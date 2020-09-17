Приходя во власть, некоторые высокопоставленные чиновники передают свои активы в доверительное управление родственникам или коммерческим юрлицам, как, например, сделал бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, или же, как кемеровский глава Сергей Цивилёв, оставляют бизнес в семье, передав его супруге. Бывший приморский вице-губернатор, по мнению следствия, совмещал госслужбу и бизнес, несмотря на законодательный запрет на это. В отношении Василия Усольцева из команды бывшего губернатора Приморского края ВладимираМиклушевского возбудили уголовное дело, вменяя незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств. ИА REGNUM выяснило детали дела, а также проанализировало активы бывшего второго лица на политическом «олимпе» региона.

Виктор Дени, Капитал. 1919

Уголовное дело: два раза на одни и те же грабли?

Следователи СК РФ по Приморскому краю в сентябре 2020 года сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева. Ему вменяется легализация денежных средств, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности сразу двух коммерческих компаний. По этому же делу проходит и руководитель одной из коммерческих компаний, данные которого официально не сообщались.

Следователи считают, что Усольцев с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года, занимая высокий пост, не только участвовал в бизнес-деятельности, но и получал от нее денежные средства.

«При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевёл посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счёт коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства», — отмечалось в сообщении СУ СК по ПК.

СУ СК по Приморскому краю

Второй фигурант в это время заключил свыше 50 договоров займа под проценты — для «придания правомерного вида» деньгам.

Расследование этого дела продолжается, а Усольцев отправлен под домашний арест.

Примечательно, что для бывшего вице-губернатора дело о незаконной предпринимательской деятельности уже не первое. Два года назад он был оштрафован за это же на 6,3 млн рублей. Тогда же ему запретили на два года десять месяцев занимать определенные должности.

В бытность вице-губернатором Василий Усольцев курировал транспорт, дорожное хозяйство, промышленность, лицензирование и торговлю, а также развитие предпринимательства и экономику. С поста ушёл по собственному желанию в ноябре 2017 года, когда регионом управлял врио губернатора Андрей Тарасенко.

«Непотопляемый» Усольцев

Василия Усольцева, чьё имя прочно ассоциируется с «Дальполиметаллом» и Дальнегорском, в Приморье долгие годы называли непотопляемым.

С конца 90-х годов он руководил крупнейшим предприятием севера Приморского края — горнодобывающим «Дальполиметаллом».

В разные годы Усольцев был депутатом Законодательного собрания Приморского края, депутатом Госдумы, а в 2013 году пришёл в администрацию края на должность помощника губернатора, которым тогда был Владимир Миклушевский. Позднее Усольцева назначили вице-губернатором, которым он и пробыл до ноября 2017 года.

Primorsky.ru Василий Усольцев

Активы бывшего вице-губернатора

В сообщении следователей не уточняется о каких фирмах-фигурантах идёт речь. На сегодняшний день у Василия Усольцева есть несколько бизнес-активов.

По данным ЕГРЮЛ, с 1 июня 2020 года Усольцеву принадлежит 5% в ООО «Эридан-Восток», которое работает с июля 2008 года на рынке купли-продажи недвижимости. Директор компании — Вера Бараболикова, которой полностью принадлежит ООО «Вектор-ДВ», появившееся путём реорганизации одноимённого ЗАО. ООО занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев и владеет компанией «Карьер Южный» (создано 9 января 2020 года для добычи строительного камня, уставный капитал — 20 млн рублей).

ООО «Эридан-Восток» с уставным капиталом 15 тыс. рублей на 95% принадлежит ООО «Восток-Минерал» (производство минеральных вод), которым также руководит Бараболикова. При этом владельцем «Восток-Минерала» с 31 августа 2020 года на 90% является всё тот же «Эридан-Восток». Эдакий замкнутный круг.

А уже «Восток-Минерал» — владелец ещё двух действующих компаний, в частности ООО «Дальнегорские минералы» и ООО «Омония» (розничная торговля аудио‑ и видеотехникой в специализированных магазинах).

«Дальнегорские минералы» созданы в родном для Усольцева Дальнегорске в мае 2002 года для геологоразведки. Руководит компанией Евгений Кубышкин. Руководителем же «Омонии» с 28 апреля 2020 года является Василий Усольцев.

С января 2012 года компания «Омония» имеет небольшую долю в «Терней Золоте», которое создано в 2006 году для геологоразведки. На 99,23% фирма принадлежит Людмиле Стуковой, руководит ею Игорь Петин (владелец ООО «Комплекс отдыха «Маяк», «Примтрак» и «Аква маяк»). «Терней Золото» также единственный собственник созданного в 2018 году дальнегорского ООО «Бурматовское» (геологоразведка).

Возвращаясь к Усольцеву. В его бизнес-портфеле с августа 2019 года есть статус индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» и 50% доли в ООО «ДВ-Сервис». Фирма работает в сфере недвижимости с апреля 2008 года, но в сентябре 2019 года у нее сменились собственники. В их списке появился Усольцев и Валерия Гедз.

Фамилия Гедз знакома в Приморье в связи с делами «Дальполиметалла». Виталий Гедз был президентом и совладельцем ООО «УК «Дальполиметалл» (существовало в 2005—2006 годы) и ООО «УК ГМК «Дальполиметалл» (работало в 2001—2008 годы).

Также Василий Усольцев выступал соучредителем двух на сегодня ликвидированных юридических лиц: общественной организации «Общество дружбы и делового сотрудничества с Боливарианской республикой Венесуэлой» (существовала с 2007 по март 2012 года, Усольцев был её президентом) и некоммерческого партнёрства «Центр социально-консервативной политики — Дальний Восток». Последнее, проработав с августа 2007 года по январь 2015 года, было ликвидировано. В числе соучредителей, помимо Усольцева, отметились скандально известный Игорь Пушкарев (бывший мэр Владивостока, осуждён по коррупционной статье на 15 лет), а также Светлана Орлова, чьи данные совпадают с данными экс-депутата Госдумы, бывшего губернатора Владимирской области.

MaksOttoVonStirlitz Игорь Пушкарев

Под домашним арестом Усольцев пробудет два месяца, если мера пресечения не будет обжалована.