингтон в качестве замены, полагая, что на этот раз они точно не наступят на исторические грабли.