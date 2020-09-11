Вспоминая о 2977 невинных людях, погибших при взрывах в Нью-Йорке в этот день в 2001 году, редакция издания Washington Examiner пишет, что поражена еще одним фактом того дня — фактом, который страна потеряла за 19 лет, прошедших после этого знакового события. Оглядываясь назад, кажется, что 11 сентября, возможно, было нашим последним моментом национального единства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

После сентябрьских событий 2001 года люди сплотились в любви к Родине и были едины в своей решимости пережить этот момент вместе. На какое-то короткое время они гордились своей культурой и не желали пресмыкаться перед силами мультикультурной политкорректности. С тех пор не было ни одного момента, даже близко подходящего к тому чувству единства. Наша ядовитая политическая культура пронизывает каждый аспект американского общества и гарантирует, что любая национальная трагедия мгновенно превращается в последнюю горячую точку.

Мы не питаем иллюзий, что в те дни политика была каким-то образом связана с единством. Выборы 2000 года стали одними из самых спорных в истории, затянувшись на несколько недель после окончания голосования, поскольку результат был втянут в пересчеты голосов и судебные процессы.

Когда президент Джордж Буш-младший вступил в должность, демократы относились к нему как к самозванцу, незаконно находящемуся у власти. Идея о том, что Верховный суд вручил выборы Бушу прямо в руки, была принята демократами как факт независимо от того, сколько раз она была развенчана.

Президент Буш обращается к объединённой сессии американского Конгресса 20 сентября 2001 года

Однако несколько дней спустя после того, как самолеты врезались в башни-близнецы, Буш стоял на развалинах и говорил в мегафон, что «люди, которые разрушили эти здания, скоро услышат всех нас», — за ним стояла вся страна. Тот же самый человек, которому понадобилось несколько сотен избирателей во Флориде, чтобы поставить его на пост менее чем за год до этого момента, к концу сентября 2001 года имел рейтинг одобрения 90%. Он сделал первую подачу перед третьей игрой Мировой серии (решающей серии игр в сезоне Главной лиги бейсбола — прим. ИА REGNUM) и получил овацию стоя!

И в то же время Руди Джулиани, который в последние месяцы пребывания на своем посту мэра Нью-Йорка подвергался сильной критике, стал «мэром Америки» за свое сильное лидерство после терактов. И он же был назван человеком года по версии журнала Time.

Помимо того, что обе партии сплотились вокруг политических лидеров, было чувство общей национальной цели. На пике этого чувства в годы после 11 сентября, по данным социологического центра Гэллапа, 70% опрошенных назвали себя «чрезвычайно» гордыми тем, что они американцы. В последнем опросе Гэллапа, проведенном в прошлом году, только 45% сказали то же самое (а среди демократов их было всего 22%).

Вышло бы за рамки данной редакционной статьи, если бы мы решили рассказать о политической истории последних 19 лет — войне в Ираке, реформе здравоохранения, выборах президента Трампа, сопротивлении против Трампа и неустанных усилиях левых очернить основание нации. Но совершенно ясно, что произошел распад национального единства. Для примера — хотя вопрос о правах на оружие уже давно является спорным, должно быть какое-то время между оплакиванием жертв ужасной стрельбы и возобновлением дебатов об оружии. Вместо этого с помощью агрессивных социальных сетей люди начинают обсуждать право на оружие в течение нескольких секунд после сообщения о стрельбе или даже тогда, когда боевик все еще сеет хаос. Еще пример: голливудские звезды всегда бахвалились своей политической позицией, но сейчас политика доминирует во всех аспектах американской культуры, не оставляя людям никакого способа избежать политических боев. Еще пример: спорт когда-то был главным способом отвлечься, а теперь он стал центром культурных войн. Профессиональные спортивные лиги соревнуются в том, кто из них сможет выглядеть более политически «проснувшимся». А при Трампе даже ни к чему не обязывающая традиция команд чемпионата посещать Белый дом стала вызывать жаркие споры.

(сс) The U.S. Army Военнослужащие армии США

Коронавирусный кризис, несмотря на лозунг «Мы все в этом вместе», только углубил национальный раскол, а ожесточенные бои из-за карантина, лечения и личного поведения стали значительным источником напряженности — от национального уровня до каждого района.

Поэтому трудно представить себе, какое событие, как это сделало 11 сентября 2001 года, могло бы теперь привести к аналогичному уровню национального единства. Мы хотим надеяться, что ошибаемся. И сегодня каждый должен подумать о том, что он может сделать для того, чтобы, когда жители США снова столкнутся с настоящим кризисом, они бы действительно сплотились.