После соединения Восточного и Туркестанского фронтов в повестку дня был поставлен вопрос о восстановлении контроля над Средне-Азиатским регионом. Этого требовали экономические соображения (поставка хлопка для легкой промышленности Центральной России), стратегические расчеты (возможность выхода на дальние подступы к Британской Индии), идеологические соображения (привнесение идей революции на мусульманский Восток). Последние были особенно опасны для противостоявших РСФСР колониальных империй. Кроме идей необходима была и практика — большевистская революция должна была обеспечить модернизацию региона, политическая, экономическая, социальная структура которого находились на крайне низком уровне развития. Здесь существовало два государства, которые фактически были средневековыми феодальными образованиями — Хивинское и Бухарское ханства. Правитель последнего носил и титул эмира. Ни одно из этих государств не было мононациональным. Отношения между различными этническими и религиозными группами зачастую было напряженным, иногда враждебным.

Вступление Красной армии в Бухару. 2 сентября 1920 года

Хива оставалась типичной восточной деспотией, где сила неизменно была решающим фактором внутренней политики. Одним из наиболее видных военных вождей в ханстве был лидер хивинских туркменов-иомудов Магомед Курбан Сердар Джунаид-хан. Он начал восстание еще в 1916 году и добился немалых успехов и поддержки местного населения. Сеид-Асфендиар был непопулярен, а популярность Джунаид-хана только росла. В январе 1918 года он занял Хиву. Хан и курбаши поклялись забыть старые обиды, и Асфендиар возвел Джунаида в звание «Сердар-Карима» — благородного начальника. Он и стал фактическим диктатором в ханстве. Вместе с ним к власти в ханстве пришли иомуды, что резко обострило межнациональные отношения. Джунаид резко увеличил налоги, жестоко преследовал джадидов. В ханстве возникло весьма своеобразное двоевластие по-хивински: дань собирали представители и Асфендиара, и Джунаида. Хозяйничанье курбаши и его подчиненных вызвало большое недовольство. В итоге 30 октября 1918 года сын Джунаида Эши-хан зарезал Асфендиара во время аудиенции в его дворце. На престол был посажен его слабовольный младший брат Сеид-Абдулла. Положение в ханстве стало особенно тяжелым — на пограничных территориях советского Туркестана укрылось около 20 тыс. беженцев.

4 ноября 1919 г., после полугодичной подпольной пропагандисткой работы большевиков, в Хиве началось восстание, которое было названо восстанием пролетариата (в городе не было промышленности, только кустарное ремесло), которому необходимо было оказать помощь. На самом деле восстание подняли дехкане узбеки и та часть иомудских племен, которая не была близка к клану Джунаида и тоже была жертвой его произвола. Активную роль в подготовке восстания сыграли младохивинцы. Приказ о начале наступления войска получили только 23 декабря. Они должны были выступить против союзника англичан и белогвардейцев в защиту местного населения. Всякое насилие над ним было строго запрещено, наказание было жестоким, вплоть до расстрела. «Для всей Хивы мы несем не меч, но мир», — гласил приказ.

Последний хан Хорезма Саид Абдулла-хан

Началась операция Красной армии, Джунаид-хан был разбит и отступил в пустыню Кара-Кум. 1 февраля 1920 года Хива была взята без боя. Население города приветствовало Красную армию. Власть Сеид-Абдуллы-хана была свергнута, хан с семьей выслан в Россию. 26 апреля 1920 г. Первый Всехорезмский курултай объявил создание Хорезмской Народной Советской Республики. Та часть иомудов, которая ранее находилась в привилегированном положении, продолжала оказывать сопротивление и поддерживать Джунаида. Его противники — узбеки и туркмены — активно поддержали новую власть и выставили добровольцев, которые сформировали два полка пехоты и полк кавалерии. Начиналась новая война. Хан и эмир были не самыми опасными противниками. Оказалось, что справиться с басмачами было сложнее, чем победить армии белогвардейцев.

