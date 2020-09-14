По своей сути любые выборы — это практическое определение количественно преобладающего запроса общества. Но это в идеале. На практике включаются дополнительные факторы: от административного ресурса до специфики избирательного законодательства. Как, например, в США. В 2016 году Трамп проиграл Хиллари Клинтон по количеству избирателей, за него проголосовавших (62985134 человека против 65 853 652-х у Клинтон), но выиграл по количеству выборщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Украине (как и в абсолютном большинстве стран) такими сложностями не утруждались, и здесь все просто: у кого больше, того и валенки. Но это та простота, которая «хуже воровства», особенно когда власть предержащие обреченно наблюдают за падением своих популярности, авторитета, избирательных симпатий, короче, «рейтингов». Именно это сейчас происходит на Украине, где на 25 октября запланированы местные выборы. Вроде бы все не так уж и важно: где Киев, а где какие-то Горишние Плавни.

Но соотношение центральной и местной власти — это дело тонкое. Власть — это территория ее осуществления. И в истории Украины был момент, когда о власти «центральнее некуда», Директории Симона Петлюры, напевали: «В вагоне Директория, под вагоном территория». В прошлом году эта поговорка отпраздновала свой вековой юбилей. На парламентских выборах прошлого года «Слуги народа» без особых проблем выиграли всю Украину, за исключением трех электоральных клочков в Донбассе, Галичине и крайнем юго-западе страны. В целом тогда их «любовь и авторитет», короче, результат составлял 43,16% проголосовавших избирателей.

За сорок дней до местных выборов складывается впечатление, что даже по официальным соцопросам «Слуги» превращаются в политических аутсайдеров. Ведущей местной силой становятся мэры городов и их политические команды. Возьмем кандидатов в ключевых городах:

Киев. Мэр Виталий Кличко (Удар) — 23,6%; Ирина Верещук (Слуга народа, 6-е место) — 4,8%.

Харьков. Мэр Геннадий Кернес (Успешный Харьков) — 41,9%; Алексей Кучер (Слуга народа, 6%, 4-е место).

Львов. Мэр Андрей Садовой (Самопомощь) — 41%; кандидата, который ассоциировался бы со «Слугой народа» в опросах НЕТ.

Одесса. Мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) — 46,6%; Олег Филимонов (Слуга Народа, 4,2%, 3-е место).

И следует учесть — это публичные опросы для вброса в медиапространство. Но в темном мире политтехнологий существует еще и «социология для внутреннего потребления». В которой отражается реальное положение дел, без фактора паблисити. По моим инсайдам, такая социология показывает, что «Слуги народа» в областных центрах Украины «берут» разве что мэрское кресло в Ужгороде. Конечно, любого мэра по отдельности центральная власть может «нагнуть». Более того, в том же Львове Андрея Садового многие местные аналитики рассматривают как «секретного кандидата» от партии власти. Хотя не только его. Не исключено, что у всех лидеров мэрских гонок в крупных городах есть договоренности со «Слугами».

СВ ДНР Донецк

Но здесь вспоминается старая, уж не помню чья, пословица: «Лошадь к водопою может подвести и один человек, но даже сто человек не заставят ее пить». И лошадь, имеющая не то что кратное — «на порядок» преимущество, недолго будет терпеть своего всадника. Любой, кто когда-то сидел в седле, знает: конь дурную воду не пьет. В такой ситуации «электорального пике» естественным желанием власти будет стремление сохранить власть и избежать «позорного поражения на выборах». Любыми средствами. Такое средство, как «террористическая угроза», позволило «Слугам» продавить решение ЦИК Украины об отказе в праве выбора избирателям 18 объединенных территориальных общин на востоке страны, на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. В будущем это финт может больно аукнуться «Слугам», однако на данный момент полмиллиона своих «неблагонадежных хозяев» от избирательных урн они смогли отсечь.

Но что делать с остальными почти тридцатью миллионами? Оптимальный вариант — отменить выборы. Но по закону выборы могут быть отменены только в двух случаях: введение военного или чрезвычайного положения. И тут на помощь приходит COVID. В данном случае неважно, что это — пандемия или планетарная политическая афера. Важно другое: эпидемиологическими данными манипулируют на самом высоком уровне. 12 сентября в CNN сообщили, что «назначенные Трампом чиновники по связям с общественностью в министерстве здравоохранения и социальных служб США настаивали на изменении языка еженедельных научных отчетов, публикуемых Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, чтобы не подорвать политические месседжи президента Дональда Трампа». То есть вне зависимости от игры, которую CNN ведет против Трампа, ведущее американское агентство признало: медицинские данные корректируются, сиречь подтасовываются. «Хайли лайкли» (вполне вероятно) — ведь это основное доказательство любых либеральных подозрений, не так ли? А если это позволяет себе «центр мира», то на его дальней периферии сам Бог велел. Потому что корреляцией данных о заболевших можно без проблем подвести общественное мнение страны и мира к необходимости отмены выборов, хотя бы ради «соблюдения социальной дистанции» между потенциальными жертвами вируса.

Хайли лайкли, отсюда и идут данные об чуть ли не экспонентном нарастании количества заболевших и панические оценки перспектив медицинской помощи. «Красные» зоны карантина, где запрещается вся общественная жизнь, растут на глазах, а предупредительные «оранжевые и желтые зоны» заняли уже почти половину страны — на 14 сентября 2020 г. Для сравнения: на 31 июля.

President.gov.ua Рабочая поездка Владимира Зеленского в Одесскую область

А что может быть при дальнейшем «красном нарастании»? Только введение «чрезвычайного эпидемиологического положения» с совершенно конституционной отменой выборов. Ведь пандемия украинской конституцией не была предусмотрена, за отсутствием оной. Пока еще украинские ВИПы публично гарантируют проведение выборов. «Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие конституции» (Дмитрий Разумков, спикер парламента, 23 августа). Спикеру вторит член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивий, убеждая, что внесение того или иного региона в «красную» зону карантина не является причиной для отмены выборы. «На сегодняшний день говорить, что будут какие отмены, у нас пока оснований нет». Обратите внимание на слово «пока»… Но уже 30 августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что «если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе, в «красной» зоне». А вот здесь обратите внимание на слово «если».

Но даже в случае проведения выборов COVID может предоставить ЗЕленой власти ряд возможностей. Например, воспользоваться уже давно подвергнутым сомнению тезисом, что коронавирус «хватает» прежде всего стариков. Уже ходят слухи, будто власти из-за неудовлетворительной эпидемической ситуации хотят запретить голосовать на выборах пожилым людям: «Разговоры существуют о возможности заболеть гражданам зрелого возраста. То есть они хотят исключить [из избирательного процесса] граждан зрелого возраста, которые являются симпатиками ОПЗЖ, партии пятого президента Петра Порошенко и всех других партий… В отличие от партии власти, у которой, как вы видели, было большое количество молодежи» (Андрей Пальчевский, кандидат в киевские мэры). И при всем скептическом отношении к Пальчевскому-политику с этой его версией особо не поспоришь.

Резюмируя, позволю себе прогноз: в течение ближайшего месяца количество COVID в Украине будет значительно нарастать, что позволит центральной власти поставить вопрос либо об отмене/переносе местных выборов, либо об изменении условий их проведения. И многие из нынешней политической элиты смогут облегченно пробормотать: «Не было счастья, так несчастье помогло».