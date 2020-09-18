И кто-то из доморощенных либералов еще рискнет на голубом глазу «лепить горбатого» и утверждать насчет «фундаментального» характера тех разногласий, что вызвали нынешнюю политическую грызню между Дональдом Трампом и европейскими лидерами, прежде всего Ангелой Меркель? Как говорится, «свежо предание — а верится с трудом». Сколько раз говорилось — и доказывалось, что в большой политике не бывает и не может быть случайных совпадений. Особенно по принципиальным вопросам, а такие сегодня на Западе связаны с Россией и Китаем. Есть и у нас в стране определенная когорта аналитиков и экспертов, которые рады обманываться. И потому с упорством, достойным лучшего применения, днем с фонарем ищут — и «отыскивают» — проявления «серьезных» противоречий внутри Запада, который-де «раскалывается» и внутри которого Европа вот-вот выйдет из повиновения США. И пойдет «своим путем», разумеется, навстречу России, объятиям с которой европейцам якобы мешают лишь американцы, связавшие их по рукам и ногам общей системой безопасности. Проявления западного «раскола» отыскивают и в немецком упорстве в отношении «Северного потока — 2», несмотря на нажим Вашингтона. И в стоянии официального Берлина за ядерную «сделку» с Ираном, более известную под аббревиатурой СВПД, от которой отказался Вашингтон. И в сближении европейцев с Китаем, которое-де проявляется в беспрецедентной активности связей и контактов и «проторенной» Пекином «дорожке» в Европу, которой китайские лидеры не дают зарасти, а европейские — всячески этому будто бы способствуют. И в выводе из Германии военнослужащих американского оккупационного контингента — частично в Польшу и Прибалтику, но по большей части домой. И в муссировании идеи единой европейской армии, будто бы появившейся «в ответ» на американские требования к странам Старого Света платить за свою безопасность в размере не менее двух процентов ВВП, чего европейцы, сидя под «зонтиком» США, совсем не хотят. И во многом другом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Забегая вперед, подчеркнем: никуда Европа от США не денется, если только США на определенном историческом повороте не развалятся сами, не выдержав бремени имперского перенапряжения. Такое возможно, но доминирующей тенденцией сегодня не является. Или пока не является. Поэтому если вдоль Ла-Манша и пролегает некая «черта» между континентальным и морским, англосаксонским Западом, то это прежде всего игра самих англосаксов, которые очень похоже, что формируют на континенте расстановку сил, похожую на ту, что предшествовала двум мировым войнам прошлого столетия. И когда истерия по поводу западных «разногласий» зашкаливает, всякий раз обязательно происходит нечто, что «засвечивает» всю притворность и конъюнктурную заданность этой игры, рассчитанной на то, чтобы «развести этих русских» и взять их если не «в лоб», то обманом. Причем руками тех, кто рад обманываться. И пребывает то ли в детской, то ли в притворной «уверенности», что Запад в действительности следует тем идеалам «демократии-и-прав-человека», которые декларируют его верхушки, насквозь пропитанные системой теневых транснациональных элитных связей.

Что же такое случилось и «совпало» на сей раз? Антироссийские действия Запада по так называемому «делу Навального», точнее о его якобы «отравлении», на версии которого «локомотив» ЕС — Германия — стоит настолько упрямо, что готова за это упрямство платить серьезным ухудшением отношений с Москвой. Ибо в этих отношениях, которые с последней четверти прошлого века преподносятся образчиком «мирного сосуществования» Запада с Востоком, сегодня наблюдаются такие тренды, которым позавидует негативная динамика эскалации российско-американского и даже китайско-американского противостояния.

Nord Stream 2 Thomas Eugster Сварка труб для трубопровода «Северный поток-2»

В один и тот же день — 17 сентября — европарламентарии подавляющим большинством голосов, то есть в режиме пресловутого «бешеного принтера», приняли резолюцию, призывающую ужесточить антироссийские санкции из-за «отравления» Навального. И тем самым развязали руки брюссельской бюрократии, которая такие меры, без сомнения, примет, объяснив их «требованием масс», от имени которых-де евродепутаты и действуют. А в США среди университетской профессуры, которая, как мы понимаем, является цитаделью экспертного «сопровождения» внутренней и внешней политики — так «сложилось исторически», тоже как по команде возникло движение за выдвижение незадачливого российского оппозиционера на Нобелевскую премию мира. Здесь дело даже не в том, что сам этот «знак международного отличия», выражаясь словами известного российского сенатора Олега Морозова, давно «превратился в помойку» — это было ясно уже тогда, когда в 1990 году премию вручили Михаилу Горбачеву, а в 2009 году — Бараку Обаме. Интереснее другое. Телеканал «Дождь», рванувший, как всегда, «впереди паровоза», записал и выложил в сеть интервью с инициатором этого выдвижения, российским профессором американского университета в штате Нью-Джерси Сергеем Ерофеевым. А тот за короткие пять минут эфира, благо язык без костей, успел наговорить и раскрыть многое. Например, что буквально через какие-то сутки после появления «у кого-то» идеи дать Навальному «Нобелевку» уже сформировался пул ученых, которые эту идею не только поддержали, но и реализовали. Удивительная оперативность, немыслимая без хорошей, профессиональной, с военной выправкой, организации, к каковой представители академического сообщества как-то не особо склонны. Чья бы это могла быть инициатива, если телеведущий «забросил удочку», а Ерофеев тут же с готовностью «клюнул» на параллель между Навальным и Лю Сяобо — китайским диссидентом, которому эту премию вручили в 2010 году. Разве трудно протянуть логическую цепочку рассуждений на эту тему к действующей Стратегии национальной безопасности США, где черным по белому записано, что Россия и Китай, как «ревизионистские» страны, бросившие Америке вызов и подрывающие тем самым Pax Americana — «миропорядок по-американски», — являются потенциальными противниками Вашингтона?