22 февраля командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе прибыл в Ташкент. Он сразу же взялся за работу. Хорошо зная местные традиции, командующий отрастил бороду (он даже требовал этого от подчиненных) и совершил поездку на священную для мусульман гору Тахт-и-Сулейман у города Ош. 18 апреля 1920 года он приказал сформировать отряды «для окончательного искоренения басмачества». Фрунзе обещал амнистию сдавшимся и даже распорядился создать из перешедших на сторону Советской власти басмачей конный Узбекский полк. 4 мая командующий фронтом дал распоряжение: «Немедленно приступить к решительным действиям против остатков басмаческих шаек, поставив целью их полное уничтожение». 23 мая командующий поставил перед Политуправлением фронта задачу усилить пропагандистскую работу, обратив особое внимание на привлечение «работников лекторов из мусульман для агитационно-организационных курсов, открываемых для коренного населения».

Выполнить приказ по полному уничтожению басмачей не удалось, однако удалось все же наладить, несмотря на тяжелейшее положение армии, вывоз хлопка из Средней Азии. О том, каким оно было на самом деле, можно судить по докладу Фрунзе на имя Ленина от 27 мая 1920 г. — «фронт кругом, а наши силы недостаточны». Часть отрядов, составленных из местного населения, перешла к басмачам, верные войска с трудом держали под контролем линию железной дороги и города. Активную поддержку многим курбаши оказывал и эмир Бухары Сеид-Алим-хан, которого, в свою очередь, поддерживал Аманулла-хан. Басмачам передавалось оружие, боеприпасы, обмундирование, их активно поддерживало духовенство. Эмир пытался укрепить свои силы.

Михаил Фрунзе участвует в отправке войск на Туркфронт. 1919

Регулярная бухарская армия была создана еще в конце XIX века русскими инструкторами. Она состояла из 10 четырехротных батальонов, двух гвардейских сотен и конной батареи. Среди солдат попадались 15-летние мальчики и 70-летние старики, команды отдавались на русском языке, который многие не понимали, офицеры активно использовали для объяснения военной науки затрещины и палки. На 15 мая 1920 г. в строю числилось 19 585 штыков и сабель. Регулярная армия могла быть усилена ополчением — наукер, численность которого колебалась от 10 до 15 тыс. чел. Войска были вооружены винтовками Бердана, Мосина, Ли Энфилд и дульнозарядными образца 1850 года. В Бухаре имелся свой патронный завод, который производил до 12 тыс. патронов в день, на военные заказы работало около 200 бывших германских и австрийских пленных. По численности армия эмира превосходила силы Туркестанского фронта — около 10 тыс. чел. при 40 орудиях, 8 бронемашинах и 11 самолетах. По качеству, разумеется, эти силы были несопоставимы. С начала 1920 года армия Бухары постоянно была занята на учениях, одновременно разведка Туркфронта донесла о появлении в Бухаре вооруженных афганских солдат. Аманулла-хан, действительно, концентрировал войска на границе, направлял в Бухару своих солдат и инструкторов.

Фрунзе опасался, что выступление Бухары, которую поддерживал Афганистан, совпадет с массовым восстанием басмачей. В лояльность сложивших оружие он до конца не верил. Туркестанский фронт нуждался в подкреплениях. Сеид-Алим-хан весной 1920 года издал фетву о подготовке к войне и стал собирать ополчение. Обзор разведотделения штаба Туркестанского фронта, составленный 15 мая 1920 г., гласил: «1. Бухарская армия не боеспособна, ввиду чего единичное вооруженное выступление её исключается; 2. Военные приготовления Бухары против Советской России являются результатом работы афгано-английских агентов, ввиду чего выступление Бухары повлечет за собою выступление Афганистана. Совместное выступление двух мусульманских государств без сомнения будет протекать под руководством заинтересованной в восточных делах Англии». Поддержки эмира со стороны широких народных масс разведотдел не предвидел.

