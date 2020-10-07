Победа экологических активистов (в терминологии главы Башкирии Радия Хабирова — романтиков), добившихся сохранения шихана Куштау, разбудила протестную повестку в республике. В августе месяце, помимо событий, связанных с желанием общественности отстоять гору, в информационном пространстве широко обсуждалась ситуация в Абзелиловском районе республики, где местное население выступило против разработки Салаватского месторождения меди, осуществляемой «Русской медной компанией», а также протесты уфимцев, живущих на улице Шота Руставели в Уфе, которые жаловались на строительство многоэтажки во дворе их дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Тем не менее у каждого из этих событий своя история и свои особенности. Безусловно, наиболее резонансным событием стала ситуация вокруг шихана Куштау. В вопрос была вынуждена вмешаться федеральная власть в лице президента Владимира Путина, фактически поставившего вопрос о необходимости возврата «Башкирской содовой компании» (БСК) — предприятия, настаивавшего на необходимости разработки горы, — в федеральную собственность. Такое решение дало возможность главе Башкирии Радию Хабирову заявить о том, что Куштау разрабатываться не будет. Шихан получил статус памятника природы регионального значения, и вопрос о его дальнейшей судьбе на данный момент снят. Тем не менее примирения протестующих с властью пока не произошло. Часть лидеров протеста жаждут наказания отдельных чиновников регионального правительства, прежде всего, отвечавших за информационное сопровождение ситуации. Это связано с тем, что в интерпретации этих лиц защитники Куштау выглядели экстремистами и ваххабитами. Раздражение протестующих вызывает и глава Ишимбайского района, принимавший активное участие в событиях на Куштау на стороне БСК.

Политолог Николай Евдокимов полагает, что «любой протест аккумулирует самые разные политические силы, как умеренные, так и действительно радикально настроенные по отношению к действующей власти».

«Безусловно, большинство защитников Куштау были людьми, искренне болеющими за своё дело, которые не заслужили ярлыков «экстремистов» и тех репрессий, которым они подвергались во время конфликта на этом шихане. Тем не менее мы не можем игнорировать тот факт, что среди защитников горы были и люди с радикальными убеждениями. Это имманентное свойство любого крупного протестного движения — привлекать радикально настроенных граждан.