Как и следовало ожидать, циничная провокация Союза архитекторов с «реиспользованием» Мавзолея В. И. Ленина после выноса из него тела вождя Великого Октября, основателя СССР и современной Российской Федерации, как его законной правопреемницы, — далеко не случайна. Сегодня, по прошествии нескольких дней, все встало на свои места. Понятно, что перед архитекторами, руководство которых отметилось участием в создании Музея толерантности (на языке медицины, которой принадлежит этот термин, — терпимости к заразе) стояли, точнее, «кем-то» были поставлены две задачи. Первая — вспомогательная, тактическая — потроллить КПРФ перед Единым днем голосования, чтобы за счет прогнозируемой невнятной ответной реакции ее руководства на вброшенную в информационное поле подлость снизить партии электоральный результат. Эта задача провокаторами была успешно решена. Вторая задача — стратегическая: выкатить «пробный шар» с прицелом на будущее, который уже после выборов «подхватят» другие. Так и произошло. Некий «IT-сервис», специализирующийся на трудоустройстве и занятости, — не будем его называть, чтобы не делать рекламы, выдал на-гора некий отвлеченный набор цифр, привязав его к якобы «мнению» сограждан относительно дальнейшей судьбы тела В. И. Ленина. Которое, заметим, по всем православным канонам ниже уровня земли, захоронено в склепе внутри Мавзолея на Красной площади Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM В. И. Ленин

Якобы 40% опрошенных из 1,6 тыс. высказались за перезахоронение тела В. И. Ленина в землю. Еще 17%, кабы чего не случилось, желают с этим повременить, дождавшись, когда вымрет поколение, которому дороги вождь и идеи Великого Октября. И, наконец, только 22%, по этим выкладкам, категорически против перезахоронения в принципе и требуют оставить все, как есть.

Первое, что по этому поводу можно сказать, и что с самого начала лучше других понимали упомянутые архитекторы, — ансамбль Красной площади признан памятником культурного наследия ЮНЕСКО, и одно из двух — либо нужно из этой организации выходить и тогда на нее плевать, либо оставить Мавзолей в покое. Поэтому они и обмолвились именно о «реиспользовании», оговорившись про 50 лет, которые до этого пройдут. Объявили на это «ре» конкурс, и сразу же, как только поднялась встречная волна, его отменили. Здесь надо напомнить их IT-последователям, что играть в опасные игры с Мавзолеем в открытую не рискует и власть. Максимум, что делает — драпирует его во время военных парадов, что особенно цинично смотрелось в этом году 24 июня. «Типа» парад в честь парада Победы мы проводим, но Мавзолея, на котором во время того парада и, кстати, другого, еще более символического — 7 ноября 1941 года находился советский лидер И. В. Сталин, «типа стесняемся». А тот ноябрьский парад первой военной осени, ставший символом спасения Москвы и коренного поворота в Великой Отечественной войне, мы «типа помним» и даже каждый год его реконструируем, закрывая для этого Красную площадь для посещений. Но вот в честь какого всемирно-исторического события — Великой Октябрьской социалистической революции — тот великий парад, проложивший путь к Великой Победе был проведен, мы «типа в упор не видим». Историческую память у нас здесь «типа отшибло». «Здесь помним, а здесь — не помним». Как у героя Евгения Леонова в растасканной на афоризмы советской кинокомедии.

Военный караул у временного Мавзолея В. И. Ленина. 1924

Второе. Что касается упомянутого IT-опроса. Сервис этот — чем занимается? Вакансиями и трудоустройством. Он что, социологическая служба или центр? Его сотрудники соответствующее образование, ученые степени и звания имеют? Научные труды по 22.00.01-й или 22.00.05-й научным специальностям у них опубликованы? Штат сотрудников с высоким удельным весом специалистов философского, исторического, социологического и политологического профиля содержат? Нет ничего этого! Получается строго по классику: «Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь». С таким же успехом условный «союз золотарей-ассенизаторов» может набирать сотрудников на строительство «Токамака» или освоение окрестностей Солнечной системы.

И еще — насчет подобных дилетантских акций. Кого этот сервис преимущественно трудоустраивает? Какие категории — возрастные, профессиональные, с каким образованием, образом жизни, достатком? Любой социолог вам скажет, что без этих и многих других сведений, систематизированных по определенной методологии, сетка которых потом сличается с соответствующей структурой народонаселения, ни один опрос не то что достоверным, — даже приблизительно репрезентативным не бывает. Поскольку это понятно, как Божий день, вопрос у нас к RT и ее руководству, которое, в отличие от «трудоустроителей», все эти нюансы прекрасно понимает. Как можно было такой откровенный, извините, «косяк» разместить на сайте государственного СМИ, особенно с учетом иновещательной специфики его работы, требующей, чтобы не ставить под удар репутацию, безукоризненной корректности во всех деталях? Невзирая, что в условиях ведущейся против нашей страны информационной войны любую информацию «заклятые партнеры» будут рассматривать буквально под микроскопом, и если найдут, за что зацепиться, не преминут публично ткнуть в это носом.

