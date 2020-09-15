Подозрения в том, что в Вашингтоне Сербии готовят какую-то большую беду, зародились, еще когда президент страны Александр Вучич за несколько дней до отъезда в американскую столицу заявил о том, что в США его ожидают «сюрпризы». По слухам, об этом сюрпризе сербская сторона узнала как раз благодаря информации из российских источников. Немногим позже мы увидели, как президент Сербии в Белом доме вонзил нож в спину России — прежде всего некомпетентной защитой сербских интересов в Косово и Метохии, но не только этим.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

При этом единственная конституционная, юридическая, политическая и моральная обязанность человека, представляющего интересы Сербии, состоит как раз в том, чтобы ответить отказом на преподнесённый «сюрприз» в виде формулировки, которую можно понять как «взаимное признание Сербии и Косово». Поэтому возражение Вучича (кстати, временное) против пресловутого пункта 10, который содержал проект подписанного соглашения, нельзя считать дипломатической победой — победа будет, если в последующие годы сербская дипломатия сделает шаги в сторону реинтеграции южного края в состав Сербии в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1244. Другое дело, что Вучич делает все, чтобы именно такое решение принято не было. Его официальные заявления о победе, которую он одержал в Вашингтоне, на самом деле являются дымовой завесой, за которой скрывается поражение, а также большое количество отрицательных последствий, которые может вызвать подписанный документ.

Это стало понятно очень скоро после подписания соглашения в Вашингтоне, когда суть этой бумаги прояснил ее автор — американский «посредник» в переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Он без обиняков заявил, что основная цель этого документа состояла в отдалении Сербии от России и Китая и ее сближении с Западом. Иными словами, намерения были не конструктивными, а деструктивными — как сказал Гренелл, главное из них — «нарушить связь» между Сербией и Россией. Стало быть, США злоупотребили косовской проблемой для того, чтобы нанести ущерб России и добавить в копилку Дональда Трампа геополитический балл, который он сможет использовать для того, чтобы догнать в президентской гонке своего оппонента Джо Байдена. Американское решение при этом противоречит интересам Сербии в Косово и Метохии, а также наносит вред ее взаимодействию как с Россией, так и с другими странами. Разве это победа?

Ричард Гренелл

Вашингтонское соглашение может серьезно навредить сербско-российским отношениям — чего российская сторона, зная как американцев, так и Вучича, по всей видимости, и опасалась. За два дня до отъезда в Вашингтон президент Сербии принял у себя посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, который, по всей видимости, в очередной раз рассказал о том, как Россия понимает принципы и пути решения косовского вопроса. Можно предположить, что посол тогда и передал Вучичу какую-то информацию и предупреждения российской стороны. Это явно не произвело никакого воздействия на лидера Сербии, так как российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось позвонить Вучичу, когда тот уже находился в Брюсселе на переговорах с делегацией Приштины. Видимо, российский дипломат пытался отговорить президента Сербии от попытки нанести новый ущерб интересам собственной страны, а тем самым и русско-сербским отношениям — стоит напомнить, что среди влиятельных государств мира Россия является единственным настоящим гарантом территориальной целостности Сербии.

Но прием главы российской дипломатии очевидно не сработал, так как Вучич согласился на отказ армии Сербии от участия в учениях в Белоруссии, которые проводились не только с белорусской, но и с российской стороной. Вучич на этот раз показал Москве ту сторону своего характера, которая хорошо знакома гражданам Сербии — он непредсказуем, вероломен, склонен к откровенному неконтролируемому вранью, а также к уступчивости, которая граничит с готовностью претерпевать унижение (свидетелями чему мы были в Вашингтоне). Если враг достаточно сильно надавит на него, он капитулирует.

Некоторые положения Вашингтонского документа просто вызывают удивление — как можно тезисы о гомосексуализме, холокосте, «Хезболле», сети 5G, поставщиках энергоносителей и обо всем остальном, что не имеет никакого отношения к вопросу Косово и Метохии, запихнуть в соглашение между Сербией и ее южным краем? Форма и содержание этой бумаги свидетельствуют не только об американском дипломатическом высокомерии, но и о безусловной склонности к подчинению сербского переговорщика (Вучича), а ее подписание можно считать одним из самых больших унижений в истории современной сербской дипломатии. Это унижение произошло не только потому, что другая (вражеская) сторона, то есть США, любит демонстрировать силу. В этом есть доля вины и президента Сербии, который продемонстрировал как отсутствие компетентности, так и простую человеческую трусость. Потерпев политическое, юридическое, медийное и моральное поражение, Вучич вместе со своими бравыми чревовещателями упорно пытается выдать это поражение за победу…

