Беспрецедентное внешнее давление и закономерные трудности взаимной интеграции экономических и политических укладов двух братских стран, что подтверждают события прошедшего периода, не могли не внести в планы взаимной интеграции свои коррективы.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Россия не рассматривает возможность инкорпорации Белоруссии. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву, в ходе которого, как заявляют российские и белорусские оппозиционеры, может быть обсуждён вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации, Песков сказал: «Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может, как результат визита». Песков подчеркнул: подобные инсинуации — «это абсолютная чушь».

Следует заметить, что ситуация вокруг перспектив существующего вот уже два десятилетия Союзного государства оставалась сложной для понимания «простых смертных». При всей его — СГ — негромогласной малозаметности, но — с очевидными преимуществами. Да и прочими, чисто бытовыми удобствами для граждан двух стран.

В целях выяснения реального видения друг друга гражданами «Союзного государства», ИА REGNUM с 8 декабря 2019 года по 2 марта 2020 года был проведен опрос, в котором приняло участие 95 769 человек, из которых 1628 (весьма репрезентативная выборка) — белорусы по месту проживания, а 94,1% — жители РФ.

ИА REGNUM

Анализ однонаправленных ответов (варианты 1+2, 3, 4+5) на вопрос показал, что ради объединения России и Белоруссии согласны поступиться суверенитетом своей страны 50,8% участников опроса из РФ и 51,1% — из РБ (по опросу в целом — 50,7%). О равнодушии к данной теме заявило 14,5% опрошенных россиян и всего 8,3% белорусов, что может говорить об их несколько большем, чем у жителей РФ, интересе к данному вопросу. А вот негативно настроены к объединению наших стран 40,5% белорусов (среди россиян — 34,8%). Причём среди жителей России однозначно негативно относятся к объединению чуть более четверти респондентов (25,5%) а среди белорусских граждан — почти треть (32%). То есть вопрос объединения наших стран в Союзное государство ещё до известных событий последних дней уже поляризовал белорусское общество больше, чем российское. Что, с учётом упомянутых событий и с известным состоянием дел по части эффективности российской «мягкой силы», не могло не иметь негативных для СГ последствий.

ИА REGNUM

Анализ однонаправленных ответов (варианты 1+2, 3, 4+5) на вопрос № 1 показал, что абсолютное большинство всех респондентов (84,4%) положительно относятся к Белоруссии, а плохо — лишь 4,8%. При этом среди россиян хорошо относятся к Белоруссии 84,8% (а плохо только 4,6%). Среди белорусов таких меньше — почти три четверти, при этом 13,3% белорусов (почти в три раза больше, чем россиян) плохо, с их слов, относятся к собственной стране. Что может говорить о неудовлетворенности жителей Белоруссии некими экономическими, политическими или же иными реалиями внутренней жизни их страны. В целом же расхождение с данными россиян не фатальное, но заставляет задуматься.

Также объективности ради рассмотрим результаты опубликованного 27 июля 2020 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения исследования об отношении россиян к Белоруссии по результатам всероссийского опроса, проведенного 21 июля с. г. Метод опроса — телефонное интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным ВЦИОМ, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%…

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Оценка нынешних отношений между Россией и Белоруссией респондентами ВЦИОМ, как показывает анализ однонаправленных ответов, преимущественно «позитивная». Что в декабре прошлого года отметило почти три четверти опрошенных (74%), а в июле нынешнего — уже только 59%. С 19% до 25% за семь месяцев подросло и негативное отношение россиян к Белоруссии, а также — с 7% до 16% увеличилась неопределенность в их отношении к соседней стране.

То есть: отношения между гражданами России и Белоруссии (по данным опроса ИА REGNUM) лучше, чем оценка респондентами ВЦИОМ отношений между нашими странами, которые, как видно из диаграмм Рис.3, тенденция к ухудшению стороной не обошла. Хотя, возможно, мы наблюдаем обычную краткосрочную турбулентность. Похоже, всё, что можно было сделать для укрепления наших с Белоруссией отношений — как достижения, так и ошибки — уже сделано. Остаётся верить, надеяться и ждать.