Рассказал Ерофеев и о том, что среди поддержавших выдвижение Навального много российских ученых, работающих в США. Раскрывать фамилии не стал, сославшись на правила Нобелевского комитета, но тайна эта не Бог весть какая, и кому надо — все узнает, не сейчас, так через некоторое время. Странно, однако. Вроде бы проявлять общественную активность на ниве, вредящей интересам собственной страны, пребывая за границей — «не комильфо», да и просто двусмысленно. Как говорится, «что люди подумают?». Что? Почему такая активность стране вредит? А почему — встречный вопрос — «Нобелевку» у нас, точнее у них, раз за разом присуждают нашим именно диссидентам? Да еще при этом и спекулируют на том, что получать ее должны не только политические лидеры, хотя ни Навальный, ни упомянутый Лю Сяобо по результатам своей деятельности не соответствуют официальному статусу этой награды, присуждаемой «за выдающийся вклад в области укрепления мира»? Других достойных миротворцев в России нет? Или они считают, что нет? Ведь и академик Андрей Сахаров был удостоен «Нобелевки мира» только в 1975 году за диссидентство, хотя заслужил ее много раньше, и как раз за защиту мира, обеспеченную результативным участием в разрушении американской ядерной монополии. С другой стороны, если и когда тебя ставят «на растяжку» перед дилеммой «или — или», ты ведь понимаешь, что всегда можно найти повод избавиться от тех, кто не внимает «настоятельным просьбам»? Не об этом ли, сам того не желая, рассказал российский профессор с американской пропиской «Дождю» про своих таких же «соотечественников»?

Никак нельзя обойти вниманием еще одну мысль Ерофеева: что таких, как Навальный, в России не рождалось очень давно, так давно, что и в голову никакие параллели не приходят. Просто уникальный-де случай! Полноте, профессор, знаем мы этих «прошлых Навальных», причем поименно. Будем пальцы загибать? Давайте: князь Курбский, гетман Мазепа, генералы Власов и Волкогонов… Достаточно? А то еще примеры есть, и немало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

И еще об одном совпадении. В том же 2010 году, когда свою «Нобелевку» назло официальному Пекину, получал китайский диссидент, Навальный — вот ведь гримасы нелегкой судьбы — завершил спецкурс обучения в тех же США, в Йельском университете. Этот университет, расположенный в местечке Нью-Хейвен, штат Коннектикут, является не только интеллектуальной, но и организационной вотчиной, если угодно оккультным «гнездом» влиятельнейшей части элиты США, объединенной немецким происхождением и корнями. Кто «в теме» — знает, что такое существующее при университете тайное общество «Черепа и скрещенных костей», символика которого в свое время перекочевала на знамена СС, чем в Нью-Хейвене очень гордятся. Подробно об этом в своих многочисленных трудах рассказывает эмигрировавший из США в Европу профессор Уильям Энгдаль, а мы просто перечислим бизнес-кланы немецкого происхождения, связанные с Йелем: Рокфеллеры, Гарриманы, Леманы, Тафты, Буши (те самые) и т. д.

Где европейские парламентарии, а где вот эта публика? Казалось бы, ничего общего. Ан нет: по обе стороны Атлантики тема Навального была развернута синхронно. И не сразу, «по горячим следам», а когда выяснилось, что Германия, вытолканная в «авангард» этой провокации с так называемым «отравлением», свою миссию не тянет. Можно сказать, проваливает. Тут-то «помощь» и подоспела. Повторим: с обоих берегов Атлантики одновременно. И нужно быть очень ангажированным либералом или лишенным совести, прожженным политиканом, чтобы за этими совпадениями не увидеть по-настоящему крупной, «большой политики», развернутой своим острием против нашей страны так же, как и в советскую эпоху. И как в наши же дни — против Китая. Ведь как ни крути, а случайных совпадений не бывает. Они случайными только кажутся — по умыслу или по наивности — уже другой вопрос.