Predsednik.rs Александр Вучич и Дональд Трамп

Главные и самые губительные последствия Вашингтонского соглашения лежат в политической плоскости, так как Сербия в лице Вучича согласилась с тем, чтобы Израиль признал «Косово», а сама Сербия в качестве «встречной услуги», вместе с еще некоторыми самыми верными и отнюдь не суверенными союзниками США переместила свое посольство в Иерусалим, о чем мечтали все израильские правительства с 1967 года. Этим Сербия навлекла на себя гнев всего мусульманского мира, для которого этот вопрос чрезвычайно чувствителен и важен, и, несомненно, подтолкнула к признанию независимости Косово многие мусульманские государства, которые до сих пор этого не сделали. Этот шаг в конечном счете дополнительно портит отношения не только с ними, но и с мусульманами в Сербии и в регионе. Вучич сам годами упорно выступал за улучшение отношений между сербами и мусульманами на Балканах, пока «вашингтонская магия» полностью не лишила его способности здраво мыслить и принимать морально зрелые решения. В этой «торговле» Сербия проиграла трижды, при этом изумляет, что «компенсацией» одного ущерба являются другие губительные уступки!

Соглашение не только полностью лишило смысла кампанию по отмене признания так называемого Косово, которая продолжалась несколько лет, но и изрядно скомпрометировало позицию и авторитет Сербии в международных отношениях, поскольку вашингтонская сделка стала предметом насмешки врагов и сожаления доброжелателей. Вучич одним жестом, демонстрируя преступно-безответственное отношение к роли защитника сербских интересов в переговорах с Приштиной, испортил все, что строилось годами: и сербско-российские отношения, и кампанию по отмене признания сепаратистского Косово, в ходе которой Белграду всячески помогала Москва. Надо напомнить, что Вучич согласился и с асимметричным требованием в адрес албанских сепаратистов в Приштине, которые обязались не просить о приеме «Косово» в международные организации в течение одного года, но при этом в тексте соглашения им нигде не запрещается добиваться его признания со стороны отдельных государств. Если учесть, что «логистическую поддержку» Косово в этой кампании продвижения международного признания все время предоставляли США, Великобритания и Франция, которых данный документ ни к чему не обязывает, понятно, какие последствия все это может иметь.

К тому же у России больше нет причин жертвовать своим авторитетом для того, чтобы кампания по отмене признания Косово продолжилась, если Вучич в состоянии в один миг все это перечеркнуть и даже стать соучастником признания независимости южного сербского края со стороны Израиля. К слову, президент Сербии за эти действия должен быть привлечен к ответственности — моральной, политической, а также уголовной, если на это найдутся аргументы, так как своей подписью под вашингтонским соглашением с «Косово» он опосредованно согласился с признанием «государственности» южного края другой страной.

Kremlin.ru Российско-сербские переговоры

В очередной раз стал очевидным тот факт, что президент, который избрал авторитарный стиль правления и не слушает никого внутри страны, но слушает своих западных хозяев и их эмиссаров, в переговорах вокруг самых насущных сербских национальных интересов ведет себя политически невменяемо. Поэтому нужно, чтобы он как можно скорее перестал представлять интересы Сербии на любых переговорах вокруг Косово и Метохии, тем более что в соответствии с сербскими законами президент страны и не наделен такими полномочиями. Уже нет никаких сомнений в том, что Вучич все «свои» ключевые решения по Косово и Метохии давно принял. Теперь он всего лишь ищет способ, как он об этом неоднократно заявлял, «освободить Сербию от груза Косово», но при этом сохранить с помощью наглой пропаганды подконтрольных ему СМИ хотя бы внутри страны видимость решительного бойца за национальные интересы. Это обеспечило бы ему возможность сохранить власть и при этом не понести политического, юридического, морального и исторического наказания.

Сохранение имиджа «борца за сербские интересы в Косово и Метохии» при помощи придуманной Германией формулировки о «всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косово», подразумевающей место для «Косово» в ООН (что будет толковаться Вучичем как якобы непризнание отторгнутого края) и решительные действия по передаче Косово и Метохии в руки албанских сепаратистов и НАТО, — вот два столпа косовской политики Александра Вучича. Поэтому ее можно оценить как предательский заговор против государства, которое Вучич возглавляет, и народа, чьим представителем он, по желанию Запада, все еще является.