Митинг в Бухаре по поводу свержения эмира. 1920

В этой ситуации действие было предпочтительней выжидания. Враждебное отношение бухарских властей не оставляло сомнений у руководства фронта — в ближайшее время предстоит схватка с силами эмира. Фрунзе сообщал Ленину, что выжидать созревания условий для революции в Бухаре нет смысла, и логичнее будет привнести ее снаружи. Разумеется, это не означало отказа от поддержки внутренних сил революции. 16 августа 1920 г. на станции Чарджуй был проведен курултай большевиков Бухары, депутаты призвали готовиться к революции. 23 августа на станции Сары-Базар началось восстание. В чарджуйском бекстве в основном проживали туркмены, в то время как эмир назначал для управления узбеков. Это вызывало недовольство и крайне обостряло и без того сложные межнациональные отношения. Обстановка способствовала успеху движения. Восставшие провозгласили создание новой власти и Бухарской Красной армии. 25 августа Фрунзе дал директиву прийти на помощь бухарской революции. Операция должна была начаться с 28 на 29 августа.

28 августа войска получили приказ начать движение: «В ряде местностей Бухары вспыхнуло революционное движение. Настал час решительной схватки подавленных и порабощенных трудящихся масс Бухары с кровожадным правительством эмира и беков. Полки нарождающейся Бухарской Красной армии двинулись на помощь родному народу. Красные полки рабоче-крестьянской России обязаны стать подле них. Приказываю всей нашей вооруженной мощью прийти на помощь бухарскому народу в этот час решения его участи». В ночь с 28 на 29 августа части Туркфронта овладели Чарджуем. Наступление проходило исключительно успешно. 31 августа эмир бежал. Сеид-Алим захватил с собой гарем и казну и двинулся в Восточную Бухару (горная часть современных Таджикистана и Узбекистана). Здесь эмир сумел продержаться до конца 1920 года.

Уже 2 сентября Фрунзе докладывал Ленину: «Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции. Эмир с остатком приверженцев бежал, меры к его задержанию приняты». При взятии города красными войсками было захвачено знамя афганской горной батареи. В городе было введено военное положение, порядок поддерживал сводный отряд курсантов. За попытки грабежа вводился расстрел на месте. 14 сентября 1920 года курултай провозгласил Бухарскую Народную Советскую Республику.

Добровольная узбекская дружина по борьбе с басмачами

Летом 1920 года окончились военные действия между афганцами и англичанами. В Афганистане и Индии это было воспринято как победа афганцев. Во всяком случае, 21 августа 1920 г., по окончанию войны, эмир Аманулла вновь провозгласил полную независимость своей страны. В ноябре 1921 года был подписан англо-афганский договор, война завершилась. Независимость Афганистана стала признанным фактом. 13 сентября 1920 года был заключен союзный договор между РСФСР и Хорезмской Республикой. Оба государства заключали военно-политический союз, Москва оказывала Хорезму помощь в размере 500 млн руб. (Ст. 19). В тот же день было подписано и экономическое соглашение, которое предполагало сотрудничество властей при заготовках сырья, в первую очередь хлопка. Взамен предполагались поставки промышленных товаров и их реализация по фиксированным ценам. В октябре 1920 г. было подписано военно-политическое соглашение между РСФСР и Бухарской Республикой, предполагавшее координацию действий штаба Туркфронта и Военного назирата (министерства) БНСР, а 6 ноября — договор о военно-политическом союзе между БНСР и РСФСР. Таким образом, завершилось юридическое оформление нового государственного порядка в регионе.

Теперь дело оставалось за «малым» — требовалось укрепить этот порядок. Советская власть предполагала осуществить глубокую модернизацию экономики региона и местного общества, что неизбежно вызывало сопротивление традиционалистов. Их отряды получили название басмачей. Эти последние пользовались поддержкой основной части местного крестьянства. Вскоре выяснилось, что свержение и разгром хана и эмира — задача несравненно более легкая, чем борьба с таким противником. Борьба с басмачами потребовала массу сил и заняла гораздо больше времени, чем ожидалось поначалу.