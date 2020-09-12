Государство в России неправо по определению. Оппозиция всегда недовольна его действиями. Любыми. В первую очередь, долгосрочными структурными. Особенно когда дело касается социальных гарантий. Например, таких как пенсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ссылаясь на статистические данные по ожидаемой продолжительности жизни в России, заявил о якобы фатальном провале новой пенсионной схемы и срочной необходимости возврата к ее дореформенному виду.

Ряд парламентариев считает, что до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. К концу года за гранью физиологического минимума окажутся более 13% населения России или каждый седьмой россиянин. А у молодёжи ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей.

Словом, все плохо. Инициированная Минфином и ПФР реформа ошибочна, а деньги, дефицитом которых они ее оправдывали, Счетной палате якобы удалось найти. Правда, позднее выяснилось, что Счетная палата нашла не совсем их, и вообще, имела в виду совсем другое, но подобные мелочи громких критичных заявлений всегда остаются за кадром.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

В связи с чем захотелось узнать — что же такого случилось с продолжительностью жизни в России, чтобы можно было говорить о столь радикальных выводах?

По данным Росстата за первое полугодие 2020 года в России родилось 680 и умерло 946 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,4%, смертность выросла на 3,1%. Разница составила 265 тыс. человек, то есть увеличение населения страны (2014 год — 143,66 млн, 2019 — 146,7 млн) произошло за счет миграционных факторов.

И это правда. Но, как водится, не вся. Естественный прирост населения России за счет собственной рождаемости закончился еще в 1990 году — последней известной отметке с положительным балансом в 2,2 человека на 1 тыс. населения. Времена высокой рождаемости (баланс 1950 года — плюс 16,8 человек на тысячу, 1960 — 15,8, затем обвал — 1970 — 5,9 чел, и даже в благодатном 1980 рождаемость превзошла смертность всего на 4,9 чел на 1 тыс.)

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья. Композиция из камня. Омск

Распад СССР по демографии ударил очень больно. В 2000 году смертность превзошла рождаемость на 6,6 человека. Такое положение сохранялось по 2003 включительно, лишь начиная с 2004 (-5,5) постепенно обозначив тенденцию к выравниванию ситуации. Надо сказать, довольно быстрому. В 2006 — минус 4,8, в 2009 — минус 2,5. До нуля в 2012.

Кто-то может предположить, что сложилось все так исключительно само. Но лично мне кажется, что тут явно прослеживается положительная обратная связь с общим уровнем жизни в стране.

Например, в среднем на одного гражданина РФ в 1995 приходилось 18 кв. метров общей площади жилья, в 2005 — уже 20,8 кв. м, в 2009 — 22,2 кв. м, в 2014 — 23,7 кв. м, в 2018 — 25,8 кв. м.

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Или вспомнить социальную поддержку, которую получают 3 млн семей. Общая сумма направляемых на эти цели средств с 2010 по 2019 годы выросла в 1,5 раза. Или взять парк легковых автомобилей в частном владении. В 1990-м на тысячу человек их насчитывалось 58,5 шт, В 2005-м этот показатель достиг 169 шт, а в 2010 — 228,3 шт. Чтобы в 2019 достичь 315,5 шт на тысячу человек населения.

Легко заметить, что цифры как-то не совсем согласуются с заявлениями некоторых политиков про усиливающееся обнищание граждан. Иначе как объяснить, что за 2019 год 147 млн населения России приобрели 32,9 млн новых смартфонов на рекордную сумму в 7,9 млрд долларов? Это примерно по 14,5 тыс. рублей за аппарат.

Tinh tế Photo Смартфоны Apple

Словом, с этой стороны неправильность не наблюдается. Но, может, проблема действительно подкралась через рост смертности? Говорят же депутаты, что люди до пенсии просто не доживают. Должны ведь они свои слова хоть на чем-то реальном основывать?

Как следует из выступления главы Минздрава Вероники Игоревны Скворцовой на Восточном экономическом форуме 4 сентября 2019 года, средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 68,5 лет, женщин — 78,5 лет.

Дело даже не в том, что женщины живут явно дольше мужчин. В 70-х годах в СССР эти цифры составляли 63,7 и 74,3 года, а в период с 1995 по 2003 показатель у мужчин упал вообще до 58 лет. Но благодаря принятым государственным мерам (в здравоохранении, в улучшении условий труда и прочих направлениях) с 2013 года начался стабильный рост, не прерывающийся по настоящий момент.

И пока, даже с учетом последствий эпидемии коронавируса, в России какого бы то ни было массового мора не наблюдается. Хотя умерших от новой болезни, безусловно, жалко, однако следует признать, что эти 18 365 досрочно оборвавшихся жизней на показатель средней продолжительности по стране как-либо существенно повлиять не могут совершенно.

Но, может, тогда определяющим должно считать количество тех, кто «до пенсии не доживет»? И вот тут начинается самое интересное. Спрятано оно в понятии половозрастной структуры.