Поскольку абстрактно-отвлеченный профессионализм сотрудников RT, как мы понимаем, под сомнение не берется, ясно, что как минимум решение разместить подобный «левак» или, точнее, «дезу» принималось отнюдь не агентством, а было спущено ему в виде «рекомендации», от исполнения которой нельзя уклониться. И с высочайшей степенью вероятности такая «рекомендация» поступила оттуда же, где принимаются решения драпировать Мавзолей перед праздниками Победы, откуда же еще? Не в «вашингтонском обкоме» же этим вдруг озаботились.

Исаак Бродский. У Мавзолея Ленина. 1924

Третье. «Гладко было на бумаге (которая «все стерпит») — да забыли про овраги!». Нарисованные сторонниками сохранения тела В. И. Ленина в Мавзолее 22%, видимо, для умаления их, то есть НАШЕГО, общественного веса и авторитета и «промывания мозгов» остальным — это, на минуточку, более, чем пятая часть. И это очень много: в масштабах страны, в пересчете на избирателей — 22 млн человек. Наплевать на их, то есть НАШЕ, мнение, к чему мягко и ненавязчиво если не призывают, то намекают авторы «опроса» и их «популяризаторы» — просто так, без последствий, не получится. Для сведения: расклад по населению между северными и южными штатами в канун американской гражданской войны 1861−1865 годов составлял 61% на 39%, и за этим последовали четыре года массового кровопролития, обошедшегося, по разным оценкам, в 800 тыс. — 1,1 млн жертв, громадные разрушения и потрясения. Разница в пропорциях этих показателей с нашим случаем меньше, чем вдвое. Что? Почему пример — американский? Потому, что для специфического «контингента», которому эти аргументы адресуются, в силу особенностей его умственного и морально-нравственного развития, а также самоопределения в пространстве и во времени, — так доступнее.

Почему этот «контингент» не может и не хочет ждать, пока МЫ вымрем? По ряду причин. И по возрасту «контингентники» в основном принадлежат к нашему же поколению, точнее, к его переродившейся части. И «ниспровергательный» зуд в филейной части никто не отменял. С претензией на «место в истории», в которую, однако, можно попасть, а можно — влипнуть. Что, видимо, «контингентникам» невдомек. Ну, и последнее, о чем тоже уже не раз говорилось, но «кому-то» все не в прок. И не в толк. В конце концов, «повторенье — мать ученья», глядишь — чему-то и научатся…

Итак, 18 марта 2013 года «Круглый стол» некоей «ряженой» тусовки под претенциозным названием «Российское дворянское собрание» (КС РДС) обнародовал некое «открытое письмо», озаглавленное «О репрессиях после большевистского переворота в России в XX веке». Адресованное Президенту России В. В. Путину, Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву, Министру иностранных дел РФ С. В. Лаврову, мэру Москвы С. С. Собянину, оно также было направлено и ряду других адресатов. В их числе Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, вдова А. И. Солженицына Наталья Дмитриевна, князь Г. Г. Гагарин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, академик Юрий Пивоваров, историк Николай Сванидзе и лидеры внесистемной либеральной и национально-демократической оппозиции Сергей Митрохин, Владимир Рыжков, Борис Немцов и Гарри Каспаров.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Москва. Красная площадь. Мавзолей В. И. Ленина

По списку адресатов мартовского «открытого письма» логично предположить, что лидеры оппозиции вовлекаются в квазимонархические «игры» с помощью двух, давно растерявших остатки репутации, антисоветских историков, один из которых находится под «пожарным» следствием, и идей Солженицына, проводником которых сегодня выступает его вдова, возглавляющая фонд его имени.

