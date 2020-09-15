Приключенческая сторона идеи Маска очевидна, однако повального экстаза его слова не вызвали. Напротив: о его марсианском турне нередко говорят как о дурной рекламной затее, никаких важных задач, стоящих перед человечеством, не решающей. Ему справедливо указывают, что, предупреждая переселенцев о высоких шансах умереть во время операции, он приукрашивает реальность, — ведь смерть эта не только не романтична, если смерть вообще может быть романтичной, не только бесполезна, но и вредна — вместе со всеми препонами на пути колонизаторов — для самой идеи освоения космоса. Почему?

Илья Чашник. Красный круг на чёрной поверхности. 1925 (фрагмент)

Высадиться в экстремальных условиях и, может быть, даже совладать с ними — это не более чем развлечение для участников и наблюдателей, и отчасти правильно критики Маска ставят вопрос о способе жизни, который ждет марсианских колонистов. Дело в том, что у этих умозрительных марсиан особой жизни и не будет, будет очень суровое выживание с высокой вероятностью гибели оборудования, а также квалифицированного и не очень персонала.

Марс

Впрочем, о серьезном освоении космоса не стоит говорить до тех пор, пока остается столько неурядиц на самой Земле. Конструктивно можно было бы предложить следующее. Если Маску и компании совсем нечего делать, а большие средства и какие-то остатки совести есть, они могли бы «потренироваться на пингвинах», а именно организовать пробную базу хотя бы на побережье Антарктиды, где условия можно считать средними между стандартными земными и окончательными марсианскими. С той лишь разницей, что антарктические колонисты могли бы приносить пользу инициаторам эксперимента, а то, глядишь, и человечеству в целом. За это их стоило бы поддерживать и даже спасать, если что.

Кроме вышеизложенного, против баз на Луне, Марсе и где-либо еще за пределами земной орбиты есть вот какой аргумент. Проблемы космических перелетов в экономическом плане состоят не в том, что мы как человечество не можем забросить ту или иную посылку в пределах Солнечной системы, а в том, что мы не можем организовать устойчивый и постоянный обмен грузами между точкой А на Земле и точкой Б в далеком космосе. Таким образом, ни о какой колонизации Марса, будь этот проект хоть в минимальной степени жизнеспособным, не стоит и говорить.

Кстати, о земных наших неурядицах. Можно ли сделать Марс улучшенной версией Земли, на которой не совсем всё получилось, и можно ли попробовать заново, сохранившись и выбрав другую локацию с другими опциями? Почему бы не объявить Человечество 2.0 и решить земные проблемы на Марсе? Да потому что не выйдет. Качественно улучшенный человек не создается в условиях духовного оскудения, а это именно то, что ждет марсианских, лунных да и любых других космических переселенцев на нынешнем этапе технического прогресса, которым скорее придется сражаться за выживание всю оставшуюся недлинную жизнь, чем выводить на новый уровень человечности отношения друг с другом. Что же до Маска как лидера теоретической марсианско-греческой демократии (такой вариант общественно-политического устройства в космосе тоже обсуждается), так греческим демократиям было кого грабить — торговым ли способом по образцу Афин или военным по образцу Спарты. Марсианским же предстоит тупо долбить мерзлый грунт, чем они, опять же, могут с не меньшим успехом заниматься в Антарктиде — там хоть можно будет обойтись без кислородных масок. Правда, по исследованиям, подобных зимовщиков преследуют депрессия и тревоги, но они могут быть скрашены, если новый поселок по количеству жителей составит хотя бы десяток тысяч человек. Бары, дискотеки, рыбалка в тихую погоду и прочие мирные утехи будут доступны смелым и умным антарктическим колонистам, если кто-то финансово обремененный сочтет их нелегкий труд достойным оплаты, а мировое сообщество согласится с целесообразностью подобного эксперимента.

Цитата из кф «Марсианин» реж Ридли Скотт. 2015. США Человек на Марсе

Что же до Марса, то фантастику любят все, и марсианский проект дает возможность организовать аферу почище лунной, если таковая когда-либо имела место. Ведь состоялся или нет такой проект, доподлинно будет неизвестно: о высадке на Луну и то до сих пор спорят. Только представьте себе, какой великий почет и уважение среди лопоухих землян ждет Америку в случае успешного марсианского переселения. Какой остросюжетный сериал можно было бы на этой почве преподнести обалдевшим сопланетникам! Нехорошая мысль, но в наш постмодернистский век она, к сожалению, вполне имеет право на существование. Но возможна и более мрачная перспектива, если эта марсианская затея дойдет до реального запуска в космос, то он может стать одной из крупнейших операций по дискредитации самой идеи освоения космического пространства. Кстати, в кинематографе, который, как мы знаем, служит важнейшей составляющей американской пропаганды, эта кампания ведется уже несколько лет, ярчайший ее пример — недавний блокбастер «К звёздам». Пафос которого в том, что на кой тебе, человече, этот космос? У тебя тут есть всё — семья, дом, любовь, простые радости, из которых слагается счастье. А космос их у тебя отнимет. Еще и изуродует, так что перестанешь ты быть веселым и компанейским парнем, а станешь озлобленным и подозрительным. Так что сиди дома. Или, как принято говорить в последние месяцы, «Домалучше».

Такие фильмы призваны убить саму мечту об освоении космоса, а заведомо провальные экспедиции им только помогут. Так что в Антарктиду, дорогие господа колонисты, в Антарктиду.

Значит ли это, что Марс и прочие крупные тела солнечной системы не нужны человечеству? Они нужны позарез, хотя бы из соображений выживаемости и нового материального благополучия. Только освоить планеты и планетоиды удастся тогда, когда на помощь умозрительным прожектёрам придут освоенные учеными и инженерами новые энергетические системы. Тогда и полетят по Солнечной системе космические грузовики. И, как пелось, на Марсе будут яблони цвести (может быть). Пока же удел космонавтов — напряженно вглядываться не в надуманную «астероидную опасность», а в поверхность самой земли. Не вспыхнет ли на ней новая, теперь уже фатальная война?..