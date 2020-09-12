Интервью генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ИА REGNUM

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Алексей Геннадьевич, завершился третий конкурс «Лидеры России». В чем его основные отличия от конкурсов прошлых лет?

Главное новшество конкурса 2020 года — запуск профессиональных специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это решение позволило отобрать успешных управленцев для данных сфер. Соответственно, помимо региональных полуфиналов прошли полуфиналы и финалы специализаций, а итоговое конкурсное мероприятие прошло в формате суперфинала.

Кроме того, произошел ряд изменений на дистанционном этапе отбора. Был модернизирован формат теста общих знаний — для его прохождения впервые давалось три попытки, засчитывался лучший результат. Появился новый тест «Умственная работоспособность и стрессоустойчивость» — проверка навыков быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков. Произошли изменения в принципе отбора участников. В отличие от прошлых лет, в этом сезоне отсев происходил после каждого блока тестирования.

Также был изменен формат задания «Сердце Лидера» — участники могли реализовывать социальные проекты не только самостоятельно, но и в кооперации с другими конкурсантами. Такой формат дал им опыт командной работы и позволил масштабировать самые актуальные и полезные проекты.

Также хотел бы отметить, к нам присоединились новые наставники. Буквально 7 сентября во время выступления на открытии второго дня суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» Председатель Правительства РФ, наставник конкурса Михаил Мишустин отметил, что он предложит вице-премьерам Правительства РФ присоединиться к программе наставничества конкурса. И уже через день в состав наставников вошли вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко. Они отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России».

Ну и, пожалуй, еще одной новинкой конкурса стало проведение суперфинала впервые не в Сочи, а на площадке образовательного центра платформы «Россия — страна возможностей» — в Мастерской управления «Сенеж».

Как повлияли обстоятельства пандемии на условия проведения конкурса? Что больше всего помешало? Были ли такие обстоятельства, которые помогли — мобилизовали участников, расширили сферу проектов «Сердце лидера», например?

Суперфинал конкурса, который должен был пройти в Сочи 27−31 марта, из-за пандемии был перенесен на сентябрь, как только эпидемиологическая обстановка позволила провести его в традиционном, очном, формате. Итоговое мероприятие было, действительно, долгожданным и для участников, и для нас, организаторов конкурса.

И вот, 6−7 сентября мы провели суперфинал. Для обеспечения безопасности участников и охраны их здоровья продолжительность самого мероприятия в этот раз была сокращена до двух дней. Однако это не помешало объективно оценить участников конкурса. Наши оценочные мероприятия были сделаны таким образом, чтобы успеть замерить все компетенции конкурсантов, которые были заявлены. Остались также и традиционные форматы финала: мастер-классы и лекции от наставников конкурса.

При проведении суперфинала мы предприняли все необходимые меры предосторожности: не более чем за два дня до финала участники в обязательном порядке должны были представить справку о тестировании на коронавирус. Также тестирование проводилось и на самой площадке, выдавались индивидуальные средства защиты. Что касается задания «Сердце Лидера», оно не продлевалось по срокам реализации и сдачи отчетов об итогах проделанной работы в рамках выбранного соцпроекта. В зачет шел тот результат, который нам предоставили участники до 1 марта 2020. Но радует то, что многие из наших конкурсантов продолжили свои социальные проекты и после сдачи отчетов. То есть подошли к этому заданию не формально, а прониклись по-настоящему — по зову души и сердца. Это особенно ценно.

