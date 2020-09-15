«Явка падает. Это тенденция, связанная с тем, что избиратель решает свои насущные проблемы — проблемы выживания. При этом люди внутри начинают серьезно понимать неправильность происходящего, но еще не готовы выплеснуть свое недовольство или хотя бы поддержать оппозицию», — директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной прокомментировал ИА REGNUM итоги выборов депутатов в Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

ИА REGNUM: По результатам прошедших выборов, явка в целом по Нижегородской областисоставила 22,6%, на выборах депутатов городской думы Нижнего Новгорода участвовало еще меньше людей — 15,62%. В чем причина низкой активностиизбирателей?

С июля 2020 года было понятно, что явка на выборах будет низкой.

Первая причина — снижающееся доверие к институту выборов.

Это общее неверие населения в то, что они могут что-то изменить. Есть мнение, что за них все сделают. Это накладывается на приоритетную внутриличностную задачу — сохраниться в экономическом плане в нынешний период глобальной нестабильности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

Вторая причина — невнятные позиции кандидатов.

Представители партий и самовыдвиженцы не смогли представить внятных кандидатов на выборах. Это касается не только системной и несистемной оппозиции, а также партии «Единая Россия». Партии выдвинули совершенно новых людей. Они не раскручены, не ресурсны и им не достает опыта участия в настоящих, серьезных выборах. И у большей части сограждан возникает вопрос: «Кто эти люди»?

Третья причина — технологическая. Для выполнения задач формирования «правильной» городской думы у администраторов избирательной кампании со стороны правительства Нижегородской области стояла задача максимально «сушить» явку, делать ее максимально низкой, чтобы можно было организовать голосование только теми людьми, которые являются подконтрольными административно.

ИА REGNUM: Тенденции, которые вы описали, характерны только для Нижегородской области или наблюдаются по всей России?

Все зависит от уровня выборов. В Нижнем Новгороде были муниципальные выборы, и низкая явка была предсказуема, к ним проявили минимальный интерес. В регионах России, где были выборы губернатора, явка тоже была низкая, но хотя бы сохранялась видимость политической борьбы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования в школе

В части регионов прошедшие выборы — проба сил перед предстоящими выборами в Государственную думу.

Явка падает. Это тенденция, связанная с тем, что избиратель решает свои насущные проблемы — проблемы выживания. При этом люди внутри начинают серьезно понимать неправильность происходящего, но еще не готовы выплеснуть свое недовольство или хотя бы поддержать оппозицию.

ИА REGNUM: Пассивный «кухонный протест»?

Пока да.

ИА REGNUM: Как скажутся итоги голосования на правительстве и главе Нижегородской области?

Пока никак. В 2021 году будут выборы в Государственную думу, а в области будут выборы в Заксобрание.

Скандальные моменты со снятием кандидатов с предвыборной гонки, суды и так далее — это очень грубая работа. Это закладка кирпичика в общую систему не просто недоверия, а в открытые формы протеста, которые могут проявиться в том же голосовании на следующих выборах.