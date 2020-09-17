16 сентября украинский парламентарий Андрей Деркач выдал новую порцию аудиозаписей и документов, касающихся внешнего управления и международной коррупции в Украине. Я уже привычно называю это залп «пушки Деркача», но в данный момент это был не «залп», а, на первый взгляд, «контрбатарейная борьба». Но только на первый…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Потому что многократное обнародование компрометирующих документов в публичных выступлениях Андрея Леонидовича, наконец-то, заметили и в вашингтонских властных коридорах. И от души влупили по Деркачу из своего главного калибра. Которым у американцев являются санкции. 10 сентября «Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США обозначило четырехсвязанных с Россией лиц как пытающихся повлиять на избирательный процесс в США». В компании российских граждан Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой оказался и украинец Андрей Деркач. Санкция, по информации американского казначейства, назначена в соответствии с исполнительным приказом (Executive Order, Е.О.) президента №13 848 от от 12 сентября 2018 года.

Что уже вызывает искреннее недоумение. Ведь Е. О. 13 848 предполагает, что «способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в Соединенных Штатах» определяется «не позднее, чем через 45 дней ПОСЛЕ завершения выборов в Соединенных Штатах» (пункт 1. а).

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Деркач

Но еще большее веселое недоумение вызывает формулировка. Деркач санкционирован за то, что «по крайней мере, с конца 2019 года до середины 2020 года … вел скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных рассказов о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах 2020 года, стимулирование расследований коррупции какв Украине, так и в Соединенных Штатах, которые должны завершиться до дня выборов». То есть подстегивание, «стимуляция» (spurring) антикоррупционных расследований, с точки зрения United States Department of the Treasury, является преступлением и подлежит санкционированию.

В жизни Деркача вряд ли что-то изменится, потому что свои активы, буде они есть в США, он, как опытный разведчик, давно уже оттуда вывел. А его американскую визу аннулировали еще в начале года. Интрига в другом: что происходит? Почему Минфин, возглавляемый членом «команды Трампа» Стивом Мнучиным, так круто наехал на украинского нардепа, регулярно поставляющего компромат на основного конкурента Дональда Трампа? Это «зрада» или «далекий план»?

Деркач ответил на акцию США новым залпом из своей «пушки». Но в структуре этого залпа можно заметить особенность. Она имеет следующий вид:

Доказательства о перечислении «отмытых украинских средств на счета компаний семьи Байденов.

Новые записи разговоров Порошенко и Байдена, свидетельствующие о внешнем управлении.

Доказательства колоссальных афер на закупках угля и газа, из-за которых «украинцы платят на треть выше коммунальные тарифы».

Факты освоения материально-технической помощи на реформирование прокуратуры и свидетельства развала Генеральной прокуратуры.

И эффектный финал…

President.gov.ua Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко

То есть большую часть своей часовой пресс-конференции в украинском Интерфаксе Деркач посвятил «внутренним болячкам» Украины. Провел, если так можно сказать, два «мастер-класса». Первый — о том, как можно «раздеть» граждан своей страны на углеродах и как можно развалить прокуратуру суверенной страны, еще и заработав на этом. Но американских избирателей мало интересуют страдания украинского народа.

Но запоминаются начало и особенно последние слова разговора. А в начале пресс-конференции сорайтер Деркача — Константин Кулик, до копейки, точнее — до 33 центов, разложил коррупционную схему отмывания украденных миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы Байденов (с 4-й по 21-ю минуту).

Ну, а финал в исполнении Деркача заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным дословно: «Верните деньги украинцев в бюджет. Это 13 миллиардов долларов! И оставьте себе свои санкции. Нам не нужны ваши кредиты и десант прожорливых советников и грантоедов. Верните нам деньги, украденные у украинских граждан в бюджет! 13 миллиардов…» (с 62-й минуты).

Избиратели США действительно не любят коррупцию, ну, а требование 13 миллиардов от какой-то «заморской мелочи» не может не «запасть в ухо» американцев.

И тут следует вспомнить, что именно «украинский кейс» Дональд Трамп в начале года назвал центром борьбы с демократами и Джо Байденом. Однако последующие события (COVID, кризис, BLM, явное разделение США на «демократическую» и «республиканскую») в значительной мере обесценили этот «кейс», заставив избирателей о нем просто забыть.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Но поддержка BLM явно идет на спад, особенно среди белых американцев-реднеков, «ядерного электората Трампа», со временем к республикано-демократическому противостоянию уже привыкли, а до выборов президента еще более пятидесяти дней.

Самое время предъявлять новые козыри электоральной игры… Или актуализировать старые, незаслуженно девальвированные произошедшими с начала года событиями. Ведь демократический противник не спит: недавно по Трампу очень зло ударили за миллион долларов, вмененный его бывшему соратнику Стиву Бэннону (дело We Build The Wall). А в украинском кейсе суммы-то побольше будут, уже прозвучало 16 миллиардов. К тому же это в значительной мере деньги не только украинских «далеких аборигенов», но и американских налогоплательщиков? — о чем не устает повторять Деркач на своих пресс-конференциях. Как и то, что это только «часть документов».

Но тогда получается, что «залп пушки Деркача» от 16 сентября — это только на первый взгляд «контрбатарейная борьба». А если прислушаться, то отчетливо становится заметна какая-то согласованная канонада украинской «пушки» с янки-республиканцами.