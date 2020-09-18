Мирные договоры с Египтом и Иорданией были в основном направлены на обеспечение мира и безопасности для Израиля и не сулили большой экономической выгоды. В отличие от них, соглашения, подписанные с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, потенциально могут принести совершенно иные результаты (тем более что Израиль не имеет границ ни с одной из этих стран и не рассматривал их как угрозу своей безопасности). Тем не менее выгоды для двух стран Персидского залива не соответствуют потенциальным выгодам, которые может получить Израиль. Теперь ясно, что отмена запланированной аннексии территории на Западном берегу реки Иордан дала Бахрейну и ОАЭ предлог для того, чтобы приступить к нормализации отношений с Израилем отдельно и независимо от их обязательств перед палестинским делом. Хотя лидеры этих двух стран, несомненно, будут выставлять напоказ идею о том, что именно благодаря им Израиль отказался от своих планов аннексии в качестве оправдания своего согласия на эти соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Палестинцы

Whitehouse.gov После подписания «Авраамского соглашения». Белый дом. Вашингтон. 15 сентября 2015

Соглашения, достигнутые во вторник, лишь углубляют трещину в решимости арабского мира против нормализации отношений с Израилем. И даже несмотря на огромную важность подписания соглашений, некоторым представителям израильской общественности трудно выразить свои поздравления по этому поводу. Лично я считаю, что эти соглашения — историческое достижение, и Нетаньяху заслуживает за них похвалы, но, похоже, есть те (и не только среди израильских евреев), кто думает иначе.

Израильские арабы сейчас зажаты между палестинским молотом и бахрейно-эмиратской наковальней. С одной стороны, их сердца — с палестинским народом, но с другой стороны, они хотят вырваться из границ Израиля и достичь стран Персидского залива, где они могут осуществить ближневосточную версию американской мечты. Неслучайно с тех пор, как было объявлено о планируемом соглашении с ОАЭ, израильские арабы почти не критиковали его. В основном они говорили о возможных экономических, научных и туристических выгодах, которые оно может принести. А один известный израильский бизнесмен-араб уже объявил, что откроет ресторан в Дубае, и многие другие планируют так или иначе последовать его примеру.

Благодаря своему языку, образованию и религии израильские арабы являются главными бенефициарами этих соглашений. Они могут не только заниматься бизнесом в странах Персидского залива, но и путешествовать и учиться там, все еще чувствуя себя как дома. Они считают, что могли бы служить мостом между палестинцами и Эмиратами. В свою очередь, страны Персидского залива вот-вот встретятся с израильскими арабами, которые говорят на иврите и очень хорошо знают еврейский и израильский менталитет. В свое время они станут отличными посредниками для любых дальнейших экономических и туристических связей между ОАЭ и Израилем. Израиль же укрепляет свои связи со странами Персидского залива, отчего экономическая выгода растет, уровень враждебности по отношению к палестинцам может снизиться, а воля к разрешению израильско-палестинского конфликта — возрасти. Эмиратские лидеры, возможно, смогут повлиять на руководство Израиля больше, чем любое предыдущее давление, которое раньше оказывалось на него арабскими странами. Израиль, который в основном знал своих арабских соседей через войну и кровопролитие, теперь узнает эмиратских и бахрейнских арабов, свободных от груза прошлых конфликтов.

Солдаты израильской армии и раввин

Может быть, негативный и враждебный взгляд Израиля на решение проблемы двух государств с палестинцами вскоре изменится, исполнив старое пророчество: «И они превратят свои мечи в орала, а копья — в секаторы: народ не поднимет меча против народа, и они больше не будут учиться воевать».