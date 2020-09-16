Онлайн-торговля повлияет не только на структуру налоговых отчислений, но и послужит, возможно, переформатированию рынка коммерческой недвижимости. Изменения на самом деле стали происходить задолго до пандемии, которая лишь ускорила их, запустив более активный, так сказать, захват доли рынка цифровыми платформами. Причем достигнутыми показателями роста рынка во время пандемии онлайн-торговля вряд ли ограничится. Как сообщало на днях издание «Коммерсант» со ссылкой на данные самой площадки и сервиса «Тинькофф Оплата», средний чек покупок россиян на AliExpress, принадлежащей Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и Российскому фонду прямых инвестиций, с января по август почти удвоился, составив 1,5 тыс. рублей. В компании объяснили это следствием режима самоизоляции и ростом продаж более дорогих товаров от российских продавцов. Рост среднего чека в связи с переносом в онлайн «рутинных покупок» наблюдают и отечественные ритейлеры. Сейчас их, по информации AliExpress, более 14 тысяч. В денежном выражении самыми популярными товарами остались смартфоны и бытовая электроника. По данным SimilarWeb, аудитория русскоязычного сайта площадки выросла на 41% — с 86,4 млн посещений в апреле до 122 млн в августе.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в магазине одежды

Как видно из статистики, первое полугодие 2020-го стало знаковым для рынка, что и следовало доказать — пандемия не просто пошла на пользу технологическим гигантам, а как будто и была ими смоделирована: по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ): доля электронной торговли в общем обороте розницы в России впервые оказалась двузначной, составив 10,9%. За полгода оборот в онлайне составил 1,65 трлн рублей, что сопоставимо с показателем за весь 2018 год. При этом доля трансграничного канала оказалась рекордно низкой: 16% против 29−36% в последние пять лет. Ожидали ли глобальные интернет-платформы подобного разворота событий? Здесь нужно воздать должное усилиям главы Сбербанка Германа Грефа, который одержимо активно стремился развивать цифровую экосистему, как он говорил однажды на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости готовиться к приходу технологических глобальных игроков, тем самым тормошив российский рынок. Тем не менее у маркетплейса Joom, на котором продаются только товары из-за рубежа, средний чек в рублях тоже значительно вырос — на 40%, что между тем является показателем ниже прошлогоднего роста. Средний чек увеличили и российские онлайн-ритейлеры: Wildberries, по собственным данным, этот показатель во втором квартале вырос на 22%, на Ozon в середине года средний чек составлял около 3 тыс. рублей. В компании уточнили, что клиенты переносят в онлайн рутинные покупки даже после открытия офлайн-точек.

Вероятнее всего офлайн-продавцы непродовольственных товаров со временем станут закрывать в России свои магазины, перейдя в онлайн-режим. На это косвенно указывают ранее опубликованные нами данные исследования потребительского поведения в России за 2018 год «Цифровая революция определяет привычки потребителей», проведенные международной компанией PwC, в которых, как и следует из заголовка исследования, делаются выводы о том, какой стратегии следует придерживаться для роста доли онлайн-продаж, в которых, в том числе, говорится, что компаниям следует уделять больше внимания впечатлениям покупателей от посещения магазинов. Уже сегодня можно понять, что на онлайн-платформах можно встретить больше товаров, отсутствующих в офлайн-магазинах и увидеть воочию сокращение их издержек на числе консультантов и кассиров, наряду с развитием новых инструментов онлайн-продаж, например, таких, как виртуальные примерочные. И это, судя по всему только начало.

Дарья Драй ИА REGNUM Витрина

Другой вопрос, что станет с той коммерческой недвижимостью, сдающейся сегодня в аренду. Уже не осталось сомнений, что какая-либо госпомощь (в принципе должна ли она быть?!) способна помочь арендодателям преодолеть свои трудности, ведь назвать их временными невозможно. Меняется рынок, и тот, кто не уловил новых веяний, по всей видимости, проиграет. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в своих исследованиях, проведенных совместно с РБК, указывает, что восстановление сферы коммерческой недвижимости, испытывающей, как и многие другие российские отрасли экономики, кризис, займет более пяти лет. Эту сферу эксперты поставили в один ряд с машиностроением, добычей угля и воздушными перевозками, для которых возврат к докризисному уровню будет самым долгим, отметив, что они формируют 5% ВВП страны. Но, надо полагать, что для рынка коммерческой недвижимости это все-таки очень даже оптимистичный показатель, с учетом доходов населения и перехода торговли в онлайн-режим. А со сменой поколений и вовсе арендодателям недвижимости, сдающейся под торговые объекты, особенно реализующих непродовольственные товары, нужно думать над сменой парадигмы. Возможно, в регионах для подобного сегмента коммерческой недвижимости сейчас больше возможностей для развития, в силу неспешного протекания процесса изменений и пока еще отсутствия широких возможностей для развлечений, которые замещаются населением походами по магазинам, но опять же доходы ограничивают и возможности подобного так сказать способа времяпрепровождения. Пожалуй, единственным возможным выходом из ситуации для арендодателей может быть сотрудничество с российскими производителями непродовольственных товаров, как и отечественными продавцами, которые могли бы завоевывать свою долю за счет альтернативы зарубежным товарам, улучшением качества обслуживания наряду с пересмотром операционных расходов этого сотрудничества. Вряд ли офлайн-торговля уйдет в небытие совсем, но какие-то позиции она всё-таки уступит цифровой торговле.