На недавней встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС президент России подчеркнул, что главная задача руководителя — это служение людям, это работа для людей, во имя их благополучия. «Лидеры России» должны не только обладать управленческими навыками и эрудицией, но и стремиться помочь тем, кто находится вокруг. И многие Лидеры доказали это не на словах, а на деле — приняли самое активное участие в акции взаимопомощи «Мы вместе»: сдавали кровь, работали волонтерами и разносили продукты питания и медикаменты, оказывали юридическую помощь, помогали предпринимателям, давали советы по вопросам трудоустройства. Более 50 финалистов и победителей конкурса были награждены благодарственными письмами президента РФ и памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Еще одним плюсом этого года стало распространение цифровых технологий. Впервые после суперфинала президент России встретился сразу со всеми победителями конкурса. К слову, в этом году у нас их рекордное число. Баллы многих участников были настолько ровными, что Наблюдательный совет конкурса, который непрерывно следит за прозрачностью и объективностью всех конкурсных испытаний, принял решение признать победителями 106 Лидеров России.

Эксперты говорят о том, что вокруг Конкурса создается постоянное сообщество личностей и своеобразная экосреда проектов, реализуемых финалистами и победителями конкурса. Как Вы это оцениваете?

Самое главное, что после конкурса все не заканчивается, а только начинается. Ценно, что среди победителей, финалистов, да и полуфиналистов конкурса формируется сообщество неравнодушных людей, которые хотят делать что-то полезное для своего региона, страны в целом и всех, кто живет вокруг. Такую возможность дает клуб Лидеров России «Эльбрус». В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. В настоящее время клуб «Эльбрус» реализует 14 проектов, в которые были вовлечены свыше 22 000 человек из 60-ти регионов страны. В экосистеме клуба для победителей конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. В 2019 году Клуб реализовал 3 социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом является «Уроки Лидерства». Проект охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России. В 2020 году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо».

Седьмого сентября на торжественном вечере, посвященном награждению победителей конкурса «Лидеры России 2020», клуб «Эльбрус» рассказал о постконкурсных возможностях и запустил символическую «Эстафету добрых дел».

Какие из проектов третьего Конкурса наиболее интересны, с Вашей точки зрения?

Все проекты разные и очень важные. Есть интересные образовательные, просветительские, профориентационные, экологические, спортивные проекты, различные проекты помощи пожилым людям, воспитанникам детских домов, инвалидам, онкобольным. Мне запомнился проект «Сердце фермера» полуфиналиста конкурса «Лидеры России» Алексея Грибина из Санкт-Петербурга. Как его представил сам автор, это проект помощи продуктами пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это онлайн карта, на которой фермер или агрохолдинг указывает координаты своего участка и описание той продукции, которую можно безвозмездно собрать и забрать. Еще один интересный проект финалиста специализации «Здравоохранение», доктора медицинских наук Андрея Середы из Москвы — электронная платформа «Бережливая диспансеризация». Это не просто онлайн-анкета, а настоящий помощник врача, позволяющий делать проект рекомендаций по консультациям и обследованиям в полном соответствии с требованиями Приказа Минздрава России. Проект был апробирован и частично внедрен в Псковской, Калужской, Владимирской, Сахалинской, Московской областях, в Москве, в Башкирии. Итоги задания «Сердце Лидера» мы подведем позже и обязательно отметим авторов лучших проектов.

Чего нам ждать в четвертом сезоне конкурса?

Пока не могу раскрыть всех секретов. Традиционно, после окончания конкурса мы анализируем обратную связь от самих участников, обсуждаем итоги с экспертами, оценщиками и членами Наблюдательного совета.

Могу сказать, что эксперимент со специализациями удался. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков. Подробно о нововведениях сезона 2020 — 2021 мы, традиционно, расскажем в день старта заявочной кампании конкурса.

А пока у всех желающих есть возможность подготовиться и принять участие в нашем образовательном онлайн-марафоне #ЛидерыМеняютМир. Марафон стартовал 2 июня и будет длиться год. Участниками его стали уже десятки тысяч россиян. Присоединиться к марафону можно в любой момент. Каждый месяц тренируется один навык или одна компетенция, которые оцениваются на конкурсе «Лидеры России», тем самым помогая участникам марафона подготовиться к четвертому сезону. Приглашаем всех желающих подготовиться!