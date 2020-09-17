15 сентября украинская Верховная рада приняла Заявление о ситуации в Республике Беларусь. Ключевым в заявлении следует считать пункт о том, что «официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Качель

Иными словами, Украина отказывает режиму Лукашенко в легитимности и «осуждает», «требует», «считает недопустимым» и, конечно, «присоединяется к оценкам Европейского Союза».

Режим Лукашенко осуждают сейчас все, кому не лень. Кроме Китая и России, принявших результаты выборов сразу и безоговорочно. Но можно без труда различать форматы «осуждения».

Их можно выделить два: литовский и латышский. Литва за компанию с Польшей очертя голову бросилась в борьбу с Бацька-режимом, явственно ощутив в начале—середине августа возможность его сноса и замены его нежным образом домохозяйки Тихановской. Латвия, как и вся Европа, выполнила «обязательную программу», призвав Минск «к проведению повторных выборов», но в то же время открыто заявила, что власти страны «не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси».

Urm.lt Белорусская антиправительственная пропаганда на фасаде здания посольства Литвы во Франции

Режим Лукашенко на ближайшую перспективу устоял, и результат «борьбы форматов» уже известен: он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. И ехидно добавил, что в Китай и Россию они, поляки и литовцы, будут летать или через Балтику, или через Черное море. И не надо быть особым провидцем, чтобы определить три города-порта, которые получат основной приз от прекращения белорусского транзита через литовскую Клайпеду — Вентспилс, Рига и Лиепая. Все — Латвия. Белорусский товарный поток никогда не был актуален для портов Украины, да и сальдо торговли товарами между странами — сплошные расходы для Киева: минус почти два с половинной миллиарда долларов в 2019 году.

Возможно, именно поэтому украинские избранники с такой безоглядной смелостью бросились осуждать, считать и требовать. О том, что украинские требования в мире мало кого возбуждают, джентльмены и леди из Верховной рады думают в последнюю очередь. Как и о последствиях своей отваги, которые уже видны или проявятся в ближайшее время:

1. Украина будет «заявлена» как главный виновник социально-политического обострения внутри Беларуси накануне выборов. Это неизбежно, поскольку Москве и Минску, ныне вновь сливающимися в страстных объятиях, необходимо как-то объяснить предыдущее охлаждение взаимных эмоций. А тут, как по заказу, самодовольное хвастовство национал-радикалов о «почти получившейся» операции СБУ по вывозу (=киднеппингу) российских наемников через Беларусь с последующим арестом их в Киеве. Да и вообще, «почти получившаяся» — это значит «провалившаяся».

2. Теперь Украина, по мнению белорусской власти (пусть даже ПОКА власти), — это внешний даже не оппонент Минска, а агрессор. «Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина» (А. Лукашенко).

3. До последнего времени Беларусь оставалась страной крайне лояльной к Украине. Еще в 2014 году он обещал, что с территории его страны россияне нас атаковать не будут. Но «в крайнем случае я предупрежу за сутки». Теперь такая лояльность может остаться в прошлом, поскольку в глазах Минска Украина стала «форпостом политических провокаций».

4. Основным «рубежом опасности» для себя Украина считает границу с Российской Федерацией. Теперь этот рубеж удлинился на 1084 километра украино-белорусской границы. Границы хорошо вооруженной, поскольку во время последней встречи Бацька «просил президента России о некоторых типах вооружений».

5. Теперь мы должны быть готовы не к дружбе, а откровенному троллингу Украины со стороны Беларуси. Он уже начался. На белорусско-украинском кордоне уже скопилось несколько тысяч еврейских паломников-хасидов, стремящихся в Умань на празднование Рош-ха-Шаны (Нового года), на могилу цадика Нахмана. Белорусы с иронической ухмылкой пропускают их через свою границу, а через украинскую нельзя — карантин. Президент Зеленский на своем сайте вынужден уже лично призвать «белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников». Но, в любом случае, президент поставлен не в совсем удобную позу, поскольку собравшихся в нейтральной зоне надо либо гнать домой, что создаст дополнительные неудобства в отношениях с радикализирующимся Израилем. Либо пропускать в Умань, которую темпераментные хасиды по привычке разнесут. Вместе с репутацией украинской власти.

[[[picture3]]]

За постановление по Беларуси проголосовали 228 депутатов. То есть 228 человек превратили в политического противника «единственного государство-соседа, с которым мы умудрились ещё не испортить отношения» (Макс Бужанский, народный депутат). Никто в мире от Украины озвучивания ее мнения не требовал. Никто в зале депутатов «за язык» или «за руку» не тянул. Но мы имеем то, что имеем… Вывод? Он сформулирован давно, в старой пословице: «Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот — и доказать это».