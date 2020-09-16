Желание Украины вернуть себе полный контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей, а также Крымом, является естественным и понятным. Как понятной является и единственная возможность такого возвращения в бескровном формате — «соревнование витрин». У кого витрина окажется более богатой, блестящей и безопасной — к тому и потянутся регионы и их население.

Мир и кругозор

Но мониторинг наших медиа убеждает, что украинской власти население не особо-то и нужно. А может быть не нужен даже экономический потенциал. В конце августа по социальным сетям прогремело интервью генерал-майора Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего Силами специальных операций ВС Украины и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины телепрограмме «Все по беспределу».

И никакого восстановления промышленности.

Не особо образованный генерал не знает, что американцы после войны, наоборот, именно ВОССТАНОВИЛИ промышленность Германии («план Маршалла»). А что до людей, то, «несмотря на все процессы денацификации, в послевоенной ФРГ, в ееуправленческих структурах оказалось большинство людей с нацистским прошлым». Как, например, Теодор Оберлендер, оберштурмбанфюрер СС, в 1941 году состоявший инструктором, переводчиком и «экспертом по обращению с иностранными гражданами» в украинизированном батальоне «Нахтигаль». В 1953—1960 годах он был министром ФРГ по делам беженцев, переселенцев и пострадавших от войны.

President.gov.ua Сергея Кривонос

Ну, да Бог с ним, генералом-невежей, вопрос в персонах куда более высокого полета. Которые и обязаны выигрывать в «соревновании витрин», если хотят вернуть Крым и/или Донбасс. В каких параллельных мирах они плавают?

15 сентября в интервью австрийской правительственной газете Wiener Zeitung президент Зеленский заявил, что «люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта — а именно лучше», и привел три аргумента:

многие из этих людей заболели коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой;

у шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы;

они «вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене».

Удивительно «своевременные» аргументы. В неподконтрольных Киеву районах Донецкой области (по внутренним подсчетам) живет 2,25 миллиона человек. По данным министерства здравоохранения непризнанной ДНР, на ее территории «по состоянию на 10:00 8 сентября всего 2699 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19». На Украине (пусть даже 41762138 человек, по подсчетам Укрстата) на 8 сентября было зарегистрировано 140 479 случаев. Комментировать не буду, замечу только, что мериться таким достоинством, как число заболевших, недостойно не то что простого человека, но и даже президента.

Moz.gov.ua Коронавирус Украина

Зеленский затосковал о проблемах шахтеров неподконтрольного Донбасса в то время, когда бастуют шахтеры в его родном городе, Кривом Роге, а в Рени (Одесская область) 10 сентября «девять рабочих забаррикадировались в нефтяном резервуаре и обещаютсебя поджечь, потому что им не выплатили зарплату».

Если информацию по первым двум аргументам можно и нужно подвергать сомнению, то в последнем случае я просто уверен, поскольку недавно пришли платежки за коммунальные услуги. Так что имею возможность сравнить наиболее актуальные для жизни июльские тарифы ДНР с отеческими, киевскими:

электроэнергия (за кВт⋅ч): «там» — 1,0904 российского рубля; «здесь» — 0,9 гривны;

(за кВт⋅ч): «там» — 1,0904 российского рубля; «здесь» — 0,9 гривны; газ (м 3 , со счетчиком): «там» — 2,178 российского рубля; «здесь» — 2,974 гривны;

(м , со счетчиком): «там» — 2,178 российского рубля; «здесь» — 2,974 гривны; холодная вода (м 3 ): «там» — 12,72 российского рубля; «здесь» — 21,756 гривны;

(м ): «там» — 12,72 российского рубля; «здесь» — 21,756 гривны; горячая вода (м3): «там» — 35,16 российского рубля; «здесь» — 74,22 гривны.

Курс гривны к российскому рублю на 15 сентября — 1:2,6693.

Хотя, конечно, беда для населения везде: с 1 октября в четырех городах (Донецке, Горловке, Макеевке и поселке городского типа Новый Свет) тарифы повышаются на 12%.

Конечно, неподконтрольный Украине Донбасс — это «зона нищеты». Средняя зарплата штатных работников в самопровозглашенной республике в июле составила 15 174 российских рубля, или 5640 гривен. В то же время, по данным Укрстата, в Донецкой области зарплата на подконтрольной территории составила в июле 13 071 гривну, или 35160 российских рублей, что в 2,3 раза больше, чем в ДНР.

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР

Ощутимо. Но разница в жизнеобеспечивающих тарифах еще ощутимее — от трех до шести раз. Так что теоретическая возможность «состязания витрин» налицо: условия равные, везде нищета. Вот только пока Украина будет подписывать меморандумы с внешними кредиторами, воинствующие национал-радикальные генералы будут пророчить жителям Донецка тюрьмы и какие-то «фильтрационные паузы», а президент — витать в мирах параллельных представлений о ситуации в своей стране и ее окружении, к тому времени яркую витрину может выстроить противоположная Киеву сторона.

В последнее время в украинском политикуме популярна метафора: президента Зеленского «положили в теплую ванну» и всеми силами охраняют его расслабленный покой. А что, вполне возможно. Ведь его интервью австрийцам — это именно расслабленный голос человека из теплой ванны, не желающего ничего знать о грозе за дверью.

Но любому любителю рукопашного боя и хорошего секса (а политика — это жесткий микс того и другого) известно: расслабишься — проиграешь.