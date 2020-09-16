В связи с избранием премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга МИД страны сделал заявление о намерении нового правительства развивать отношения с Российской Федерацией в различных областях, в том числе по заключению мирного договора. «Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Тем самым посрамлены кликушества некоторых претендующих на роль экспертов и комментаторов, предсказывавших чуть ли не «замораживание» японо-российских отношений в результате ухода в отставку «друга России» Синдзо Абэ. В действительности «другом России» Абэ никогда не был, он лишь стремился оставить свое имя в истории, совершив невозможное — вынудить российское руководство сдать Японии Курильские острова с окружающими их богатейшими экономическими зонами. Для этого в ход шли все методы и уловки, начиная с несуразного обращения во время официальных переговоров к президенту РФ Владимиру Путину на «ты» и по имени, кончая обещаниями за острова мыслимых и немыслимых экономических и финансовых благ, чуть ли не «иеновый дождь» инвестиций.

«Прорицатели» охлаждения японо-российских отношений, видимо, не понимают или не хотят понимать, что на геополитической карте мира Россия столь же важна для Японии, как Япония для России. Причем, как отметили в МИД Японии, «в широких сферах» — политических, экономических, военно-стратегических и др. Конечно, характер отношений лидеров двух стран не может автоматически быть перенесен с Абэ на Суга, и Путин не будет сразу обращаться к новому премьеру — «друг Ёсихидэ». Или «друг Ёси», как он называет бывшего японского премьера Ёсиро Мори. Кстати, как уже доводилось обращать внимание, в Японии смотрят на подобные панибратские обращения лидеров двух стран со снисходительной иронией, а то и с открытым осуждением.

Kremlin.ru Ёсиро Мори и Владимир Путин

Автор этих строк по совету японских друзей все эти годы внимательно присматривался к поведению и высказываниями ставшего теперь премьером Суга-сан на посту генерального секретаря кабинета министров. Хотя прямых прогнозов столь высокого карьерного роста не высказывалось, мои японские собеседники выделяли Суга среди министров правительства Абэ, называя умным и проницательным человеком. Импонирует и то, что в отличие от большинства японских премьер-министров — выходцев из политических кланов страны, Суга — сын занимавшихся выращиванием клубники сельских жителей из северной префектуры Акита. Свою политическую карьеру он сделал во многом сам, благодаря усердию и целеустремленности. Но, будем до конца объективны, и благодаря своему многолетнему патрону — Синдзо Абэ.

Заявление МИД Японии об отношениях с Россией, безусловно, учитывает позиции и настрой нового премьера. Должен отметить, что за все годы нахождения на посту генерального секретаря кабинета министров, выполняя обязанности споуксмена, то есть представителя правительства, публично выражающего его позицию по тем или иным вопросам, Суга лишь транслировал решения и заявления МИД Японии в адрес нашей страны. Практически не выходил он и за рамки дипломатического клише Японии о «подписании мирного договора на основе разрешения территориального вопроса». Обратило внимание и его весьма сдержанное заявление накануне избрания премьером о том, что по вопросу о «северных территориях» он «намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов».

В отличие от ставившего несбыточные цели Абэ прагматичный Суга хорошо понимает, что обстановка вокруг вопроса о Курилах для Японии становится все более неблагоприятной. Все большее число политиков и политологов Страны восходящего солнца осознают, что в настоящее время и в ближайшей перспективе нереально добиться от России «передачи» островов.

В связи с этим хотелось бы вновь обратить внимание на то, что столь же нереальным, похоже, стали воспринимать «отчуждение» Курильских островов в пользу Японии и в Москве.

Так, признав, что в вопросе подписания мирного договора «стороны не приблизились к урегулированию основных проблем» (читай — территориальных — А.К.), еще недавно допускавший «неавтоматическую передачу островов» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при своем общении с корреспондентами СМИ на вопрос о Курилах многозначительно отослал журналистов к Конституции РФ, заявив: «Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию. Там однозначный ответ — я имею в виду последние поправки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

О невозможности отчуждения российских островов все более определенно говорит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, справедливо обращая внимание на принадлежность Японии к враждебному нашей стране военному союзу с США: «Хотим наладить профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе, где Россия граничит с Японскими островами. И хотим понять, как все-таки Япония рассматривает свои обязательства перед США в военной области. В ситуации, когда США официально объявили Россию своим противником. Японцы говорят, что никогда не будут делать что-то с американцами против РФ, но они в тесном союзе, а США считают нас противниками. Есть о чем поговорить. Важна транспарентность в вопросах безопасности. Это предполагает не только рассмотрение конкретных ситуаций, которые складываются в нашем общем регионе, особенно в контексте японо-американского военного альянса, но и тесную координацию взаимодействия в международных организациях».

Ну, а что касается осторожного высказывания нового премьер-министра Японии о стремлении «прояснить вопрос принадлежности четырех островов», то отошлем его к заявлению президента Путина, который еще в 2005 году разъяснял: «(Курильские острова) находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом, это результат Второй мировой войны». Эти слова звучат тем более определенно и весомо в сентябрьские дни, когда отмечается День Победы над Японией и окончания развязанной в союзе с Гитлером японскими милитаристами небывало кровопролитной Второй мировой войны.