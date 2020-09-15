Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин утром 14 сентября прокомментировал повторное приглашение папе Римскому Франциску посетить Белоруссию. «Да, Белоруссия всегда проявляла большой интерес к визиту папы, — заявил кардинал в интервью католическому порталу ZENIT. — На данный момент ничего не конкретизировано. Затем вмешался коронавирус, который заблокировал всё, я не знаю, как долго, мы не знаем, но думаю, что это один из визитов, который папа примет во внимание».

Сайт президента Белоруссии Встреча в Ватикане в мае 2016 года

Напомним, что о желании видеть понтифика в республике на днях заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с секретарем Святого престола архиепископом Полом Галлахером, который посещал Минск с 11 по 14 сентября. «Хотел бы передать папе Франциску, что приглашение посетить Белоруссию остается в силе», — сказал глава белорусской дипломатии. Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, где встречался как с папой Бенедиктом XVI, так и Франциском. Последняя поездка состоялась в мае 2016 года. Лукашенко рассказывал по ее итогам о том, что «Италия и Ватикан (я их поблагодарил за это) очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Евросоюзом».

После чего он «высказал такую крамольную мысль, что понтифику пора приехать в Белоруссию и вместе с нашим патриархом (предстоятелем Русской православной церкви Кириллом — ИА REGNUM) встретиться с нашими жителями… Уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и которую, слава Богу, не затронули те катаклизмы (и понтифик это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада СССР».

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

На фоне сложных отношений Минска с ЕС, действительно, Святой престол последние годы был одним из тех, кто не отказывал белорусским властям в общении. Правда, на тот момент и некоторые европейские страны, включая Польшу, пытались проводить политику, направленную на разворот Белоруссии в сторону Запада. Но стабильной была и обстановка в республике, чего не скажешь о соседней Украине, которая также передавала папе Франциску приглашение посетить страну. Однако в Ватикане давали понять, что понтифик не сможет это сделать, поскольку визит в Киев предполагает и посещение Москвы, а с этим остаются проблемы. Что касается Белоруссии, то таких условий не ставится.

Как можно судить по комментарию кардинала Паролина, возможность поездки в Белоруссию не дезавуирована в принципе. При этом госсекретарь Святого престола не стал касаться политического кризиса, который переживает республика. Косвенно он упомянул о нем, когда говорил, что миссией Галлахера в Минске является прояснение вопроса с возвращением в Белоруссию главы местных католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича. «Во всяком случае, мы настаиваем на том, чтобы архиепископ мог вернуться в свою епархию и продолжить руководить своей паствой», — подчеркнул кардинал. Но ранее Лукашенко, поясняя, почему Кондрусевич не может вернуться в Минск, акцентировал внимание на том, что архиепископ неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где получил определенные задачи. А значит, этот вопрос затрагивает не столько белорусско-ватиканские отношения, сколько белорусско-польские.

Цитата из видео Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Очевидно также, что на диалог Святого престола и Минска будет пытаться активно влиять ЕС, особенно Польша и страны Прибалтики. Они сейчас стараются как минимум изолировать белорусские власти. Как максимум — вызвать гражданский конфликт в интересах оппозиции, чьи лидеры сейчас занимаются политическим туризмом по Европе. В авангарде стоит Варшава с «польским фактором», в том числе его религиозной составляющей. С одной стороны, во время нынешнего кризиса довольно осторожна вела себя и высказывалась Конференция католического епископата Польши, не создавая поводов для острых ответных реакций. С другой стороны, на Минск активно давит польский правящий класс, заставляя белорусские власти воспринимать заявления церковных лидеров в политическом контексте. В интересах Варшавы добиться срыва контактов между Минском и Святым престолом. Возможно, эту тему будет поднимать президент Польши Анджей Дуда, отправляющийся с первой после своего переизбрания зарубежной поездкой в Ватикан, где 25 сентября может состояться его встреча с папой Франциском.

Однако до сих пор Святой престол показывал, что он способен выдерживать внешнее давление. Сделанное кардиналом Паролином подтверждение того, что потенциальный визит в Белоруссию является одним из тех, который понтифик принимает во внимание, говорит, что Ватикан уделяет большое внимание этой небольшой республике. Учитывая, сколько стран хотели бы принять у себя папу Римского, есть что-то необычное в Белоруссии, раз Ватикан вопреки нынешнему имиджу Минска в глазах Запада продолжает с ним общаться.