Цифры средней продолжительности жизни в действительности говорят немного. Взять, для примера, Россию 1987 года. Средняя продолжительность жизни мужчин тогда превышала 63 года. При этом в стране проживало 1,5 млн мужчин в возрасте от 64 до 69 лет и 1,8 млн — от 70 и более. Люди в возрасте 65 лет в 87-м — это те, кто родился в 1922-м, прошел Гражданскую, Индустриализацию, Испанку, Голод, Великую Отечественную и потом очень тяжелые годы восстановления страны.

Это к тому, что считать надо не столько по средней продолжительности, сколько по размеру доли родившихся в том или ином периоде, и потом доживших до рубежа пенсии.

Известно, что в 1959 году в России (тогда РСФСР) родилось 2,79 млн мальчиков и девочек (примерно поровну в количественном измерении). Тогда на пенсию выходили женщины в 55, мужчины в 60 лет. Смотрим по половозрастной пирамиде 2014 года, до пенсионного возраста дожили 1,12 млн женщин или 80,5% родившихся. У мужчин показатель хуже. К 2019 году (1959 + 60 лет) дожили всего 835 тыс. человек, или всего 60% мужчин, родившихся в 1959.

С точки зрения пенсии, надо смотреть не средний возраст, а именно вот эту долю. И она, оказывается, не сокращается, как жалуются радетели за народное благо, она стабильно растет.

Есть хороший график динамики, как сейчас можно говорить, функции дожития, построенный на примере статистических данных Швеции. В 1860 году 25% родившихся умирали в возрасте до 10 лет, в том числе 2/3 из них не доживали даже до 5. Смерть следующих 20% от первоначального количества приходилась на возраст до 42 лет, распределяясь по годам достаточно равномерно. Зато потом, следующие 20% «жили» в возрастном диапазоне от 45 до 65−67 лет. У пятой части родившихся был шанс дожить до 78 лет, а у десятой перевалить даже за 90.

Иными словами, в 1860 до 60 лет дожили только половина родившихся, а спустя 20 лет, в 1920, количество таких людей перевалило за 63%. В 1946 их стало 85%, а в 2000 — 93%.

Такого же чистого готового графика функции дожития по российским данным мне встречать не доводилось. Но упрощенные расчеты, как приведенный выше пример с родившимися в 1959, показали, что суть процесса у нас примерно такая же. Даже с учетом последствий Великой Отечественной войны.

В 2021 году, учитывая порог в 60 лет, на пенсию пойдут мужчины 1961 года рождения. Их сегодня 955 тыс. или 71% от родившихся. Когда пенсионная система в СССР в 1957 стала действительно всеобщей (хотя формально датой ее введения считается 1937-й), доля граждан в возрасте старше 50 лет не превышала 20%.

Да, тут можно сказать — виновата война, и это будет правдой. Но сейчас речь сильно о другом. Средняя продолжительность жизни в стране на тот момент была заметно ниже пенсионного рубежа. В 1959 году пенсию получали всего 17,8% населения России (тогда — РСФСР) на 45% трудоспособных. Остальные 37,2% составляли дети. В 2019 доля пенсионеров, даже по новым, на пять лет сдвинутым вправо правилам, составила 29,1% населения, а численность трудоспособных почти не выросла — 48,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожилой человек

Что будет, если советчиков послушать и вернуть пенсионный рубеж на дореформенный уровень? Калькулятор безжалостен. Доля трудоспособного населения автоматически падает до 34,8%, а доля пенсионеров увеличивается до 42,5%.

В переводе на понятный русский, когда всеобщую пенсионную систему в России вводили, один пенсионер приходился на 2,52 работающих. При таком соотношении система имела нормальную платежеспособность. Себя она начала исчерпывать уже к концу нулевых и начале десятых годов текущего века.

Если все оставить «как было», один пенсионер приходится на 0,81 работника. Так что ни о каких, даже хоть сколько-нибудь достойных пенсиях, будет невозможно не то что говорить, хотя бы мечтать. Именно потому рубеж и пришлось повысить на пять лет, чтобы сохранить относительно работающее соотношение 1,65 работника на 1 пенсионера.

Как явствует из представленных цифр, все эти стенания про «до пенсии не доживет каждый седьмой», ничего, кроме популистской демагогии, в себе не содержат. Равно как не просматривается никакой «ошибки Минфина и ПФР».

Нет, оно, конечно, вернуться к «как раньше» можно. Подумаешь, сумма пенсионных выплат ПФР разом подскочит на 46%, с нынешних 8,6 до 12,55 трлн рублей. Но тогда критикам придется внятно рассказать, откуда они собираются взять недостающие 3,95 триллиона на пенсионные выплаты?

Расходы на кого предполагается урезать — на врачей, учителей, воспитателей детских садов, на материнский капитал? Или, может быть, просто поднять налоги на доходы граждан? Сейчас через НДФЛ собирается порядка 3,65 трлн рублей. Поднять налог с 13 до 26% и вот, недостающее?

Нет? Тогда в чем, по мнению радетелей «за благо народное», заключается «ошибка ПФР»?