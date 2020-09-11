Сейм Литвы вчера, 10 сентября, принял резолюцию, в которой признал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. «Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, признаются международным сообществом преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией», — сказано в постановлении. Такой поспешности не позволили себе даже в Варшаве, младшем партнере Вильнюса на белорусском направлении, где датой утраты прекращения президентских полномочий Лукашенко называют 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Резолюция литовского сейма была принята единогласно. Однако от голосования отказалась фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (AWPL — CFA). По словам руководителя фракции, «мы не можем участвовать во всех голосованиях, инициированных консерваторами, включая «предвыборные голосования». Эту позицию разделил депутат Европейского парламента и лидер AWPL Вальдемар Томашевский. По его словам, принятая резолюция «является не чем иным, как поиском политического капитала отдельными политиками, особенно кандидатами в округах за рубежом». Он отметил: «В целом мы считаем, что в отношениях с нашими соседями мы должны сосредоточиться на более гибкой политике, политике диалога, а не идти по пути навязывания своей позиции, тем самым сжигая мосты для будущего сотрудничества. Наши соседи даны нам Богом, мы не можем это изменить, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить хорошие отношения со всеми соседями: как с Латвией, так и с Польшей, Россией и Белоруссией».

Lrs.lt Сейм Литовской Республики

Действительно, 11 октября в Литве пройдут парламентские выборы. Критики Избирательной акции поляков Литвы заявляют, что Томашевский таким образом хочет, чтобы за него голосовали местные русские, поскольку без них партия не сможет превысить пятипроцентный порог. AWPL называют «кремлевской». Утверждают, что отказ ее депутатов участвовать в голосовании по «белорусской резолюции» бросит «огромную тень на поляков, проживающих в Литве». Будто бы из этого сделают вывод, что «местные поляки не поддерживают демократические перемены в Белоруссии и являются пятой колонной в Литве». Однако позиция, которую заняли литовские поляки во главе с Томашевским, не носит конъюнктурный избирательный характер и, конечно, не «кремлевская», иначе спецслужбы Литвы вместе со «старшими товарищами» давно нашли бы этому документальное подтверждение. AWPL давно и последовательно выбивается из общего ряда. Для этой партии характерен геополитический реализм и трезвость, а также политическая прозорливость. Она не поддерживает реваншистские идеи, которые продвигают сегодня Вильнюс и Варшава.

AWPL вызывает раздражение в Литве и Польше. Особенно у польского правящего лагеря во главе с «Правом и Справедливостью» (PiS), который не смог сделать из нее свой послушный инструмент, как это удалось ему с частью белорусских поляков, объединенных в Союз поляков Белоруссии, непризнанный Минском. Варшава много говорит о том, как она поддерживает «польскость», в том числе в диаспоре. Когда же правящему лагерю потребовалось вступить в альянс с Вильнюсом, он тут же забыл о своих прежних многолетних требованиях к литовским властям по вопросам написания польских имен в паспортах, языку, образованию, символике и реституции собственности. Пропагандистский аппарат Варшавы стал предъявлять претензии Избирательной акции поляков в Литве, что вызывало недоумение уже в самой Польше. В конце концов, нет разницы, каким образом литовские поляки получили бы удовлетворение своих культурных и экономических требований, с помощью дружественных русских и белорусских общин или нет, важен результат.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Но нынешняя ситуация, когда AWPL отказывается принимать участие в проводимой Варшавой и Вильнюсом белорусской интриге, видимо, рассматривается польским правящим лагерем как угроза его интересам уже в самой Польше. Дело еще в том, что «Право и Справедливость» перестает восприниматься как правая партия, которой она себя позиционировала и на чем выигрывала выборы. PiS начинают все больше и больше называть «леваками», перенимающими взгляды своих политических оппонентов. В самой Польше на правом фланге правящую партию теснит «Конфедерация». При этом многие прежние симпатизанты «Права и Справедливости» считают, что она не выдержит и ради хороших отношений с Брюсселем примет «идеологию неверия, гендера и ЛГБТ». На этом фоне Избирательная акция поляков Литвы остается силой, придерживающейся христианско-консервативных взглядов, способная сотрудничать с белорусами и русскими. А в условиях грядущих геополитических изменений в регионе AWPL может стать для Варшавы примером той силы, которая выступила против втягивания поляков в конфликт на востоке Польши.