Заключенное при посредничестве Вашингтона соглашение между Сербией и Косово о нормализации экономических отношений, быть может, и было направлено на то, чтобы повысить поддержку действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, однако само по себе это достижение — шаг в правильном направлении, который позволит сдержать влияние Китая и России в Европе, пишут научные сотрудники Американского института предпринимательстваИвана Стрэднер иЭллисон Шварц в статье, вышедшей 14 сентября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп достиг еще одной победы на дипломатическому поприще, объявив, что Косово и Сербия пойдут на нормализацию экономических отношений. В рамках соглашения Приштина признает Израиль, а Белград перенесет свое посольство в Иерусалим. Подобно заключенному в августе историческому соглашению между Израилем и ОАЭ, сделка между Косово и Сербией — это всего лишь еще один инструмент Трампа, направленный на продвижение своей внешнеполитической программы и укрепление своей предвыборной базы перед ноябрьскими выборами. Едва ли среднестатистическому американскому избирателю интересен спор между Косово и Сербией. Однако одно можно сказать наверняка: после более чем десятилетнего безуспешного посредничества ЕС администрация Трампа поспособствовала тому, что Белград и Приштина смогли преодолеть свои разногласия, начав не только продвигать свои экономические интересы, но и процесс поворота на Запад.

Идея налаживания экономических связей Сербии и Косово совсем не нова: обе страны предпринимают шаги к нормализации отношений в этой области с 2017 года. На этот раз и Сербия, и Косово согласились присоединиться к мини-Шенгенской зоне, открыть общий пункт пересечения границы Мердаре, обеспечивать свободу вероисповедания, найти и идентифицировать останки лиц, пропавших без вести в результате конфликта в Косово, а также работать над декриминализацией гомосексуализма.

Predsednik.rs Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти

Тем не менее наибольшее значение в соглашении имеет попытка Трампа дистанцировать Балканы от Китая и России, которые заполнили вакуум власти из-за того, что Соединенные Штаты и Европейский союз не обращали внимания на регион в течение двух десятилетий.

«Стратегия нейтралитета» Сербии, балансирующей между Россией и Китаем, неприемлема для США. Следовательно, это соглашение — лакмусовая бумажка для президента Александра Вучича, которая покажет, как именно он хочет руководить Сербией. У страны появилась уникальная возможность вернуться на свой «путь демократизации и либерализации». Эта сделка вынуждает Белград и Приштину отказаться от использования китайской сети 5G. Учитывая стремление Китая установить сети 5G через Huawei, отказ от 5G может поставить под угрозу отношения Сербии с Китаем. Соглашение также требует диверсификации поставок энергоносителей. Учитывая тесные связи Сербии с Москвой, такой шаг может поставить под угрозу отношения между Белградом и Москвой. Оба пути развития событий способствуют достижению внешнеполитических целей администрации Трампа.

Самый большой выигрыш Трамп, заключив это соглашение, сорвал в своей политике на Ближнем Востоке, которому в документе уделено изрядное внимание.

Так, в соответствии с ним обе стороны признали ливанскую «Хезболлу» террористической организацией. Косово и Сербия, согласившись с подобным определением, также будут проводить кампанию максимального давления администрации Трампа на Иран. После того как Совет Безопасности ООН отклонил предложение США продлить эмбарго на поставки оружия Тегерану, поддержка этой стратегии на глобальной арене уже не выглядит такой бесспорной. Более того, соглашение Сербии и Косово идет вразрез со сложившимися прочными двусторонними отношениями между Белградом и Тегераном. В этом ключе в июне президент Исламской Республики Хасан Рухани призвал Вучича расширить экономические связи между двумя странами, подчеркнув важность недопущения того, чтобы кампания максимального давления США подорвала их экономические отношения.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Одновременно с этим будет нанесен удар и по сербско-палестинским отношениям. Резкая реакция палестинского чиновника Саеба Эраката на заключенное соглашение подчеркивает, как в Палестине будут относиться к любой стране, которая в конечном счете станет «жертвой» избирательных амбиций Трампа.

Соединенные Штаты перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, после того как они признали древний город столицей Еврейского государства в декабре 2017 года. Историческое решение Трампа было встречено резким осуждением на сессии чрезвычайной резолюции ООН, объявившей признание Трампом Иерусалима столицей Израиля «незаконным» и «недействительным». Хотя Белград был одной из 128 стран, проголосовавших за резолюцию ООН, президент Вучич выступил на конференции AIPAC в марте, чтобы объявить о намерении Сербии открыть «официальное представительство государства» в Иерусалиме. Согласно этому соглашению Сербия должна переместить свое посольство к июлю 2021 года.

Готовность Сербии и Косово развивать отношения с Израилем не останется безнаказанной. Поскольку обе страны стремятся к членству в ЕС, решение о переводе их посольств в Иерусалим станет прямым ударом для Брюсселя. В рамках политики ЕС любой перенос посольства в Иерусалим рассматривается как препятствие продвижению израильско-палестинского мирного процесса, а также как возможная причина возобновления насилия в регионе. Несмотря на ворчание ЕС, это соглашение дает Белграду и Приштине возможность указать на недостаточно эффективные меры по урегулированию разногласий между Косово и Сербией. Обеспечение мира и процветания на Балканском полуострове действительно отвечает интересам Америки.

Пока Россия и Китай дестабилизируют Балканы, ЕС опять закрывает глаза на безопасность региона. Их прежнее нежелание остановить конфликт в Косово закончилось только тогда, когда вмешаться решили США. Нравится это кому-то или нет, но продвижение безопасности администрацией Трампа на Балканах — это шаг в правильном направлении.