Мало кто предполагал, что премьер-министр Ливии Фаиз ас-Сарадж объявит о готовности уйти. «Я заявляю всем об искреннем желании передать свои полномочия до конца октября», — заявил он в эфире ливийского государственного телеканала. Сарадж принял такое решение после консультаций в Швейцарии и переговоров с 6 по 10 сентября в Бузнике (Марокко) между делегациями Высшего государственного совета и палаты представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Стороны достигли прогресса на пути к соглашению о формировании нового Президентского совета. Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press, в совместном коммюнике говорится о готовности «продолжить диалог для реализации Всеобъемлющего соглашения о прозрачных, объективных критериях и механизмах для занятия высоких постов». «Мы надеемся, что эти переговоры станут основой для более масштабного согласия и договоренности, — уточнил ас-Сарадж. — Последние переговоры были нацелены на объединение государственных структур, проведение парламентских и президентских выборов. Прямые выборы — это лучший выход для масштабного урегулирования в Ливии». Одновременно с аналогичным заявлением выступил и спикер базирующейся на востоке Ливии палаты представителей Агила Салех, который еще весной предложил каждому из трех регионов Ливии (Триполитания, Киренаика и Феццан) выбрать своих представителей в Президентский совет и начать процесс политических реформ.

Итак, ситуация с двоевластием в Ливии вроде бы обнуляется и открываются новые возможности для мирного урегулирования конфликта в стране. Правда, мало кто ждет прямолинейных решений. Существует версия, согласно которой последние политические процессы в Ливии были активизированы под давлением США. Она базируется на том, что ас-Сарадж в своем заявлении об отставке повторил слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. При этом американцы согласовывали свою позицию с ОАЭ, Египтом и Россией, которая, кстати, поддержала соглашение в Бузнике. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «ас-Сарадж своим решением совершил жертвенный поступок», хотя уточнил, что «о незамедлительной отставке речи не идет и многое будет зависеть от намеченных выборов».

Tarih ve Politika Расстановка сил в июне 2020

Напомним, что ранее Анкара выразила недовольство заявлением ас-Сараджа о прекращении огня в целях урегулирования ливийского кризиса, которое он сделал совместно со спикером парламента Ливии Салехом. Ее очень обеспокоили и массовые антиправительственные выступления, охватившие некоторые районы ливийской столицы. Похоже, для Турции стал неожиданностью и уход ас-Сараджа. Хотя он не намерен вообще удаляться из политической жизни страны. Как отмечают турецкие СМИ, в свою очередь Анкара в дальнейшем намерена активно разыгрывать в Ливии «турецкую карту». Во-первых, ас-Сарадж — этнический турок, его род поселился в Ливии во времена Османской империи. Во-вторых, в Ливии проживает многочисленная и довольно сильная турецкая диаспора, которая при определенных условиях может обозначить свои права выставить свои требования в этой арабской стране. А сейчас, как сообщает Al Jazeera, в скором времени появится соглашение между Турцией и Россией о прекращении огня и политическом урегулировании в Ливии, чего до сих пор не удавалось сделать.

Ali Zifan Карта гражданской войны в Ливии. Зеленым выделена территория контролируемая Правительством национального согласия. Красным выделена территория контролируемая Ливийской национальной армией и ее союзниками

Это тоже один из непростых сюжетов, которые Анкара, возможно, будет пытаться рассматривать в более широком геополитическом контексте с учетом сирийского сценария, так как в Ливии она столкнулась с коалицией, состоящей из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Израиля, делающих ставку на ливийских арабов. У Турции и России в Ливии разные позиции. Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), руководитель которого уходит в отставку, а Россия неформально поддерживала Халифу Хафтара и вела диалог с ас-Сараджем. Теперь, как дает понять Чавушоглу, Москва в Ливии могла бы стать для Анкары приоритетным партнером. При этом Турция будет не против российского военного присутствия, чтобы сохранить свое влияние на западе Ливии, оставив там собственные военные базы. Ранее Анкара рассчитывала заполучить аэродромы Ватийя (у тунисской границы) и Джуфра, а также порты Мисраты и Сирта (чтобы контролировать юг Средиземноморья).

И не только это. Она надеялась взять лучшие контракты, когда нефтяные месторождения в Сирте будут отбиты у Хафтара. Плюс к тому Анкара и Триполи подписали соглашение о разделе исключительных экономических зон в Средиземноморье, что вызвало серьезный кризис в этом регионе. Но теперь дело за дипломатией, ее способностью не только закрепить достигнутые соглашения, но и продвигать вперед процесс ливийского урегулирования. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о планах начать обсуждение с целью назначения нового спецпредставителя в Ливии. После отставки Гассана Саламе в начале марта должность до сих пор остается вакантной.