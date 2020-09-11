Акции оппозиции продолжаются в Белоруссии на фоне якобы имевших место фальсификаций выборов президента республики. Несогласные с исходом голосования, по которому 80% избирателей поддержали действующего главу страныАлександра Лукашенко, были жёстко разогнаны ОМОНом. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки. Страны Запада поддержали протестующих, в частности, введя запрет на въезд Лукашенко на свою территорию.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Возможные варианты действий правительства, международных институтов и неправительственных организаций для «окончания страдания» белорусского народа предложил Рыгор Астапеня в статье, вышедшей 10 сентября в Chatham House.

Прежде всего британский аналитик призывает «признать новую реальность», которая, по его мнению, состоит в том, что «огромное число» граждан республики на всех уровнях общества больше не считают Лукашенко легитимным президентом.

«Беспрецедентные масштабы и решительность протестов против его режима и обилие сообщений о репрессивных действиях, пытках и даже убийстве говорят о том, что Белоруссия никогда не будет больше прежней», — указал он.

(сс) Ben Skála, Benfoto Поддержка белорусских протестов в Брно (Чехия)

Астапеня уверен, что «фактической лицензией» на углубление политического кризиса в республике служат нынешний паралич ЕС, а также отсутствие слаженной стратегии США, поэтому чем быстрее западные политики поймут это и начнут действовать ответственно, тем быстрее можно будет остановить «все ужесточающиеся репрессии».

Затем, подчеркнул Астапеня, международное сообщество не должно признавать Лукашенко в качестве президента, благодаря чему он стал бы «токсичным» для других, в том числе для России и Китая, которым будет не с руки тратить ресурсы на человека, считающегося основной причиной белорусской нестабильности.

«Даже если Россия посчитает целесообразным спасти Лукашенко и финансово поддержать его, остракизм белорусского лидера приведет к ослаблению легитимности любых подписанных им соглашений с Кремлем о сотрудничестве и интеграции», — указал британский аналитик.

На этом фоне нельзя отказываться от самых жестких требований о проведении повторных выборов, чтобы официальные лица внутри выстроенной Лукашенко политической системы понимали, что международное давление никуда не уйдет до тех пор, пока не состоится «прозрачное» голосование.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

Кроме того, для сдерживания репрессий и установления связей внутри Белоруссии, необходимо обеспечить международному сообществу присутствие в республике с помощью той или иной мониторинговой группы, созданной под эгидой ООН, ОБСЕ или иных международных организаций. Действовать подобная группа должна будет в стране столько, сколько это потребуется или будет возможным. Правительства и парламенты могут сами направлять свои миссии, в то время как международные СМИ и НПО будут освещать «действительные» события внутри страны.

«Чем больше будет видимое присутствие международного сообщества в Белоруссии, тем менее жесткими будут лукашенковские ведомства в своих репрессиях против протестующих, что, в свою очередь, создаст условия для более основательных переговоров между демократическим движением и Лукашенко», — отметил Астапеня.

Также было бы целесообразным, по мнению сотрудника аналитического центра, объявить о пакете экономической помощи «демократической» Белоруссии. Иными словами, оказание такой поддержки должно находиться в прямой зависимости от проведения демократических реформ. Астапеня обращает внимание на то, что в этом отношении Запад не должен выступать с какими-либо геополитическими требованиями. Если демократически избранное правительство решит пойти на улучшение отношений с Россией, оно все равно сможет рассчитывать на подобную помощь.

Подобный шаг станет четким сигналом экономическим реформаторам внутри лукашенковской системы, благодаря чему у них появится выбор между работающей экономикой республики и сохранением лояльности Лукашенко, чье руководство, как считают многие, и привело к «разрушению» экономики страны.

Цттата из видео на TouTube(TUT.BY) Рабочие «Нафтана». Белоруссия

Сотрудник британского аналитического центра призвал не упускать возможности ввести «целевые и экономические санкции» против «режима». Он сетует на то, что пока были лишь введены отдельные ограничения на выдачу виз и заморожены счета, что никоим образом не воздействует на проходящие внутри республики процессы.

«Списки визовых ограничений необходимо расширить. Тем не менее важнее, чтобы экономическое давление на режим увеличивалось», — продолжил Астапеня.

Он уверен, что наиболее важные для деловых интересов Лукашенко компании следует выделить и ввести против них санкции, из-за которых они перестанут вести торговлю, а их иностранные счета будут заморожены. Правительства других стран должны также убедить свои крупнейшие компании пересмотреть свое сотрудничество с белорусскими производителями.

«Постыдным является то, что международные корпорации по-прежнему покупают рекламу в СМИ, контролируемых Лукашенко, и закрывают глаза на сообщения о нарушениях прав человека в белорусских компаниях, с которыми они имеют дело», — выразил возмущение автор.

«Более того, должен быть установлен крайний срок для прекращения всех репрессий, в случае продолжения которых будут введены более широкие экономические санкции. Подобный шаг стал бы четким сигналом для Лукашенко, а также для членов его окружения, многие из которых тогда еще больше убедились бы, что он должен уйти», — добавил Астапеня.

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

Неправительственные организации также смогут сыграть важную роль в расследовании обвинений власти в применении «пыток». И хотя для выявления всех случаев фальсификаций и полицейской жестокости существует малое число правовых механизмов, все подобные сообщения должны быть документированы правозащитниками. В том числе необходимо установить, кто мог стоять за этими преступлениями. Сбор доказательств сейчас подготовил бы почву для расследований, адресных санкций и воздействия на сотрудников правоохранительных органов в будущем.

«Но, учитывая, что такое расследование в Белоруссии сейчас невозможно, международные правозащитники должны иметь возможность начать процесс за пределами страны при поддержке белорусских НПО», — подчеркнул он.

Наконец, подводит итог своих рассуждений Астапеня, необходимо поддержать «известных жертв режима», особенно тех, кто подвергся пыткам.

«Некоторые СМИ заявляют, что потеряли значительную часть доходов из-за того, что рекламодатели были вынуждены уйти, а журналисты арестованы. Правозащитникам нужны средства, чтобы поддерживать работу организаций в разгар репрессий», — подчеркнул сотрудник британского аналитического центра.

«Поддержка всех этих людей и организаций обойдется в десятки миллионов евро, но значительно облегчит огромное финансовое бремя, которое ложится на тех, кто выступает против режима», — заключил он.