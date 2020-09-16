



Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с программной речью в американском внешнеполитическом центре Atlantic Council (Атлантический совет). Главными темами его выступления стали Ближний Восток и Китай. И в самом конце он по инициативе директора Atlantic Council Фредерика Кемпе прокомментировал инициативу «Троеморье», о которой, как отметил Кемпе, «большинство американцев, большинство людей в мире никогда не слышали».

Эту платформу, которая объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, в Atlantic Council считают своей родной. Изначально ее позиционировали как европейский транспортный и энергетический коридор Север — Юг, что противопоставляет инициативу «Троеморье» традиционному коридору Восток — Запад. В ответе Помпео прозвучало несколько тезисов. Во-первых, он заявил, что старается не говорить о Европе в принципе, поскольку этот регион состоит из «десятков стран с глубоко различными взглядами», приведя в пример отношение прибалтийских республик к безопасности. Во-вторых, напомнил, что США анонсировали выделение до миллиарда долларов на поддержку инициативы «Троеморье», а также через «ротационные силы» (военный контингент США в Польше и Прибалтике — С. С.) оказали «оборонную поддержку». В-третьих, «в свете того, что мы видим сегодня в Белоруссии, это становится еще более важным». В-четвертых, угрозой странам инициативы «Троеморья» названы в первую очередь «китайская коммунистическая партия», а следом — Москва в силу «исторически враждебных отношений НАТО с Россией».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Это является заметной эволюцией взглядов Вашингтона на инициативу «Троеморье», запущенную в 2015 году президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и президентом Польши Анджеем Дудой и благословленную президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Варшаву в июле 2017 года. За несколько дней до появления Трампа в польской столице почетный исполнительный директор Atlantic Council генерал Джеймс Логан Джонс — младший выступил в газете Rzeczpospolita со статьей, в которой акцент сделал на экономическом значении проекта. При этом генерал пояснял: чтобы он стал реальностью, «жесткие решения и решительные действия» должен принимать Европейский союз, который должен выделить деньги, создать деловой форум, продвигать проект в Брюсселе и Вашингтоне. Почему ЕС был обязан тратиться на инициативу «Троеморье», которой бы руководили американцы, не пояснялось. Этого не понимали и в Европе. Одно время о желании присоединиться к проекту заявлял Берлин, но столкнулся с негативной реакцией польского правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), после чего потерял интерес к этой идее.

Тем более что инициатива «Троеморья» в исполнении США стала приобретать отчетливо антикитайский аспект. Как заметил сейчас Кемпе, «наш посол в Польше Джорджетт Мосбахер является очень важным сторонником» проекта. Но если посмотреть на политическую деятельность Мосбахер, то в основном она полемизирует со своим китайским коллегой в Варшаве Лю Гуанъюанем, а не российским Сергеем Андреевым. В середине августа посол КНР выступил с публикацией, где не только польстил Польше, назвав ее лидером объединения «17+1» (страны Центральной и Восточной Европы с Грецией плюс Китай), но и проявил интерес к инициативе «Троеморье», которую, по его словам, «можно полностью интегрировать с проектом «Один пояс, один путь», предложил помощь Пекина в развитии инфраструктуры. Если бы проект имел только экономическую составляющую, то на аукционе внешних инвестиций Китай мог с легкостью перебить предложение США, которые вряд ли готовы выделить что-то большее, чем уже обещанный миллиард. Но Вашингтону нужно другое.

U.S. Department of State Государственный секретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Американцы сужают инициативу «Троеморья» до Польши и стран Прибалтики, подыгрывая амбициям Варшавы и Литвы, опирающихся на наследие Речи Посполитой. Создается конфигурация, в которую затягивают Украину и очень хотели бы затянуть Белоруссию. Когда Помпео вспоминает об «исторически враждебных отношениях НАТО с Россией», понятно, что имеется в виду иное. «Исторически враждебными» были отношения альянса с СССР. Но сегодня многие европейские страны не переносят реалии тех лет на Россию, а с Турцией, членом НАТО, Москва и вовсе работает на сирийском направлении. Поэтому Вашингтон подогревает застарелый конфликт, начавшийся со столкновения в XVII веке первой Речи Посполитой с Россией. Создавая очаг напряженности на пространстве между Варшавой и Москвой, американцы заодно отсекают Китай. Так, на днях в Вашингтон отбыл министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который должен с Помпео подписать меморандум о взаимопонимании, направленный против китайского Huawei и его сети 5G. Остальные страны Прибалтики и Польши это уже сделали.

Заплатить за такую политику придется самим Варшаве и ее партнерам. В ЕС и так слишком тесно, чтобы позволить между старыми игроками втиснуться новой Речи Посполитой, места за общим европейским столом определены и заняты. Американцам же надо лишь утвердиться в том, что Польша и Литва полностью готовы разорвать диалог с Пекином и отказаться от совместных проектов, после чего Вашингтон потеряет интерес к Варшаве и Вильнюсу. И, наконец, своего слова еще не сказало Союзное государство России и Белоруссии, но это впереди.