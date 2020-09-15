Для стран, между которыми существуют глубокие разногласия, поддержание дипломатических, торговых и коммерческих отношений — явление нормальное, однако бывают и обстоятельства, когда подобные отношения считаются неприемлемыми. Такое положение дел, безусловно, относится к взаимоотношениям большинства стран мира с Северной Кореей, а также к позиции Вашингтона прежде к Кубе, а теперь — к Венесуэле. То же самое можно сказать и об Израиле и Иране, Саудовской Аравии и Катаре, а также о большинстве стран арабского мира и еврейском государстве, пишет палестинский журналист, бывший профессор журналистики в Принстонском университетеДауд Куттаб в статье, вышедшей 14 сентября на портале Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Учитывая важность диалога между странами, всегда возникает вопрос, когда поддерживать, а когда прекращать нормальные отношения со «злонамеренным» государством. В истории много примеров того, как правительства разрывали связи со странами, которые неоднократно нарушали международные нормы, совершали геноцид и другие злодеяния или чье поведение иным образом заслуживало наказания. Очевидные примеры включают нацистскую Германию, Советский Союз, когда он пытался разместить ядерное оружие на Кубе, и Иран, страну, лидеры которой регулярно призывают к уничтожению Израиля.

Тем не менее, если нарушение международных норм, пропаганда расистской риторики и жестокое обращение со своими гражданами являются основанием для отказа от нормальных отношений со страной, актуален вопрос, разве нельзя считать справедливым подход арабских стран и стран с мусульманским большинством к Израилю. В то время как власти Израиля относятся к своим согражданам-евреям демократично, их политика в отношении нееврейских граждан и многолетняя оккупация и колонизация палестинских территорий были признаны Организацией Объединенных Наций нарушением международного права.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

Тем не менее политика арабских и мусульманских стран в отношении Израиля неоднократно менялась при выполнении Тель-Авивом определенных условий. Инициированная Саудовской Аравией Арабская мирная инициатива, которая была единогласно принята в 2002 году и позже получила поддержку со стороны Организации исламского сотрудничества, предлагает нормализацию дипломатических отношений в обмен на уход Израиля из районов, захваченных им в 1967 году.

В этом плане Израиль просто просят соблюдать нормы международного права. Как разъяснил Совет Безопасности ООН в Резолюции 242 (1967), существует глобальный консенсус относительно «недопустимости приобретения территорий военным путем» и поэтому Израиль обязан уйти с оккупированных земель, а затем решить проблему палестинских беженцев, возникшую после основания Еврейского государства в 1948 году.

Даже в этом щекотливом вопросе арабские страны и страны с большинством мусульманского населения были чрезвычайно откровенны, согласившись с тем, что «достижение справедливого решения проблемы палестинских беженцев [будет] согласовано в соответствии с резолюцией 194 Генеральной Ассамблеи ООН». Иными словами, Лига арабских государств оказалась готовой предоставить Израилю право вето на то, как это неотъемлемое право будет реализовано в рамках предлагаемого урегулирования.

Еще до того, как была представлена Арабская мирная инициатива, обозреватель New York Times Томас Фридман выразил определенное неверие в то, что арабские политики разработают столь умеренное предложение. В интервью с тогдашним наследным принцем Саудовской Аравии Абдуллой бин Абдель Азизом аль-Саудом Фридман изложил собственный план достижения мира, и наследный принц пошутил, что идеи американского журналиста были настолько схожи с планами Эр-Рияда, что Фридман, должно быть, «взломал» его стол и «украл» его заранее подготовленные замечания.

US Embassy Riyadh Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

На деле же оказалось, что, несмотря на то, что структура этой мирной инициативы была приведена в соответствие с международным правом и носила достаточно умеренный характер, чтобы ее могла серьезно рассмотреть любая крупная израильская партия, Израиль не только отклонил этот план, но и пошел на усугубление ситуации. Под надзором израильской армии было активизировано строительство незаконных еврейских поселений, и еще больше палестинских домов было снесено бульдозерами, чтобы освободить место для новых домов израильтян. И с тех пор правое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху начало поддерживать прямую кражу — путем аннексии — еще большей палестинской территории.

При таком воинственном руководстве в Израиле многие в регионе и за его пределами были удивлены решением Объединенных Арабских Эмиратов пойти на нормализацию отношений с Израилем. ОАЭ, в которых проживает всего 1,4 миллиона граждан, нарушают глобальный консенсус, которого придерживаются 423 миллиона арабов и 1,8 миллиарда мусульман. Через месяц после решения Абу-Даби его примеру решил последовать Бахрейн, в котором проживают всего 1,6 миллиона человек.

Лидеры ОАЭ утверждают, что взаимодействие с Израилем повысит шансы на достижение приемлемого мирного урегулирования и прекращение оккупации, отмечая, что Израиль уже согласился приостановить свой план односторонней аннексии. Но коллективный опыт палестинцев и арабов, заключавших мир с Израилем в прошлом, показывает, что подобное утверждение безосновательно. По меньшей мере шаг ОАЭ позволит Израилю ужесточить свою позицию.

В конце концов, Нетаньяху, — которому предъявлены обвинения в коррупции и который, таким образом, отчаянно нуждается в политическом прикрытии, — поспешил заявить, что «аннексия все еще не исключена». Он отметил, что оливковая ветвь ОАЭ доказывает, что Израилю не нужно отказываться от земли ради мира, как когда-то указал бывший президент США Джордж Буш — младший. Нетаньяху подтвердил свою позицию, когда Бахрейн встал на курс, аналогичный с курсом Абу-Даби.

Джордж Буш-младший и премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, 2002 г

Вскоре хвастливые заявления Нетаньяху поставили окончательный крест на оправдании Абу-Даби своего решения. Возможно, пытаясь выразить свое недовольство, наследный принц ОАЭ Мохаммед бен Заид ан-Нахайян подчеркнул, что не будет присутствовать на поспешно организованной церемонии подписания в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 сентября. Тем не менее власти ОАЭ не отказались от соглашения, а Лига арабских государств не осудила решение страны отказаться от общих принципов и обязательств.

Излишне говорить, что администрация президента США Дональда Трампа и правительство Нетаньяху рады «переманить» арабскую страну на свою сторону без каких-либо серьезных уступок со стороны Тель-Авива. Безусловно, у Израиля, ОАЭ и Бахрейна нет территориальных споров, подобных тем, которые стояли на пути аналогичных соглашений с Египтом и Иорданией в прошлом. Однако эти соглашения являются доказательством того, что нормализация отношений с Израилем не способствует делу мира. Хотя очевидно, что мира и нормализации невозможно добиться без преданных своему делу лидеров, этот процесс также требует поддержки вовлеченных людей.

Со своей стороны, арабские страны и Палестина стремятся к нормальным отношениям с Израилем, но только после окончания оккупации. Когда одна из сторон является военной державой с еще более могущественными друзьями, мир должен быть достигнут путем справедливого урегулирования, а не односторонних действий. Страну, которая последовательно нарушает права человека и международные договоры, нельзя вознаграждать нормальными отношениями даже с крошечными странами Персидского залива.