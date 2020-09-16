В Чувашии сегодня, 16 сентября, в региональном избиркоме планируется подписание итогового протокола по результатам выборов главы республики. В них с семикратным преимуществом по сравнению с ближайшим конкурентом побеждает врио главы Чуваши, член партии «Справедливая Россия» Олег Николаев, для которого эти выборы руководителя региона стали вторыми. Но в этот раз у него в руках оказался козырной политический туз: его назначил на временный пост президент Владимир Путин, дав семимесячную стартовую фору перед другими конкурентами и трижды за это время (включая день назначения) проводя с ним с рабочие встречи, тем самым утяжеляя вес кандидата.

ИА REGNUM Иван Шилов Новое здание Дома правительства Чувашии

Президентское назначение породило череду партийных компромиссов. «Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата, а Николаев, в свою очередь, дистанцировался от «Справедливой России», сдав пост руководителя регионального отделения и баллотируясь как самовыдвиженец.

Что касается конкурентов, то, в отличие от опытного политика Николаева (который прошёл региональную ступень и вышел на федеральный уровень, работая в Госдуме), почти все они — на старте политической карьеры, ещё мало известны чувашскому избирателю, что не могло не отразиться на выборе при голосовании. Кроме того, эксперты полагают, что в пользу Николаева «работали» сами оппозиционные парламентские партии, выдвинувшие свои перспективные молодые кадры, но при этом отстранившись от них и бросив все силы на муниципальные кампании.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Отметим, что вместе с доверием президента к Олегу Николаеву перешли административный и местный медийный ресурсы, информационная повестка была заточена под кадровую «чистку», обнажение проблем и их оперативное решение или отложенное обещание, что в целом соответствовало предвыборному тренду.

Что касается итогов голосования, то примечательно, что Николаева активно поддержали города, которые традиционно считаются очагами протестов и в разы уступают сельским территориям. В этот раз в первую десятку лидеров по уровню поддержки вошёл город Шумерля, но при этом явка там провальная — 38,4%. И замыкает группу аутсайдеров не тот или иной город, а сельский муниципалитет — Чебоксарский район, который является самым крупным районом в Чувашии: здесь за врио главы Чувашии насчитали 61,18% голосов.

Максимальную поддержку оказал Красночетайский район, впервые «уделав» южные районы: в муниципалитете, который является малой родиной Олега Николаева, за своего земляка отдали голоса почти 95% избирателей, явка составила 89,16%.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов аутсайдерство Чебоксарского района объясняет сильными позициями в муниципалитете двух соперников Николаева: своего соратника Сергея Матвеева и коммуниста Александра Андреева, для которых район является малой родиной. Последние здесь получили наибольшую поддержку.

«Помимо ряда факторов, высокая поддержка в городах, да и в целом в республике — показатель большой степени ожидания с приходом к власти нового человека. Как говорится, надежда умирает последней, поэтому протест ушёл в ожидания, особенно в городах. Это в том числе следствие того, что Николаев шёл как самовыдвиженец и дистанцировался от партийной принадлежности. Если бы он баллотировался от «Справедливой России», то выборы всё равно выиграл, но тогда бы и его родная партия не провалила муниципальные выборы, имея такого «тяжеловоза», и даже при определённых усилиях могла бы повторить сценарий в Хабаровске в части партийного усиления. Но разве Кремлю это нужно?» — говорит Владислав Солдатов.

Onf.ru Владислав Солдатов

По его словам, наступает период, когда нужно «засучить рукава и вкалывать», потому что «дальше федеральной поблажки не будет».

«На короткое время Николаеву удалось аккумулировать силы в регионе, но теперь все ждут свой кусочек «пирога». Надо оправдывать ожидания и выполнять обещания. Тем более что есть очень сильно настораживающий фактор: 45% избирателей в Чувашии не пришли на участки, то есть до них не удалось достучаться. Это как раз тот протестный электорат, который никому не верит.

У Николаева есть год до следующих крупных выборов — в Госдуму и Госсовет, времени мало, поэтому нужно форсировать события. В этом году ему дали карт-бланш в виде семи месяцев в статусе врио. Но если он не покажет результат к кампании-2021, которая будет очень ожесточённая, и вопросы по большей части будут решаться на федеральном уровне, то наступит отрезвляющий синдром от власти», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Напомним, за Олега Николаева проголосовали 386 376 чувашских избирателей, или 75,63%. В 2015 году, когда Николаев был депутатом Госсовета республики и баллотировался от «Справедливой России», он набрал на выборах главы Чувашии 14,73%, уступив только Михаилу Игнатьеву («Единая Россия») с 65,54% голосов.

Далее распределение голосов следующее: Александр Андреев (КПРФ) получил 10,28% голосов, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,51%, Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») — 3,53%, Сергей Матвеев («Патриоты России») — 2,13%.

Cap.ru Александр Андреев (КПРФ)

Явка на выборах составила 55,5%. Напомним, в 2015 году на выборах главы республики проголосовали 58,65% избирателей, в 2020 году на голосовании по поправкам к Конституции явка в Чувашии составила 64,11%.

Итоги выборов главы Чувашии в разрезе муниципалитетов: результаты Олега Николаева, его ближайшего конкурента Александра Андреева (КПРФ), а также голосование в 2015 году за Михаила Игнатьева, который тогда на выборах главы Чувашии представлял «Единую Россию»