В деле банка «Легион», который некогда занимал 157-е место в РФ по размеру активов, — новый поворот. Двое бывших работников компании, включая заместителя главы правления, за хищение 122 млн рублей судом отправлены в колонию на семь с половиной лет. ИА REGNUM выяснило детали краха банка, который всё ещё должен своим бывшим клиентам 13,35 млрд рублей. И сегодня, 16 сентября, в арбитраже Москвы как раз должны начать рассматривать претензии к экс-руководству «Легиона» на сумму свыше 8,8 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уголовное дело и приговор

Тверской районный суд Москвы на днях признал четверых фигурантов виновными в растрате и хищении 122 млн рублей из «Легиона». По делу обвиняемыми проходили бывший зампредседателя правления Виктор Брусенцев, экс-советник правления Андрей Батищев, а также ещё два фигуранта, которые не были работниками банка.

Следствие считает, что в 2014 году данные граждане «выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии». По такой схеме, которая фигурирует в делах ещё ряда «лопнувших» банков, было похищено 122 млн рублей.

Судом Батищев и Брусенцев приговорены к 7,6 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей, а два других фигуранта получили чуть меньшие сроки, но также должны выплатить штрафы — 500 и 600 тыс. рублей. Подсудимых взяли под стражу в зале суда, но вердикт ещё может быть обжалован.

Обвинительное заключение по этому делу подписал замгенпрокурора России.

Банк «Легион»

Имя ему — «Легион»

Банк «Легион» был учрежден как товарищество с ограниченной ответственностью в октябре 1994 года. В процессе деятельности в банк влился ярославский ОАО «АБ «Регион».

На ноябрь 2014 года уставный капитал организации превышал 973 млн рублей. Акционерами выступали 20 юридических и физических лиц. У главы правления Игоря Сокеркина вместе с супругой Людмилой было 7,14%, у первого зампредседателя правления Александра Некрасова и его супруги Людмилы — 6,64%. Глава совета директоров Игорь Ступин имел долю в 4,27%, член совета директоров Анатолий Бушин — 9,96%, член совета директоров Георгий Зайцев — 3,43%. У Дмитрия Дьяконова также было 10,28%, у Геннадия Шепелева — 9,51%.

За девять месяцев 2016 года банк получил чистый убыток в размере 348,347 млн рублей.

Отзыв лицензии и банкротство

7 июля 2017 года Центробанк России отозвал у банка лицензию. К тому моменту «Легион» по размеру активов был на 157-м месте в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Основанием для отзыва лицензии послужило как нарушение профильного законодательства, так и некие мероприятия, которые, по мнению регулятора, были направлены «на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков». Также уточнялось, что к тому моменту основной вид работы организации заключался в финансировании инвестиционных проектов, которые реализовывали связанные с нею лица в интересах акционеров.

Отмечал регулятор и то, что положение организации ухудшилось, когда из кассы «Легиона» пропали материальные ценности в крупном объёме.

К моменту лишения лицензии, по данным бухгалтерского баланса, обязательства банка оценивались на 13,992 млрд рублей, из которых по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — более 11,967 млрд рублей. На начало августа 2020 года установлены долги банка перед 2818 кредиторами на общую сумму 13 355 955 000 рублей.

Банкротом «Легион» признали в сентябре 2017 года, и на сегодня госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» формирует конкурсную массу и ведёт расчёты с кредиторами.

В июле 2020 года к бывшим топ-менеджерам «Легиона» было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 8,837 млрд рублей. Предварительное заседание назначено на сегодня, 16 сентября 2020 года. В качестве ответчиков в этом деле фигурирует и осужденный Брусенцев. Помимо него, к уплате долгов пытаются привлечь Сокеркина, Некрасова, Ступина и Владимира Телегина.

1 сентября 2020 года АСВ также потребовало наложить арест на имущество ответчиков.

Интересный факт: будучи уже банкротом и без лицензии, банк «Легион» 21 февраля 2019 года оказался владельцем 50% доли в московском ООО «СЛ-Инвест» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Вторым владельцем является Борис Петров (совладелец самарской нефтедобывающей компании «Борскнефть»).

Между тем в августе 2020 года налоговый орган относительно «СЛ-Инвест» принял решение «о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)». Проверка надзорного органа показала недостоверность юридического адреса компании.