Можно также вспомнить, что именно Немцов, один из адресатов «открытого письма» КС РДС, возглавлял созданную в знаковое время — в октябре 1993 года, менее чем через двадцать дней после расстрела Дома Советов — Государственную комиссию по идентификации и перезахоронению останков царской семьи, найденных в 1991 году под Екатеринбургом. Результатов этой «идентификации» РПЦ тогда не признала, поэтому перезахоронение в Петропавловском соборе происходило, хотя и в присутствии Ельцина, но в отсутствии Патриарха Алексия II (хотя именно при нем царь был канонизирован); на отпевании, вместо имен погребаемых, священник многократно произносил «Их же имена, Господи, Ты веси». Ельцин, согласившийся на эту авантюру под воздействием Собчака, у которого, говорят, с ней были связаны определенные частные мотивы, тогда был взбешен, что в конце концов и стоило Немцову широко разрекламированного «преемничества». Поэтому не исключено, что включение в список адресатов «дворянского дацзыбао» нынешнего патриарха могло быть обусловлено «расконсервацией» данной темы в июле 2012 года, когда было заявлено о возможности возвращения Церкви к вопросу о подлинности останков. Не являлось случайным и направление «открытого письма» Жириновскому. Именно в думской фракции ЛДПР 23 апреля того же 2013 года появился некий оргкомитет «За вынос Ленина!».

Но это все — антураж, «шорох орехов» вокруг главной темы. Обращение затевалось ради следующего ключевого момента, без которого оно теряло содержательный смысл. Воспроизведем эту часть текста. «26−28 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всемирный конгресс соотечественников. С приветственным словом к Конгрессу обратился Президент РФ В. В. Путин и призвал зарубежных соотечественников принять участие в развитии экономики России путем внедрения новых технологий и инвестиций. Но такие просьбы не будут выполнены без вынесения Ленина из Мавзолея и ликвидации кладбища на Красной площади». Вот он, сермяжный торг, который руками «ряженых недодворян» вели настоящие игроки из-за рубежа, где они поколениями переплетались с западными спецслужбами. А в один критический исторический момент не постеснялись впасть в национальное предательство, отправившись за Гитлером в статистически значительном количестве «брать реванш у советской власти», призвав «соотечественников» поддержать нацистского фюрера. Для потомков отринутых Россией кланов, пустивших корни на Западе, сведение счетов с В. И. Лениным и его памятью — сакральное метафизическое действие, ритуальный акт переписывания истории, позволяющий вновь воцариться на отечественных просторах, пусть и в роли гауляйтеров при оккупантах. Это — настоящая цена пресловутого «выноса Ленина из Мавзолея», за который они ратуют. Мобилизованные в качестве расходного материала архитекторы и IT-трудоустроители, загримированные кукловодами под «обСЧественность», уверен, и слыхом про эти планы и про эти документы не слышали. И не предполагают, что их просто используют втемную, надеясь их руками загрести жар постсоветской власти, перечеркнуть историю страны и, перекодировав, переписать ее заново. Уже как историю рабства. Помнится, ельцинский советник профессор Ракитов, в советские годы писавший учебники по марксистско-ленинской философии, а потом перекрасившийся в антисоветчика, в 1991 году призывал «сломать защитный пояс русской культуры, чтобы перестроить спрятанные за ним механизмы исторической наследственности».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мавзолей Ленина

Комментировать очередной «шабаш ведьм» вокруг Мавзолея основателя СССР, а с ним и Российской Федерации, развенчание которого обнуляет легитимность и современного российского государства, можно еще долго. Материала для этого, поверьте, читатель, накоплено предостаточно. Но при этом нужно четко осознать, что коллективным исполнителем именно этого государственного обнуления выступает вся эта так называемая «монархистская», точнее, псевдомонархистская тусовка. И в качестве «высочайшего» полета своей фантазии — отметим это особо! — она предъявляет общественности идеи так называемой «народной монархии» работавшего в Германии, под крылом у нацистов, Ивана Солоневича, одноименный труд которого распространялся ими в оккупированных районах СССР. Главная их цель, о которой эта подленькая публика, считающая себя «элитой», никогда не заявит вслух, но которой буквально бредит, — восстановить сословное общественное устройство. И возвратить народ в социальное стойло, из которого его вывел Великий Октябрь. А заодно превратить Россию в придаток Запада и арену его будущего противостояния с Китаем. Охамевшие представители чиновничества («ешьте макарошки», «мы вас рожать не заставляли» и т.д.), конечно, в силу ограниченности интеллекта и кругозора, не в курсе этих планов. Однако куда дует, они своим тонким до нюансов чиновничьим нюхом определяют безошибочно. Потому от нетерпения и «теряют берега».

Мавзолей В. И. Ленина сегодня, как и в ноябре 1941 года, — последний рубеж не только остатков социальной справедливости, но и нашей русской национальной обороны. Сдать его — это навсегда забыть не только о «национальной гордости великороссов», но и о патриотизме с суверенитетом. Таков экзистенциальный выбор современности, и делать его — нам.